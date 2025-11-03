Nem sokon múlt a tragédia! Olyat tett a 10 éves kisfiú Mikepércsen, hogy összeszorul a szívünk

„A social media felület böngészése során jutott tudomásomra, hogy kis tanítványaink (2. és 4. osztályos testvérpár) iskolából úton haza aktív részese volt egy idősebb hölgy életmentésének. Hatalmas büszkeséggel tölt el, hogy ilyen bátor tanulók járnak intézményünkbe, úgy gondolom, hogy ez példaértékű, mely esetleg arra is érdemes, hogy a médiában megjelenjen” – hívta fel portálunk figyelmét Gondáné Fórián Csilla Enikő, a debreceni Epreskerti Általános Iskola igazgatója.

Zsiros Krisztián, az OPUS munkatársa végezte a sikeres életmentést két gyermekével együtt

Forrás: Facebook / OPUS Energetika

A hivatkozott bejegyzést az OPUS Energetika vállalat tette a közösségi oldalán, abban beszámolnak egy nemrég történt életmentésről.

Életmentés rendkívüli lélekjelenléttel

„Rendkívüli lélekjelenlétről tett tanúbizonyságot a minap Zsíros Krisztián ellenőrzési koordinátor kollégánk (OPUS TIGÁZ), aki egy idős hölgy életét mentette meg Mikepércsen. Krisztián munka után, gyermekeivel hazafelé autózott Mikepércs főterén, amikor észrevette, hogy egy idős hölgy elesett a biciklijével.

Azonnal cselekedett: leállította az autóját, odasietett az eszméletlenül fekvő nőhöz, kitapintotta a pulzusát, és mivel nem talált életjelet, azonnal szívmasszázst kezdett. Mindeközben 10 éves, nagyobbik fia tárcsázta a mentőket, és a telefont kihangosítva folyamatosan tájékoztatta a diszpécsert, akinek iránymutatásával édesapja hatékonyan tudta folytatni az életmentő beavatkozást.

Körülbelül 8–10 mellkaskompresszió után Krisztián észlelte, hogy az idős hölgy eszméletéhez tért” – idézték fel a történterket.

„Kollégánk gyors és határozott fellépésének köszönhetően sikerült megelőzni a tragédiát. Ébersége, felelősségtudata, az újraélesztési protokoll ismerete és a gyors segélyhívás együttesen biztosították, hogy az idős hölgyet időben kórházba szállítsák, ahonnan pár nap múlva haza is térhetett családjához.

Krisztián szerint a gyors cselekvés kulcsa az volt, hogy minden évben részt vesz munkahelyi elsősegélynyújtó oktatáson, így azonnal hatékony segítséget tudott nyújtani. Az idős hölgy életét egyértelműen a gyors és szakszerű újraélesztés mentette meg” – hangsúlyozták.

Ajánljuk még: