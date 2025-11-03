37 diák jutott tovább a Debreceni Egyetem versenyéről

A Magyar Innovációs Szövetség 2025. november 3-án rendezte meg az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia (OTIO) észak-alföldi regionális válogatóversenyét, amelynek a Debreceni Egyetem adott otthont. A pályázatok között a legnépszerűbb témák a fenntarthatóság, az informatika és az egészségügy voltak, de ezek mellett sok más tudományág is megmozgatta az ifjú tudósok fantáziáját. Aki pályázatával nem készült el a regionális válogatóig, december 8-ig még versenybe szállhat az országos nevezés keretében, ott azonban már az egész országból érkező pályázatok között kell eredményesnek lenni a továbbjutáshoz.

A Debreceni Egyetem adott otthont az Országos Tudományos és Innovációs Olimpiának

A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) szeptember elején hirdette meg a 35. Országos Tudományos és Innovációs Olimpiát, a versenyen 14-20 éves kreatív fiatalok egyedül vagy kétfős csapatban indulhatnak önálló projektekkel. A verseny célja, hogy felkutassa és támogassa a tudományos és innovációs tehetségeket, ösztönözze a fiatalokat a kreatív, újító gondolkodásra, valamint népszerűsítse a természettudományos, műszaki, technológiai és informatikai pályákat. Az idei verseny újdonsága, hogy Budapest mellett 6 nagyvárosban megrendezett területi válogatókon is várják az innováció iránt érdeklődő fiatalokat, ennek jegyében zajlott a debreceni válogatóverseny is. A legjobb pályázatokat benyújtó, illetve a válogatókon eredményesen szereplő diákok kerülnek be az OTIO második fordulójába, a több hónapos mentorálással támogatott felkészítő programba.

Az észak-alföldi válogatóversenyen közel 50 pályázat és több mint 70 diák vett részt, nemcsak Debrecenből, hanem többek között Hajdúböszörményből, Kisvárdáról és Nyíregyházáról is. A színvonalas pályázatokat a neves szakemberekből álló zsűri értékelte Prof. Dr. Birkner Zoltán, a MISZ társelnökének vezetésével. A válogatóról 5 kategóriában összesen 17 pályázat, illetve további 10 különdíjas projekt jutott tovább az OTIO második fordulójába.

Egy tavaly nagy sikerrel zárult regionális rendezvény adta az ötletet, hogy az idei évtől kezdve országosan összesen 7 helyszínen tartsunk hasonló regionális válogatóversenyeket. Úgy gondoljuk, hogy ebben a rendszerben még több diák kap kedvet a tudományos munkához és a versenyzéshez, illetve lehetőséget az OTIO-n való elinduláshoz és az ottani sikeres szerepléshez.

– mondta a válogató kapcsán dr. Birkner Zoltán, a MISZ társelnöke, a szervezőbizottság elnöke.