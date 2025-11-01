A 2025-ös év sem volt kíméletes, és számos embert elszólított a vármegyében is. Míg számos elhunyt hiánya családtagjaik és barátaik számára jelent űrt, azonban több olyan ember is elhunyt ebben az évben, akik szélesebb körben is ismertek voltak. Ki-ki szakmai sikerével, tehetségével, életútjával mutatott példát közülük, azonban mindannyian megérdemlik november 1. előestéjén, hogy gondoljunk rájuk.

Mély a gyász Hajdú-Biharban, zenész, sportoló és politikus is elhunyt

Február 19-én a reggeli órákban elhunyt Koroknai Katalin, a Debreceni Hajdú Táncegyüttes egykori vezetője. Az ő nevéhez fűződik a Szomszédolás Országos Gyermek és Ifjúsági Néptáncfesztivál, amely Debrecen meghatározó rendezvényévé vált.

Az együttesben nőttem fel, itt találtam magamra. Az eltelt esztendők határozták meg egész további életemet, itt fedeztem fel a nekem való hivatást

– vallotta az egyesület búcsúztatása alapján Koroknai Katalin.