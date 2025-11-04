2 órája
Nyugdíjba vonult a legendás debreceni mentős! - videón a búcsú megható pillanatai
A napokban töltötte utolsó éjszakás műszakját Dr. Ary Ferenc mentőorvos. 32 év szolgálat után vonult nyugdíjba a legendás debreceni életmentő.
Harminckét év után után nyugdíjba vonult a debreceni legenda – hívta fel rá a figyelmet közösségi oldalán az Országos Mentőszolgálat kedden. Mint kiderült, a napokban töltötte utolsó éjszakás műszakját a Debreceni Mentőállomás mentőorvosa, Dr. Ary Ferenc.
Búcsút vettek a legendás debreceni mentőstől
– Ary bajtársat végtelen bölcsessége, példaértékű higgadtsága, megkérdőjelezhetetlen szaktudása, embersége és humora tette a mentők közösségének megkerülhetetlen alakjává - írták, majd arra is rámutattak, legemlékezetesebb mondatai mára már szállóigékké váltak a mentőállomáson, történeteivel egyszerre tanított és nevettetett.
A debreceni mentősök oszlopos tagját egy ünnepséggel lepték meg bajtársai, a búcsúztatón ráadásul részt vettek a mentőállomás nyugdíjas „nagyöregei” is. Rengeteg közös történetet felidéztek együtt, ezeket hol hangos nevetések, hol könnyek kísérték. A bajtársi közösség tagjai ölelésekkel és ajándékokkal búcsúztak a főorvostól, Tim Attila pedig még verset is írt e jeles alkalomra - olvasható az Országos Mentőszolgálat beszámolójában.
Videón a búcsúztató:
