Mély a gyász Hajdú-Biharban, zenész, sportoló és politikus is elhunyt
A vármegye szülöttei, akik már egy másik világban mutatnak példát. Halottak napja alkalmából 2025-ben elhunyt ismert vármegyei személyekről emlékezünk meg.
A 2025-ös év sem volt kíméletes, és számos embert elszólított a vármegyében is. Míg számos elhunyt hiánya családtagjaik és barátaik számára jelent űrt, azonban több olyan ember is elhunyt ebben az évben, akik szélesebb körben is ismertek voltak. Ki-ki szakmai sikerével, tehetségével, életútjával mutatott példát közülük, azonban mindannyian megérdemlik november 1. előestéjén, hogy gondoljunk rájuk.
Február 19-én a reggeli órákban elhunyt Koroknai Katalin, a Debreceni Hajdú Táncegyüttes egykori vezetője. Az ő nevéhez fűződik a Szomszédolás Országos Gyermek és Ifjúsági Néptáncfesztivál, amely Debrecen meghatározó rendezvényévé vált.
Az együttesben nőttem fel, itt találtam magamra. Az eltelt esztendők határozták meg egész további életemet, itt fedeztem fel a nekem való hivatást
– vallotta az egyesület búcsúztatása alapján Koroknai Katalin.
Elhunyt Koroknai Katalin, gyászol a Debreceni Hajdú Táncegyüttes
Április 2-án tette közzé a Wyrfarkas zenekar, hogy gitárosuk, Kovács Balázs távozott az élők sorából. A mindössze 33 éves zenész 12 évig volt tagja a debreceni együttesnek. Dombi Tibor, a formáció dobosa eképpen emlékezett meg róla a Haonnak nyilatkozva:
Egyszerűen még mindig felfoghatatlan. Hihetetlenül hiányzik a banda minden tagjának, nagyon sokat gondolunk rá. Ő volt „a csapat Benjáminja”, és bár húsz évvel fiatalabb volt, így is rengeteget tanultunk tőle miden téren. Nem tagadás, ő volt közöttünk a legképzettebb zenész. A világ legrendesebb embere volt.
„Csupán 33 éves volt, hihetetlenül hiányzik" – Dombi Tibor is gyászolja a Wyrfarkas gitárosát
Alig egy nappal később újabb szomorú hír érkezett: Sterbinszky Amália magyar válogatott kézilabdázó is életét vesztette 74 éves korában. A tizenegyszeres magyar bajnok számára 2021-ben díszpolgári címet adományozott Hajdúszoboszló képviselő-testülete. Életéről Czeglédi Gyula, a fürdőváros polgármestere a közösségi oldalán emlékezett meg. Szintén áprilisban távozott Posta József pedagógus. Mindenki „Posta tanár bácsija” 91 évet élt, családja, ismerősei és egykori tanítványai a balmazújvárosi köztemetőben vettek végső búcsút tőle.
Egy újabb zenekar is gyászolt május 16-án. Létmányi István Péter, az Android együttes korábbi énekese és gitárosa is távozott. Zenésztársai szerint része volt annak az időszaknak, amely feltette a zenekart a progresszív rock nemzetközi térképére.
Tóth Gyulától, a Hajdúszoboszlói Katasztrófavédelmi Őrs különleges szerkezelőjétől is végső búcsút vettek májusban. A 62 éves tűzoltó főtörzsőrmester temetésén számos kollégája, családtagja és ismerőse megjelent. A példaértékű tűzoltó 1992-ben szerelt fel, az évtizedek alatt számos káresetnél bizonyította rátermettségét.
Utolsó útjára kísérték Tóth Gyulát, a példaértékű hajdúszoboszlói tűzoltót – fotókkal
Július elején az olimpiai bronzérmes, világ-és Európa-bajnok debreceni úszó, Telegdy-Kapás Boglárka édesapja távozott. Telegdy István 70 évet élt meg, lánya a közösségi oldalán közzétett búcsúztatójában úgy fogalmazott, most már két őrangyala lesz, ugyanis az olimpikon 2021-ben testvérét, Vandát is elveszítette.
Hajdúböszörményben búcsúztatták Kapás Boglárka édesapját – fotókkal
Somogyi Béla, az Agora Debrecen ügyvezetője, Debrecen korábbi, kulturális ügyekért felelős alpolgármestere július 20-án hunyt el. Puskás István alpolgármester a közösségi oldalán közzétett búcsúztatójában kitűnő embernek, egy nagyszerű kollégának nevezte. Kósa Lajos úgy fogalmazott a Facebook oldalán, hogy az Agóra Tudományos Élményközpont egyik megálmodója és vezetője egész Debrecennek hiányozni fog.
Végső búcsút vettek Debrecen egykori alpolgármesterétől - fotókkal
Örökös pásztor, testépítő és egyházi személy is elhunyt
Mindössze néhány nappal később érkezett a szomorú hír, miszerint 89 éves korában eltávozott Árvai Sándor, Hortobágy Örökös Pásztora is. A pásztorkodást édesapja mellett bojtárként kezdte, majd magatarti juhász volt, ezt követően a Hortobágyi Állami Gazdasághoz szegődött. A hajdú-bihari Szásztelken egy évtizedig fejősjuhászként tevékenykedett, később önállóan pásztorkodott. Alig telt el két hónap, újabb örökös pásztorától búcsúzott Hortobágy. Szilágyi János csikósként, hosszú évtizedeken keresztül, szinte állandó résztvevője és szereplője volt kiváló csikóshátasaival a Hortobágyi Lovasnapoknak.
Elhunyt Hortobágy Örökös Pásztora, gyászba borult a közösség és a település is
Egész hazánkat bejárta a hírt, hogy Kathi Béla július 31-én tragikus hirtelenséggel életét vesztette. Az országos elismertségnek örvendő testépítő világbajnokot egy kerékpáros baleset szólította el ciprusi nyaralása alkalmával.
A hajdúböszörményi legenda százezrek példaképe volt, ő alapította a Cutler edzőterem-hálózatot. Temetésén a Haon stábja is részt vett több száz ismerőse, barátja és családja mellett.
Ma az univerzum meghasadt és a lelkünk vele együtt
– ezekkel a szavakkal búcsúzott tőle húga, Erdős-Kathi Klára fitneszedző.
Megható fotókon Kathi Béla temetése, így búcsúztak az ikontól – videóval
Nehéz könnyek nélkül nézni - megható videót tett közzé Kathi Béla özvegye
A Hajdúdorogi Főegyházmegye adott hírt arról, hogy Keresztes Szilárd nyugalmazott hajdúdorogi megyéspüspök augusztus 13-án megtért Teremtőjéhez. A nyíracsádi születésű egyházi vezető 1988-ban nevezte ki II. János Pál pápa megyéspüspökké. Az ő érdeme, hogy a pápai programba Esztergom, Pécs, Budapest, Szombathely, Nyíregyháza és Debrecen mellé Máriapócs is bekerült. Szintén augusztusban hunyt el néhány nap különbséggel Hajdúnánás két korábbi önkormányzati képviselője, Vad András és Pappné Bernád Judit is.
Az Alföld folyóirat munkatársai szeptember 18-án mély fájdalommal búcsúztak Buda Ferenctől. A Kossuth-díjas költő, a Nemzet Művésze már 18 évesen, egyetemistaként is alkotott, verse megjelent a folyóirat hasábjain. 2013-ban Alföld-díjat kapott, 2022-ben pedig ő nyitotta meg a Debreceni Ünnepi Könyvhetet.
A Hajdúszoboszlói Református Egyházközség október 1-jén tette közzé, hogy Örvendi László visszaadta életét Teremtőjének. A tiszteletbeli főgondnok, presbiter önkormányzati képviselőként is tevékenykedett, 2006-tól nyolc éven át a Fidesz országgyűlési képviselője volt, ezen kívül a MAGOSZ elnökségi tagja, valamint a Magyar Hajdú-Bihar megyei Gazdakörök Szövetsége és a Hajdúszoboszlói Gazdakör elnökeként is ismerték.
Október 27-én a hajdú-bihari kézilabda egyik meghatározó alakja, Szikszay Sándor is elhunyt. A 64 éves sportember testnevelő tanárként, játékvezetőként, versenybíróként is ismert volt.
