Sikeres volt a közösségi program Debrecenben

Az Ültessünk újabb 10.000 fát Debrecenben! akció keretében, a Future of Debrecen mozgalomhoz kapcsolódóan, a város zöldfelületeinek további gyarapítása jegyében közösségi faültetésre került sor Debrecen-Pallagon a Heltai Gáspár utcán, a Debreceni Nemzetközi Iskola parkolója melletti területen 2025. november 3-án – számolt be róla a Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal.

Közösségi faültetést szerveztek Debrecen-Pallagon

Forrás: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Mint írják, az akcióhoz csatlakoztak helyi lakosok, helyi egyesületek tagjai, a Debreceni Nemzetközi Iskola, a Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Technikuma, Gimnáziuma és Kollégiuma diákjai, a DVSC Labdarúgó Akadémia sportolói, valamint a Boldogfalva Óvoda pallagi egységének óvodásai is. Az eseményen részt vett Balázs Ákos alpolgármester, Barcsa Lajos alpolgármester és Juráskó Róbert, a városrész önkormányzati képviselője is.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Barcsa Lajos alpolgármester szavai szerint Debrecen gazdaságának fejlődése, s ezáltal az önkormányzati bevételek gyarapodása magával hozott olyan lehetőségeket, melyek különböző programok finanszírozását tették lehetővé. Ezek közé tartoznak például az Ültessünk 10.000 fát Debrecenben!, majd ennek folytatása, az Ültessünk újabb 10.000 fát Debrecenben! elnevezésű akció is. Ez utóbbi keretében telepítettek ma itt, Pallagon 24 vadgesztenyefát. Mint azt az alpolgármester elmondta, ezekkel együtt összesen mintegy 800 facsemete kerül földbe idén ősszel a város területén, s ezzel folytatódhat az a nagyon komoly zöldítési hullám, amely a város új zöld politikájának keretében 2019-ben elkezdődött. Óriási jelentősége van ennek Pallagon is, hiszen itt olyan emberek élnek, akik nagyon szeretik a zöld környezetet, az erdőt, ami körbeveszi őket. Ezért fontos itt is újabb és újabb fákat ültetni, s ezáltal mondhatjuk el azt, hogy már ma teszünk valamit a jövő generációi környezetének zöldítése, mindennapi életének egészségesebbé tétele érdekében. Barcsa Lajos fontosnak tartja azt is, hogy ez a faültetés közösségi keretekben történt, hiszen részt vett benne a pallagiak közössége – a helyi lakosok, a helyi iskolák diákjai és az óvodások is –, akiket ezért köszönet illet. Fontos ez a közösségiség azért is, mert aki fát ültet, az a sajátjának fogja tekinteni azt a növényt, s óvni, lehetőségei szerint pedig ápolni, gondozni fogja a későbbiekben is.