Több száz gyermek jövője forog veszélyben a hajdú-bihari városban
Péntekig lehetett leadni a megújított Pedagógiai Programot. A képviselő-testület azonban határozatképtelen volt az óvodák jövőjét illetően Balmazújvárosban.
Megdöbbentő dologról számolt be csütörtökön Facebook-oldalán Varga Marina, Balmazújváros polgármestere: az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény vezetője kétségbeesetten kéri a városházát, hogy eleget téve kötelezettségüknek, fogadják el a megújított Pedagógiai Programot.
Ahogy az a bejegyzésben olvasható, az óvodáknak törvényi kötelezettségük lett volna, hogy megújított Pedagógiai Programjukat a képviselő-testület elé tárják és azt elfogadják. A határidő október 31. volt. Az intézmény a munkát elvégezte, a programot elkészítette.
Azonban a testületi ülésen, ahol erről döntenünk kellett volna, a Közösen Balmazújvárosért Egyesület képviselői nem jelentek meg. Távolmaradásukkal határozatképtelenné tették az ülést, így a Balmazújváros legkisebbjeit érintő legfontosabb döntést sem tudtuk meghozni.
- írja a polgármester.
Hozzátette, 562 óvodás és 104 bölcsődés gyermek, valamint az őket ellátó több mint 100 dolgozó törvényes működése forog kockán.
Kiemelte, a Közösen Balmazújvárosért Egyesület képviselőinek távolmaradása miatt a helyi óvoda és bölcsőde törvényellenes működésre kényszerülhet, hiszen képviselő-testületi elfogadás nélkül a Pedagógiai Programjuk nem hatályos.
Ez a tett közvetlenül veszélyezteti a gyermekek nevelését és a balmazújvárosi intézmények működését.
