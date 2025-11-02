Van Magyarországon egy település, amely Debrecentől és Hajdúböszörménytől is mindössze 16 kilométerre fekszik. Ide azonban már nem hallatszik el a városok nyüzsgése, és nem érezni a nagyvárosi tempó rohanását. Van helyette csönd, kilátástalanság és olyan utcák, ahol az embereknek a vezetékes víz, a szemétszállítás vagy a fűtött szoba is csak álom marad. Bodaszőlőn, a Lorántffy-telep három dűlőjében a közkút a legféltettebb kincs; itt a gyerekek rettegve várják a hideg időt, mert nem tudják, lesz-e cipő a lábukon, amikor beüt a tél. A bodaszőlői lakók jelentős része halmozottan hátrányos helyzetű roma családból származik, vagy olyan emberek, akik lába alól valamikor kicsúszott a talaj, és érdemi segítség nélkül nem találnak vissza a helyes útra. Sokan betegek, emiatt munkaképtelenek, egyik napról a másikra élnek olyan ingatlanokban, amelyek egykor présházként funkcionáltak.

Ahol csönd és kilátástalanság uralja az utcákat – látogatás a bodaszőlői romatelepen

Bodaszőlő ad otthont az Opre Roma Egyesületnek is

Ebben a környezetben próbál kapaszkodót nyújtani a hétköznapokhoz az Opre Roma Egyesület. A Boda Katalin utcai épületükben fürdési és mosási lehetőséget biztosítanak, télen pedig melegedőt nyitnak azoknak, akiknek a házában még kályha sincs, nemhogy tűzifa. Ide érkeznek nap mint nap azok, akiknek az élelem, a tiszta ruha, de sokszor még egy kedves szó is életmentő lehet.

Itt találkozunk a 73 éves Júliával. Vékony, alacsony asszony, szemei könnyben úsznak, arca barázdált, mint akit egész életében a szél fújt és a nap szárított. Kér, hogy ne fényképezzük le: nem akarja viszontlátni magát ebben az állapotban.

Rokkantnyugdíjas vagyok, 52 ezer forintot kapok. Egy kertészetbe járok dolgozni reggel hattól fél háromig – 500 forintos órabérért. Muszáj, különben éhen halnék

– mondja, miközben leteszi szatyrait, benne az ebédjével, amit a szomszédos közkonyháról hozott. – Egy ismerősöm házában lakom a kiskutyámmal, de kérem, ne menjenek oda. A patkányok ki-be járkálnak, többször megharaptak már engem is, nem biztonságos – figyelmeztet. Júliának több szakmája is van, de élete nagy részében kertészként dolgozott Csepelen – bejelentés nélkül. Húsz évig egy bolgár cég alkalmazottja volt, hatalmas fóliasátrakban nevelték a krizantémokat, violákat.