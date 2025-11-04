Szeretett orvosát veszítette el Debrecen, gyászba borult az egyetem

Életének 91. évében, 2025. október 28-án elhunyt Kapusz Nándor, a Debreceni Egyetem főtanácsosa, a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Elnöki Hivatalának egykori vezetője – számolt be róla az unideb.hu. Mint írták, halálával az egyetem orvos-és egészségtörténeti örökségének őrzője, a múlt és a hagyományok elkötelezett képviselője távozott.

Elhunyt Kapusz Nándor, gyászol a Debreceni Egyetem

– Kapusz Nándor egyetemi tanulmányait a Debreceni Egyetemen végezte, általános orvosdoktori diplomáját 1961-ben szerezte meg, s gyakornoki kinevezést kapott az Igazságügyi Orvostani Intézetbe - idézték fel. – 1969-ben igazságügyi orvostanból, 1971-ben általános sebészetből szakvizsgázott. 1976-tól Szerencs községben körzeti orvosi feladatokat vállalt, ellátta továbbá a járási főorvosi teendőket is. 1985-től az Igazságügyi Orvostani Intézetben megbízott vezetőként tevékenykedett. 1989-től – intézeti munkája mellett – az egyetem személyzeti osztályának tanácsadói, majd vezetői feladatait látta el. 1992-től az egyetem főtitkári tisztségére nyert kinevezést.

Hivatásának teljesítése mellett kiemelt figyelmet fordított a fogorvostanhallgatók igazságügyi-orvostani elméleti és gyakorlati oktatására, vizsgáztatására, valamint a betegek orvosszakértői vizsgálatára.

Az egyetemi integráció igazgatási feladatainak megoldásában elkötelezetten, rendkívüli kitartással vett részt. 2000-től az Egyetemi Tanács Igazgatási Bizottságában végzett áldozatos munkát. 2000-től 2005-ig az Orvos- és Egészségtudományi Centrum Elnöki Hivatal vezetőjeként koordinálta a centrumhoz tartozó karok és önálló intézetek igazgatási, humánpolitikai és ügyviteli tevékenységét.

A Debreceni Egyetem Rektora elhivatott munkájának elismeréséül 2000. május 16-án főtanácsosi címet adományozott számára.

2005-től az Egyetem Orvostörténeti Gyűjtőhelyén végzett kiemelendő tevékenységet. Nevéhez köthető az orvostörténettel és egyetemtörténettel kapcsolatos muzeális értékű anyagok gyűjtése, valamint a Kenézy Villában kialakított Orvos-és Egyetemtörténeti Gyűjtemény, valamint a Tudományos Konferencia Központ megvalósítása.