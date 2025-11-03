november 3., hétfő

Győző névnap

17°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlekedés

48 perce

Óvakodj, ha meglátod ezt a rollerest Debrecenben! - videón, mit művelt az autók között!

Címkék#autó#debrecen#monostorpályi út#közlekedés#előzés#elektromos roller

Csoda, hogy nem történt baleset! Szabálytalanul előzte meg az autót a vakmerő rolleres férfi Debrecenben.

Haon.hu

A közlekedés a mindennapi rutinunk, hiszen akár gyalogosan, vonattal, busszal vagy autóval kell eljutnunk bárhová. Ismernünk kell a KRESZ szabályait. Sokszor siettünk, és valljuk be, a szerencsének köszönhetően kerüljük el a baleseteket. Bármennyire is sürgős a dolgunk, akkor is muszáj betartanunk a közlekedési szabályokat. Egy debreceni rolleresnek ez nem sikerült, ráadásul egy fedélzeti kamera fel is vette az esetet. Durva képkockák láttak napvilágot.

Meghökkentő előzés Debrecenben
Meghökkentő előzés Debrecenben
Forrás: Facebook / Debrecenben Halottam

Szabálytalan előzés Debrecenben

Hovánszki Bettina vezetésoktató osztott meg egy meghökkentő videót az egyik Debrecen Hallottam csoportban. A bejegyzésből kiderül, hogy a felvétel a Monostorpályi úton készült. Az adott szakaszon 30-as tábla van érvényben. A férfi a szabályosan 30-al közlekedő autót előzte meg jobb oldalról elektromos rollerjével. 

Videón az előzés:

Korábban is történt már veszélyes helyzet a debreceni közlekedésben, amikor egy egyirányú utcából szabálytalanul közlekedett egy ételfutár. A cikket itt olvashatják el:

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu