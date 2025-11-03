1 órája
37 diák jutott tovább a Debreceni Egyetem versenyéről
Több, mint 70 diák vett részt a versenyen. A Debreceni Egyetem adott otthont az Országos Tudományos és Innovációs Olimpiának.
A Magyar Innovációs Szövetség 2025. november 3-án rendezte meg az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia (OTIO) észak-alföldi regionális válogatóversenyét, amelynek a Debreceni Egyetem adott otthont. A pályázatok között a legnépszerűbb témák a fenntarthatóság, az informatika és az egészségügy voltak, de ezek mellett sok más tudományág is megmozgatta az ifjú tudósok fantáziáját. Aki pályázatával nem készült el a regionális válogatóig, december 8-ig még versenybe szállhat az országos nevezés keretében, ott azonban már az egész országból érkező pályázatok között kell eredményesnek lenni a továbbjutáshoz.
A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) szeptember elején hirdette meg a 35. Országos Tudományos és Innovációs Olimpiát, a versenyen 14-20 éves kreatív fiatalok egyedül vagy kétfős csapatban indulhatnak önálló projektekkel. A verseny célja, hogy felkutassa és támogassa a tudományos és innovációs tehetségeket, ösztönözze a fiatalokat a kreatív, újító gondolkodásra, valamint népszerűsítse a természettudományos, műszaki, technológiai és informatikai pályákat. Az idei verseny újdonsága, hogy Budapest mellett 6 nagyvárosban megrendezett területi válogatókon is várják az innováció iránt érdeklődő fiatalokat, ennek jegyében zajlott a debreceni válogatóverseny is. A legjobb pályázatokat benyújtó, illetve a válogatókon eredményesen szereplő diákok kerülnek be az OTIO második fordulójába, a több hónapos mentorálással támogatott felkészítő programba.
Az észak-alföldi válogatóversenyen közel 50 pályázat és több mint 70 diák vett részt, nemcsak Debrecenből, hanem többek között Hajdúböszörményből, Kisvárdáról és Nyíregyházáról is. A színvonalas pályázatokat a neves szakemberekből álló zsűri értékelte Prof. Dr. Birkner Zoltán, a MISZ társelnökének vezetésével. A válogatóról 5 kategóriában összesen 17 pályázat, illetve további 10 különdíjas projekt jutott tovább az OTIO második fordulójába.
Egy tavaly nagy sikerrel zárult regionális rendezvény adta az ötletet, hogy az idei évtől kezdve országosan összesen 7 helyszínen tartsunk hasonló regionális válogatóversenyeket. Úgy gondoljuk, hogy ebben a rendszerben még több diák kap kedvet a tudományos munkához és a versenyzéshez, illetve lehetőséget az OTIO-n való elinduláshoz és az ottani sikeres szerepléshez.
– mondta a válogató kapcsán dr. Birkner Zoltán, a MISZ társelnöke, a szervezőbizottság elnöke.
A 2025-26. évre meghirdetett OTIO országos döntőjének nyertes pályázatai pénzjutalomban részesülnek, valamint különdíjat kap majd a legsikeresebb határon túli fiatal is. A díjat nyert pályázatok készítői a felvételi eljárás során plusz pontban részesülnek a legtöbb hazai felsőoktatási intézményben.
Az országos döntő három első díjas versenyzője részt vehet az EU Fiatal Tudósok 2026. szeptemberében megrendezendő európai döntőjén, emellett a legjobbak további rangos nemzetközi versenyekre is eljuthatnak, többek között az Egyesült Államokban megrendezendő tudományos versenyek világbajnokságára (Regeneron ISEF), és ott lehetnek a Nobel-díj átadási ünnepségen is. Versenyzőink részt vesznek még a Taiwan International Science Fairen, a London International Youth Science Forumon, a svájci rendezésű International Wildlife Research Weeken, az ugyancsak Svájcban megrendezett Swiss Talent Forumon, valamint a The Stockholm International Youth Science Seminaron.
