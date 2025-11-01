november 1., szombat

Több száz gyermek jövője forog veszélyben a hajdú-bihari városban

Péntekig lehetett leadni a megújított Pedagógiai Programot. A képviselő-testület azonban határozatképtelen volt az óvodák jövőjét illetően Balmazújvárosban.

Haon.hu

Megdöbbentő dologról számolt be csütörtökön Facebook-oldalán Varga Marina, Balmazújváros polgármestere: az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény vezetője kétségbeesetten kéri a városházát, hogy eleget téve kötelezettségüknek, fogadják el a megújított Pedagógiai Programot.

Veszélybe került az óvodák és a bölcsődék működése Balmazújvárosban
Forrás: illusztráció/Napló-archív

Ahogy az a bejegyzésben olvasható, az óvodáknak törvényi kötelezettségük lett volna, hogy megújított Pedagógiai Programjukat a képviselő-testület elé tárják és azt elfogadják. A határidő október 31. volt. Az intézmény a munkát elvégezte, a programot elkészítette. ​

Azonban a testületi ülésen, ahol erről döntenünk kellett volna, a Közösen Balmazújvárosért Egyesület képviselői nem jelentek meg. Távolmaradásukkal határozatképtelenné tették az ülést, így a Balmazújváros legkisebbjeit érintő legfontosabb döntést sem tudtuk meghozni.

- írja a polgármester. 

​Hozzátette, 562 óvodás és 104 bölcsődés gyermek, valamint az őket ellátó több mint 100 dolgozó törvényes működése forog kockán.

​Kiemelte, a Közösen Balmazújvárosért Egyesület képviselőinek távolmaradása miatt a helyi óvoda és bölcsőde törvényellenes működésre kényszerülhet, hiszen képviselő-testületi elfogadás nélkül a Pedagógiai Programjuk nem hatályos.

​Ez a tett közvetlenül veszélyezteti a gyermekek nevelését és a balmazújvárosi intézmények működését.

