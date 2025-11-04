Élesedik a rendszer, új korszak indul a debreceni repülőtéren!

Új korszak kezdődik a debreceni repülőtéren: október 12-én Magyarország is csatlakozott az Európai Unió új, digitális határregisztrációs rendszeréhez, az EES-hez (Entry/Exit System), amely gyökeresen átalakítja a nem uniós állampolgárok határátlépését – tudatta a Debreceni Nemzetközi Repülőtér közleményében. Mint írják, a rendszer kiváltja a hagyományos útlevélbélyegzőt, helyette arcfelismeréssel és ujjlenyomat-vétellel rögzíti az utasok adatait, így a határátlépés egyszerre lesz gyorsabb és biztonságosabb.

A debreceni repülőtér is csatlakozik az Európai Unió új, digitális határregisztrációs rendszeréhez

Fotó: Illusztráció: MW-archív

Mikortól éles a rendszer a debreceni repülőtéren?

A Debreceni Nemzetközi Repülőtér 2025. november 11. és 13. között kapcsolódik be a rendszer tesztelésébe, majd megkezdődik a teljes körű bevezetés. Az utasoknak javasolt a megszokottnál korábban érkezniük, mivel az adatfelvétel néhány perc plusz időt vehet igénybe.

Az EES rendszer az uniós állampolgárokra és az uniós családtagokra nem vonatkozik, ahogy azokra sem, akik schengeni tartózkodási engedéllyel vagy hosszú távú vízummal rendelkeznek.

Az új megoldás célja, hogy egységes adatbázis jöjjön létre az uniós külső határátlépésekről, növelve a biztonságot és átláthatóságot, miközben egyszerűbbé teszi az utazást a rendszeres határátlépők számára is.

A Debrecen Nemzetközi Repülőtér és a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság Határrendészeti Főosztály Debreceni Repülőtéri Szolgálata elkötelezett abban, hogy az átállás a lehető legzökkenőmentesebben menjen végbe, ezért kérik az utasok türelmét és együttműködését.

