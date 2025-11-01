Miért éppen Debrecen? Olyan hosszú a lista, hogy szinte felsorolni se győzte a cívisvárosi tanító!

– Beregsomban éltünk, ami egy határ menti kis falu a Beregszászi járásban. A szüleim geofizikus-mérnökök voltak, a munkájuk pedig megkívánta, hogy terepen is dolgozzanak. A hegyekbe mentek, méréseket végeztek, majd azok alapján számításokat, hogy vajon ott a földben van-e ásványkincs, és érdemes-e kitermelni. Leginkább nyáron keltek útra legalább egy hétre, és a szünetben minket, az öcsémet és engem is magukkal vittek. Nálunk május 25-én befejeződött a tanítás, tehát onnantól kezdve miénk volt a világ. Természetközeli, gondtalan nyarakra emlékszem, amikor a hegyi falvakban együtt bóklásztunk a helyi pásztorgyerekekkel. Apukám nagyon szeretett hegyet mászni, de a tengert is imádta. Gyerekkoromban sokat mentünk vendégségbe a Krímre is egy baráti családhoz. Ott aztán megkaptuk egyszerre a tengert és a hegyet is. Az anyai nagyszüleim pedig Donyeckben éltek. Ha elindultunk a tengerre, előbb Kijeven keresztül (ott is voltak barátai apukámnak) megérkeztünk Donyeckbe, majd onnan mentünk át a Krím félszigetre, de útközben az Azovi-tengerben is csobbantunk egyet, mert az is útba esett. Donyeck 1500 kilométerre volt tőlünk, amihez még pár száz kilométert hozzátettünk, de gyerekként olyan jó volt ezt megélni.

Ezek szerint édesanyád orosz.

– Valójában az édesapja fehérorosz, az édesanyja pedig orosz. Teljesen integrálódott egy akkor még szinte száz százalékig magyar faluban. A 90-es évek elején csak az egyik egyetemi kutatómunkám során derült ki, hogy Beregsomban egyetlen nem magyar nemzetiségű él, méghozzá egy finn származású néni, aki a férje révén került oda, de erről senki sem tudott. Azóta nagyon sokan elköltöztek a háború vagy a jobb élet reménye miatt. Infrastruktúrája gyakorlatilag leépült, régen volt községháza, posta, most már Kaszonyhoz tartozik a falu. Minden odalesz. Olyan rossz ezt látni, mikor az ember hazamegy.

Régóta jelen van az életében a túrázás szeretete

Így kötött ki végül Debrecenben

– Beregszászban érettségiztem, majd levelezőn beiratkoztam az Ungvári Egyetemre magyar filológia szakra. Mellette dolgoztam, úttörővezető és szabadidő-programszervező voltam egy beregszászi iskolában. Közben amint Ukrajna önálló lett, bevezették a világirodalom és a néprajz tantárgyakat, azokat is tanítottam, ami miatt elküldtek továbbképzésre Ungvárra. Így párhuzamosan jártam egyetemre és továbbképzésre is. Nem sokkal később átmentem Zápszonyba (kis falu a Beregszászi járásban – a szerk.), ahol még mindig képesítés nélkül, de ott már taníthattam magyar nyelv és irodalmat, valamint világirodalmat. Mindig izgatott a magyarországi tanulás lehetősége, mert mindenhonnan azt hallottam, hogy ott mennyivel jobb és másabb az oktatási rendszer. Ezért úgy döntöttem, hogy én ezt a másabbat szívesen kipróbálnám.

A Debreceni Tanítóképző Főiskolán tárt karokkal vártak, csak egy alkalmassági vizsgára köteleztek, bár mindent az elejéről kellett kezdenem, az Ungváron elvégzett két év tantárgyaiból semmit sem fogadtak el. De akkor már eldöntöttem, hogy nem akarom a filológiát ott folytatni. Úgy éreztem, ez a kisiskolás korosztály közelebb áll hozzám.

Miért éppen a debreceni tanítóképzőre gondoltál? A nyíregyházi még közelebb is lett volna. Vagy voltak itt ismerőseid?

Valamiért vonzott Debrecen, a cívisváros, pedig akkor még senkit sem ismertem itt. Aztán lett egy ismerősöm Hajdúböszörményben, nála laktam, onnan jártam be busszal. Közben elvégeztem a C-kategóriás néptáncoktatói képzést is. Lényegében ennek köszönhetem az első munkahelyemet, ahol a mai napig is dolgozom. A Nemzeti Alaptanterv akkor kötelezően előírta az 1-4. osztályosoknak a néptáncoktatást. Abban az időben még nagyon nehéz volt tanítóként elhelyezkedni Debrecenben, de nekem ez a képesítés aduász volt. Így 1999-től dolgozom a Hunyadi János Általános Iskolában.

Ha jól emlékszem, a férjeddel is a tánc hozott össze, bár nagyon furcsa, hogy most azt mondja, nem szeret táncolni.