Óvakodj, ha meglátod ezt a rollerest Debrecenben! - videón, mit művelt az autók között!
Csoda, hogy nem történt baleset! Szabálytalanul előzte meg az autót a vakmerő rolleres férfi Debrecenben.
A közlekedés a mindennapi rutinunk, hiszen akár gyalogosan, vonattal, busszal vagy autóval kell eljutnunk bárhová. Ismernünk kell a KRESZ szabályait. Sokszor siettünk, és valljuk be, a szerencsének köszönhetően kerüljük el a baleseteket. Bármennyire is sürgős a dolgunk, akkor is muszáj betartanunk a közlekedési szabályokat. Egy debreceni rolleresnek ez nem sikerült, ráadásul egy fedélzeti kamera fel is vette az esetet. Durva képkockák láttak napvilágot.
Szabálytalan előzés Debrecenben
Hovánszki Bettina vezetésoktató osztott meg egy meghökkentő videót az egyik Debrecen Hallottam csoportban. A bejegyzésből kiderül, hogy a felvétel a Monostorpályi úton készült. Az adott szakaszon 30-as tábla van érvényben. A férfi a szabályosan 30-al közlekedő autót előzte meg jobb oldalról elektromos rollerjével.
Videón az előzés:
