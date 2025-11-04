november 4., kedd

2 órája

Nyugdíjba vonult a legendás debreceni mentős! - videón a búcsú megható pillanatai

A napokban töltötte utolsó éjszakás műszakját Dr. Ary Ferenc mentőorvos. 32 év szolgálat után vonult nyugdíjba a legendás debreceni életmentő.

Haon.hu

Harminckét év után után nyugdíjba vonult a debreceni legenda – hívta fel rá a figyelmet közösségi oldalán az Országos Mentőszolgálat kedden. Mint kiderült, a napokban töltötte utolsó éjszakás műszakját a Debreceni Mentőállomás mentőorvosa, Dr. Ary Ferenc. 

Facebook / Országos Mentőszolgálat

Búcsút vettek a legendás debreceni mentőstől

– Ary bajtársat végtelen bölcsessége, példaértékű higgadtsága, megkérdőjelezhetetlen szaktudása, embersége és humora tette a mentők közösségének megkerülhetetlen alakjává - írták, majd arra is rámutattak, legemlékezetesebb mondatai mára már szállóigékké váltak a mentőállomáson, történeteivel egyszerre tanított és nevettetett.

A debreceni mentősök oszlopos tagját egy ünnepséggel lepték meg bajtársai, a búcsúztatón ráadásul részt vettek a mentőállomás nyugdíjas „nagyöregei” is. Rengeteg közös történetet felidéztek együtt, ezeket hol hangos nevetések, hol könnyek kísérték. A bajtársi közösség tagjai ölelésekkel és ajándékokkal búcsúztak a főorvostól, Tim Attila pedig még verset is írt e jeles alkalomra - olvasható az Országos Mentőszolgálat beszámolójában.

Videón a búcsúztató:

Ajánljuk még:

 

