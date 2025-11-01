Vietnámi hallgatók Debrecenben – 75 éve tart a két ország barátsága

Jelentősen megemelkedett a vietnámi hallgatók száma az elmúlt két évtizedben a Debreceni Egyetemen, a távol-keleti országból érkezők leginkább az orvosképzést választják. Egyebek mellett ez derült ki azon az ünnepségen, amit a magyar-vietnámi diplomáciai kapcsolatok felvételének 75. évfordulója alkalmából a Debreceni Egyetemen tartottak csütörtökön – olvasható az unideb.hu-n. Mint írják, az eseményt a Magyar–Vietnámi Baráti Társaság, a Vietnámi Nagykövetség és a Kossuth Lajos Tudományegyetem Baráti Köre közösen szervezte.

A magyar-vietnámi diplomáciai kapcsolatok felvételének 75. évfordulóját ünnepelték

Forrás: unideb.hu

Diplomáciai kapcsolatok: egyre több országgal működik együtt az egyetem

Szilvássy Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora kiemelte, hogy a két nemzet közötti barátság legfontosabb alapját az egyetemi emberi kapcsolatok adják. Mint mondta, az intézmény a nyugati partnerek mellett az utóbbi években a keleti országokkal, köztük Vietnámmal is egyre több területen működik együtt.

Szilvássy Zoltán, a DE rektora

Forrás: unideb.hu

Bui Le Thai, Vietnám magyarországi nagykövete hangsúlyozta: Magyarország az elsők között ismerte el Vietnám függetlenségét, és azóta is szoros, kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködés köti össze a két országot. A nagykövet szerint a jövőben új kutatási és gazdasági projektek is indulhatnak a két fél között, Debrecen pedig fontos kapu lehet a vietnámi áruk számára az európai piac felé.

A Debreceni Egyetemen jelenleg több tucat vietnámi hallgató tanul, többségük az orvosképzésben vesz részt. Az elmúlt években a város és az egyetem egyre népszerűbb célponttá vált a vietnámi diákok körében, ami tovább erősíti a két nemzet közötti kulturális és oktatási kapcsolatokat.

A Debreceni Egyetemen jelenleg több tucat vietnámi hallgató tanul

Forrás: unideb.hu

A rendezvényen a résztvevők vietnámi ételeket és kézműves termékeket is megkóstolhattak, valamint levetítették az Almafa virága című magyar–vietnámi koprodukciós filmet.

