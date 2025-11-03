Óvakodj, ha meglátod ezt a rollerest Debrecenben! - videón, mit művelt az autók között!

A közlekedés a mindennapi rutinunk, hiszen akár gyalogosan, vonattal, busszal vagy autóval kell eljutnunk bárhová. Ismernünk kell a KRESZ szabályait. Sokszor siettünk, és valljuk be, a szerencsének köszönhetően kerüljük el a baleseteket. Bármennyire is sürgős a dolgunk, akkor is muszáj betartanunk a közlekedési szabályokat. Egy debreceni rolleresnek ez nem sikerült, ráadásul egy fedélzeti kamera fel is vette az esetet. Durva képkockák láttak napvilágot.

Meghökkentő előzés Debrecenben

Forrás: Facebook / Debrecenben Halottam

Hovánszki Bettina vezetésoktató osztott meg egy meghökkentő videót az egyik Debrecen Hallottam csoportban. A bejegyzésből kiderül, hogy a felvétel a Monostorpályi úton készült. Az adott szakaszon 30-as tábla van érvényben. A férfi a szabályosan 30-al közlekedő autót előzte meg jobb oldalról elektromos rollerjével.

Videón az előzés:

