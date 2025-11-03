Több debreceni lakásban vízhiány lesz

A Debreceni Vízmű Zrt. tájékoztatása szerint Debrecenben, Csigekert u – Bölcs u. előtt ivóvíz kiváltási munkálatokat végeznek 2025. november 6-án (csütörtökön) 8:00-tól 14:00-ig.

A munkavégzés során vízhiány lesz az alábbi utcákon:

Csigekert utca (Csigekert u., Bölcs u., Füredi u.)

Oltóvíz nem áll rendelkezésre a munkavégzés ideje alatt! A település munkálatokkal nem érintett területén az oltóvíz továbbra is rendelkezésre áll. A munkálatok befejezését követően előfordulhat, hogy az ivóvíz zavarossá válhat, fogyasztása azonban nem jelent az egészségre veszélyt, de célszerű azt ülepíteni. A zavaros víz a munkák befejezését követően a kerti csap rövid idejű megnyitásával távozik a rendszerből.

Máshol sem lesz elérhető oltóvíz Debrecenben

Debrecen-Dombos, Debrecen-Dombostanya városrészeken 2025. november 6. 9:00-15:00 között, valamint 2025. november 7. 9:00-15:00 között Dombos tüzivíz- nyomásfokozó egység karbantartási munkái miatt nem áll rendelkezésre oltóvíz.

Szükség esetén oltóvizet Debrecen más részein biztosítanak.

