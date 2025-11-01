Nem fogod elhinni, mi mindent látott a biharkeresztesi nyugdíjas vámos, akit festményei miatt még az átutazók is ismertek

– A Jóisten egész életemben fogta a kezem. Ettől boldogabban ember nem is élhetett, mint én – vallja mosolyogva Nagy István, a biharkeresztesi nyugalmazott vám- és pénzügyőr parancsnok, aki nemcsak szolgálatban, hanem ecsettel is nyomot hagyott a világnak. A 85. életévén túl járva tekint vissza arra az útra, amely Miskolctól a határállomásig, onnan pedig kiállítótermekbe és művésztelepekre vezette.

Nagy István nyugdíjas pénzügyőr festőként is maradandót alkotott Biharkeresztesen és a határon is

Forrás: Napló-archív

Így jutott el Biharkeresztesig

Nagy István nyugalmazott vámparancsnok életútja egyszerre példázza a fegyelmet, a kitartást és a hivatás iránti elkötelezettséget. Biharkeresztesen sokan ismerik őt, mint a vámos szolgálat meghatározó alakját, ugyanakkor festőként is maradandót alkotott.

Saját bevallása szerint a két terület – a hivatásos rend és a művészi szabadság – jól kiegészítette egymást, hiszen mindkettő fegyelmet és szabályok betartását követelte.

Gyermekkora a Nyírséghez, Nyírkarászhoz kötődik, ott járta az általános iskolát. Továbbtanulásra Miskolc nyújtott lehetőséget, így középiskolai éveit ott töltötte. Abban az időben lakóhelyéről sok fiú a Lenin Kohászati Művekhez került esztergályosnak vagy más fémipari szakmába, ám ő végül az építőipar mellett döntött. Kőműves szakmát szerzett, amely később sokszor hasznára vált, és néhány évig dolgozott is benne. Fiatal felnőttként Orosházára vonult be katonának, ahol három hónapos kiképzés után a parancsnoka Budapestre irányította. Ott egyéves tanfolyamot végzett el, amely hivatásos géptávírászi képesítést adott. A határőrségnél szerette volna folytatni pályáját, de erre a ’60-as évek elején még nem volt lehetőség. Ekkor került Biharkeresztesre, ahol kapcsolatba került a vámőrséggel.

Leszerelése után parancsnoka felajánlotta számára a vámőrséghez való csatlakozást. Egészségi állapotát is figyelembe véve úgy érezte, ez biztosabb és hosszabb távon is megfelelőbb út, mint a fizikai megterhelést jelentő kőművesmunka.

Felvételt nyert, majd hamarosan családot alapított, és végleg letelepedett Biharkeresztesen. A testületben otthonra lelt, munkatársaival és főnökeivel jó kapcsolatot ápolt, a szolgálatot mindig elhivatottan végezte. Bár 29 éve nyugdíjas, a közösségben és egykori bajtársai körében ma is tisztelet övezi.

Korábbi beosztottjai gyakran felkeresik otthonában, kapcsolatuk a hivatalos kereteken túlmutató, baráti jelleget öltött. Életútja azt példázza, hogy a szorgalom és az alkalmazkodás révén a különböző hivatások és szenvedélyek – a vámőrségi munka és a festészet – harmonikusan megférhetnek egymás mellett. A fiatal tisztből hamar elismert parancsnok vált. A vámőrségen talált olyan hivatást, amelyben élete végéig kiteljesedhetett.

Mindig szerettem vámos lenni

– fogalmaz a Cívishírnek. A munka során egyszerre kellett fegyelmet és emberséget gyakorolnia. Egy jogásztól tanulta meg: a vámosnak nemcsak törvényt kell betartatnia, hanem szíve is kell legyen. Ez a szemlélet végigkísérte pályáját. 1996. október 23-án Göncz Árpádtól vehette át a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjét. Bár őrnagyként vonult nyugdíjba, nyugdíjazása után 16 évvel előléptették alezredessé.