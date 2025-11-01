november 1., szombat

Marianna névnap

21°
+17
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Élénkülő kapcsolatok

2 órája

Vietnámi hallgatók Debrecenben – 75 éve tart a két ország barátsága

Címkék#Vietnám#diplomácia#diplomáciai kapcsolat#Debrecen#debreceni egyetem#ünnepség

A magyar–vietnámi diplomáciai kapcsolatok 75. évfordulóját ünnepelték a Debreceni Egyetemen, ahol kiemelték: a vietnámi hallgatók száma folyamatosan nő, és a két ország együttműködése az oktatás, a tudomány és a gazdaság területén is egyre szorosabb.

Haon.hu

Jelentősen megemelkedett a vietnámi hallgatók száma az elmúlt két évtizedben a Debreceni Egyetemen, a távol-keleti országból érkezők leginkább az orvosképzést választják. Egyebek mellett ez derült ki azon az ünnepségen, amit a magyar-vietnámi diplomáciai kapcsolatok felvételének 75. évfordulója alkalmából a Debreceni Egyetemen tartottak csütörtökön – olvasható az unideb.hu-n. Mint írják, az eseményt a MagyarVietnámi Baráti Társaság, a Vietnámi Nagykövetség és a Kossuth Lajos Tudományegyetem Baráti Köre közösen szervezte.

A magyar-vietnámi diplomáciai kapcsolatok felvételének 75. évfordulóját ünnepelték
A magyar-vietnámi diplomáciai kapcsolatok felvételének 75. évfordulóját ünnepelték
Forrás: unideb.hu

Diplomáciai kapcsolatok: egyre több országgal működik együtt az egyetem

Szilvássy Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora kiemelte, hogy a két nemzet közötti barátság legfontosabb alapját az egyetemi emberi kapcsolatok adják. Mint mondta, az intézmény a nyugati partnerek mellett az utóbbi években a keleti országokkal, köztük Vietnámmal is egyre több területen működik együtt.

Szilvássy Zoltán, a DE rektora
Forrás: unideb.hu

Bui Le Thai, Vietnám magyarországi nagykövete hangsúlyozta: Magyarország az elsők között ismerte el Vietnám függetlenségét, és azóta is szoros, kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködés köti össze a két országot. A nagykövet szerint a jövőben új kutatási és gazdasági projektek is indulhatnak a két fél között, Debrecen pedig fontos kapu lehet a vietnámi áruk számára az európai piac felé.

A Debreceni Egyetemen jelenleg több tucat vietnámi hallgató tanul, többségük az orvosképzésben vesz részt. Az elmúlt években a város és az egyetem egyre népszerűbb célponttá vált a vietnámi diákok körében, ami tovább erősíti a két nemzet közötti kulturális és oktatási kapcsolatokat.

A Debreceni Egyetemen jelenleg több tucat vietnámi hallgató tanul
Forrás: unideb.hu

A rendezvényen a résztvevők vietnámi ételeket és kézműves termékeket is megkóstolhattak, valamint levetítették az Almafa virága című magyar–vietnámi koprodukciós filmet.

A rendezvény résztvevői a Vietnámi Nagykövetség jóvoltából ízelítőt kaptak exportra is készülő vietnámi élelmiszeripari, mezőgazdasági, illetve kézműves termékekből, valamint megtekintették az Almafa virága című magyar-vietnámi koprodukcióban készült játékfilmet.

A teljes beszámoló elérhető az unideb.hu-n.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu