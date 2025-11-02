november 2., vasárnap

Áramszünet

1 órája

Lesz, ahol napokig nem lesz áram Hajdú-Biharban! Itt a teljes lista!

Címkék#áramszünet#Hajdú-Bihar#lista

November első hetében is lesznek karbantartások. Rengeteg településen lesz áramszünet Hajdú-Biharban.

Haon.hu

November elején, 3-a és 7-e között között is tervez karbantartásokat Hajdú-Bihar vármegyében az OPUS Titász Zrt. – derül ki a vállalat áramszünet-értesítőjéből. Rengeteg településen lesz áramszünet a vármegyében, sőt, Balmazújvárosban lesz olyan településrész, ahol napokig nem lesz szolgáltatás. Összegyűjtöttük, mely utcákat érintik a munkálatok, és hol kell áramkimaradásra számítani Hajdú-Biharban!

5S5A7592
Áramszünet Hajdú-Biharban: rengeteg településen szünetelni fog a szolgáltatás
Forrás: illusztráció/MW-archív

Több napos áramszünet

Balmazújváros

2025-11-03 09:00 - 2025-11-07 09:00

  • Nagyhát

November 3. 

Bocskaikert

2025-11-03 08:00 - 2025-11-03 16:00

  • Báthory utca 2 - 40
  • Báthory utca 3 - 39
  • Debreceni út 9022 - 14272
  • Debreceni út 25 - 83
  • Dienes utca 2 - 68
  • Dienes utca 1 - 9007
  • Diószegi Sámuel utca 1 - 3
  • Diószegi utca 7
  • Fazekas Mihály út 19 - 20
  • Fazekas utca 4 - 40
  • Fazekas utca 3 - 35
  • Németh László utca 2
  • Oláh Sándor út 25
  • Pillangó utca 33

November 4. 

Debrecen

2025-11-04 08:00 - 2025-11-04 16:00

  • Balmazújvárosi út 5

2025-11-04 08:00 - 2025-11-04 10:00

  • Diószegi út 3 - 5

Hajdúszoboszló

2025-11-04 08:00 - 2025-11-04 17:00

  • Alma dűlő 9003 - 10493
  • Alma dűlő 104 - 9018
  • Csatornakert dűlő 6 - 10726
  • Csatornakert dűlő 3 - 9019
  • Csatornakert I. dűlő 104 - 9012
  • Csatornakert I. dűlő 105 - 10471
  • Csatornakert II. dűlő 25 - 10681
  • Csatornakert II. dűlő 104 - 10728
  • Csatornakert III. dűlő 107 - 10867
  • Déli sor 4 - 24
  • Déli sor 1 - 23
  • Erdő dűlő 2
  • Keleti utca 2 - 14
  • Keleti utca 1 - 9
  • Keleti zug 2 - 6
  • Keleti zug 1 - 7
  • Körte dűlő 10705 - 10705
  • Lehel utca 1 - 9
  • Lehel utca 2 - 20
  • Március 15. utca 1 - 9
  • Március 15. utca 2
  • Petőfi utca 3 - 27
  • Petőfi utca 4 - 30
  • Pityeri dűlő 3 - 63
  • Pityeri dűlő 9002 - 10680
  • Rákóczi utca 188 - 190
  • Szeder dűlő 10729 - 10730
  • Szováti útfél 2 - 9002
  • Szováti útfél 3 - 9003
  • Téglagyári út 2 - 6

Hajdúnánás

2025-11-04 08:00 - 2025-11-04 16:00

  • Erdő sor utca 2 - 12
  • Erdő sor utca 1 - 17
  • Fő utca 2 - 10
  • Fő utca 9 - 111
  • Hajnal utca 2 - 8
  • Hajnal utca 1 - 9
  • Nánási Oláh Mihály utca 8 - 9000
  • Tessedik Sámuel utca 2 - 10
  • Tessedik Sámuel utca 1 - 17
  • Ujvárosi Miklós utca 2 - 12
  • Ujvárosi Miklós utca 1 - 13
  • Zsuzsika Telep föld

November 5.

Debrecen

2025-11-05 08:00 - 2025-11-05 10:00

  • Ecsedi István utca 22 - 40
  • Ecsedi István utca 19 - 37
  • Gogol utca 4 - 36
  • Gogol utca 3 - 29
  • Hold utca 58 - 66
  • Hold utca 69 - 75
  • Kádas utca 27
  • Kiss József utca 14 - 28
  • Kiss József utca 23 - 45
  • Mező utca 26 - 30
  • Mező utca 21 - 29
  • Sajó utca 16 - 36
  • Sajó utca 17 - 37
  • Veres Péter utca 16 - 28
  • Veres Péter utca 13 - 47

2025-11-05 10:00 - 2025-11-05 12:00

  • Ábel utca 4 - 6
  • Ábel utca 1 - 11
  • Beregszászi Pál utca 1 - 23
  • Beregszászi Pál utca 4 - 20
  • Endre utca 27 - 61
  • Endre utca 26 - 54
  • Fülöp utca 3 - 69
  • Fülöp utca 2 - 64
  • György utca 29 - 39
  • György utca 28 - 46
  • Irén utca 11 - 51
  • Irén utca 10 - 52
  • Juhász Géza utca 4 - 22
  • Juhász Géza utca 3 - 23
  • Katalin utca 32 - 54
  • Katalin utca 35 - 55
  • Sólyom utca 100 - 140
  • Sólyom utca 129 - 169
  • Szabó Pál utca 19 - 49
  • Szabó Pál utca 4 - 48
  • Tamási Áron utca 1 - 5
  • Tamási Áron utca 4 - 18

Debrecen

2025-11-05 08:00 - 2025-11-05 16:00

  • Gyöngyösi utca 3 - 5
  • Mikszáth Kálmán utca 2
  • Nagy Lajos király tér 5
  • Bálint Zoltán utca 46 - 120
  • Bálint Zoltán utca 47 - 71
  • Építész utca 1 - 9
  • Erdei Ferenc utca 45 - 61
  • Erdei Ferenc utca 48 - 50
  • Jámbor Lajos utca 4 - 78
  • Jámbor Lajos utca 3 - 89
  • Knézich Károly utca 3 - 51
  • Knézich Károly utca 2 - 52
  • Lahner utca 50 - 112
  • Lahner utca 59 - 125
  • Létai út 81
  • Őz utca 17 - 19
  • Őz utca 14 - 24
  • Schweidel József utca 3 - 7
  • Schweidel József utca 2 - 6
  • Török Ignác utca 1 - 7
  • Török Ignác utca 2 - 8
  • Vadliba utca 1 - 15
  • Vadliba utca 2 - 4

Hajdúnánás

2025-11-05 08:00 - 2025-11-05 16:00

  • Erdő sor utca 2 - 12
  • Erdő sor utca 1 - 17
  • Fő utca 2 - 10
  • Fő utca 9 - 111
  • Hajnal utca 2 - 8
  • Hajnal utca 1 - 9
  • Nánási Oláh Mihály utca 8 - 9000
  • Tessedik Sámuel utca 2 - 10
  • Tessedik Sámuel utca 1 - 17
  • Ujvárosi Miklós utca 2 - 12
  • Ujvárosi Miklós utca 1 - 13
  • Zsuzsika Telep föld

Hajdúsámson

2025-11-05 08:00 - 2025-11-05 16:00

  • Kistelek utca 1 - 3
  • Mikótelek dűlő 13 - 18
  • Mikótelek utca 8 - 9004
  • Mikótelek utca 7 - 17
  • Szatmári utca 100 - 120
  • Szatmári utca 77

Kaba

2025-11-05 08:30 - 2025-11-05 14:30

  • Ady Endre utca 1 - 41
  • Ady Endre utca 2 - 44
  • Bajcsy Zsilinszky utca 1 - 13
  • Bajcsy Zsilinszky utca 2 - 32
  • Deák Ferenc utca 1 - 9
  • Deák Ferenc utca 2 - 16
  • Görbe utca 3 - 9
  • Görbe utca 2 - 20
  • Hajdú utca 1 - 37
  • Hajdú utca 2 - 34
  • Iskola utca 1 - 15
  • Iskola utca 2 - 16
  • István király utca 2 - 36
  • István király utca 1 - 41
  • Jókai utca 1 - 9
  • Jókai utca 4 - 6
  • Kiss Ernő utca 2 - 18
  • Kiss Ernő utca 1 - 5
  • Kossuth utca 4 - 26
  • Kossuth utca 5 - 17
  • Kölcsey utca 2
  • Mácsai Sándor utca 1 - 11
  • Mácsai Sándor utca 2 - 14
  • Petőfi Sándor utca 34
  • Rákóczi utca 84 - 112
  • Rákóczi utca 45 - 65
  • Rózsa utca 2 - 10
  • Rózsa utca 1 - 9

Tiszacsege

2025-11-05 08:00 - 2025-11-05 16:00

  • Arany János utca 1 - 19
  • Arany János utca 2 - 12
  • Árpád utca 1 - 35
  • Árpád utca 2 - 26
  • Bárórész utca 1 - 3
  • Bárórész utca 4
  • Batthyány utca 1 - 21
  • Batthyány utca 2 - 28
  • Bem József utca 2 - 16
  • Bocskai utca 1 - 71
  • Bocskai utca 4 - 878
  • Búzavirág utca 1 - 11
  • Búzavirág utca 2 - 8
  • Diófa utca 2 - 12
  • Dobó utca 2 - 56
  • Dobó utca 1 - 53
  • Dózsa György utca 2 - 4
  • Dózsa György utca 3 - 41
  • Eötvös utca 1 - 3
  • Eötvös utca 2 - 4
  • Erdészeti út 1077
  • Fő utca 2 - 2078
  • Fő utca 1 - 35
  • Fürdő utca 4 - 6
  • Gárdonyi Géza utca 1 - 13
  • Gárdonyi Géza utca 2 - 26
  • Gát utca 1 - 3
  • Gátőrházak telep 1
  • Hársfa utca 2 - 6
  • Hársfa utca 1 - 7
  • Hataj utca 1 - 79
  • Hataj utca 4 - 60
  • Határ utca 2 - 22
  • Határ utca 1 - 27
  • Hold utca 1 - 5
  • Hold utca 2 - 6
  • Hunyadi utca 1 - 7
  • Hunyadi utca 2 - 6
  • Ibolya utca 2 - 32
  • Ibolya utca 3 - 25
  • Iskola utca 3 - 27
  • Iskola utca 4 - 26
  • Jókai utca 1 - 41
  • Kazinczy utca 2 - 48
  • Kazinczy utca 1 - 23
  • Kisfaludy utca 2 - 86
  • Kisfaludy utca 1 - 77
  • Kölcsey utca 2
  • Kölcsey utca 1 - 17
  • Munkácsy utca 2 - 56
  • Munkácsy utca 1 - 59
  • Muskátli utca 1 - 55
  • Muskátli utca 2 - 58
  • Nap utca 2 - 8
  • Nap utca 1 - 5
  • Nyugat utca 1
  • Orgona utca 1
  • Óvoda utca 2 - 30
  • Óvoda utca 1 - 33 
  • Pipacs utca 1
  • Pipacs utca 2 - 4
  • Rezeda utca 1 - 23
  • Rezeda utca 2 - 24
  • Rozmaring utca 1 - 11
  • Rozmaring utca 4 - 12
  • Rózsa utca 2 - 42
  • Rózsa utca 1 - 39
  • Szegfű utca 2 - 4
  • Szegfű utca 1 - 5
  • Szélső utca 19 - 27
  • Szélső utca 4 - 2940
  • Szilágyi Károly utca 3 - 9
  • Szilágyi Károly utca 2 - 8
  • Tisza utca 1 - 31
  • Tiszavirág utca 1 - 137
  • Tiszavirág utca 4 - 9000
  • Ültetés I. utca 2 - 40
  • Ültetés I. utca 1 - 41
  • Ültetés II. utca 3 - 43
  • Ürgés utca 2 - 46
  • Ürgés utca 1 - 33
  • Vadrózsa utca 5 - 7
  • Vadrózsa utca 4
  • Viola utca 1 - 37
  • Viola utca 2 - 50
  • Zátony I. utca 1 - 23
  • Zátony I. utca 2 - 22
  • Zátony II. utca 2 - 26
  • Zátony II. utca 1 - 25
  • Zátony III. utca 1 - 13
  • Zátony III. utca 6 - 22
  • Zátony IV. utca 2 - 52
  • Zátony IV. utca 1 - 49
  • Zátony V. utca 3 - 39
  • Zátony V. utca 2 - 38
  • Zátony VI. utca 5 - 19
  • Zátony VI. utca 2 - 24
  • Zátony VII. utca 3 - 17
  • Zátony VII. utca 4 - 14
  • Zrínyi utca 1 - 45
  • Zrínyi utca 2 - 28
20240219-Tiszacsege-KA
Tiszacsegén rengeteg utcában lesz kimaradás
Forrás: illusztráció/Napló-archív

November 6. 

Debrecen

2025-11-06 08:00 - 2025-11-06 10:00

Galamb utca 16

Gizella utca 2

2025-11-06 10:00 - 2025-11-06 12:00

Bálint Zoltán utca 1125 - 9019

Bálint Zoltán utca 100 - 102

Bayk András kert 29 - 1123

Biczó István kert

Diószegi út 13 - 11125

Diószegi út 54 - 70584

Feketerét utca 2 - 26

Jégvirág utca 2 - 28

Jégvirág utca 3 - 27

Kisbánya utca 9002 - 9002

Kisbánya utca 103 - 9029

Külső Diószegi út 47

Lámpás utca 9014 - 9058

Lámpás utca 3 - 9095

Napfény utca 1 - 11

Napfény utca 2 - 9142

Vadszőlő utca 2

Vadszőlő utca 1 - 5

2025-11-06 08:00 - 2025-11-06 11:00

Agancs utca 6 - 14- 

Begónia utca 3 - 15

Begónia utca 4 - 28

Biczó István kert 31

Biczó István kert 590

Csárda út 55 - 9063

Csárda út 52 - 90

Ezüstfenyő utca 9 - 9081

Ezüstfenyő utca 4 - 42

Fátyolka utca 2 - 18

Fátyolka utca 3 - 13

Gerbera utca 5 - 21

Gerbera utca 6 - 9170

Gombvirág utca 4 - 8

Gombvirág utca 5 - 11

Gyöngyvessző utca 1 - 15

Körömvirág utca 1 - 9067

Körömvirág utca 4 - 12

Mécsvirág utca 2 - 34

Mécsvirág utca 1 - 9577

Naspolya utca 1 - 9597

Naspolya utca 2 - 9348

Serli 9052

Szellőrózsa utca 3 - 9135

Szellőrózsa utca 4 - 70590

2025-11-06 12:00 - 2025-11-06 14:00

Bellegelő kert 30296

Biczó István kert 302 - 30316

Cinege utca 29 - 39

Gerle utca 3 - 27

Gerle utca 4 - 12

Kormorán utca 2

Kuvik utca 42 - 30320

Kuvik utca 39 - 81

Légykapó utca

Pelikán utca 5 - 15

Pelikán utca 8 - 18

Poszáta utca 3 - 41

Poszáta utca 4 - 54

Sirály utca 6 - 14

Sirály utca 3 - 13

2025-11-06 08:00 - 2025-11-06 16:00

Alig utca 2 - 10

Alig utca 7

Alma utca 98

Alma utca 175 - 219

Árvácska utca 6 

Biczó István kert 84 - 30492

Dancsi Tanya 

Ecetfa utca 2 - 28

Ecetfa utca 1 - 29

Erzsébet utca 9486

Faiskola utca 538

Faiskola utca 11 - 43

Fanyűvő utca 4 - 6

Favágó utca 12 - 22

Favágó utca 3 - 15

Fésűs utca 2

Gerle utca 14 - 16

Gerle utca 33 - 35

Gyertyán utca 7 - 461

Gyertyán utca 4 - 28

Halasi Tanya 461

Hosszúpályi út 4 - 9012

Hosszúpályi út 163

Kertség utca 8

Kormorán utca 5 - 23

Kormorán utca 10 - 9022

Lappantyú utca 3 - 6

Légykapó utca 522

Lencz-Telep 9013

Máriás tanya 1 - 1

Mészáros Gergely kert 16 - 17

Mezőség utca 1

Pac 10 - 47210

Pac 11 - 9503

Pac tanya 14

Pac tanya 3 - 13

Róka utca 38

Szántó utca 5 - 21

Vető utca 3

Zártkert 46157

Nyírábrány

2025-11-06 08:30 - 2025-11-06 14:30

Feketerét 2 - 10

Feketerét 3 - 9

Ifjúság utca 4 - 9004

Ifjúság utca 15 - 39

Rákóczi utca 49 - 85

Vágóhíd utca 4 - 64

Vágóhíd utca 1 - 37

Hajdúnánás

2025-11-06 08:00 - 2025-11-06 16:00

Balmazújvárosi út

Csegei Úti tanya 572 - 9000

Csegei Úti tanya 571 - 9005

Csermely utca 1 - 13

Csermely utca 2 - 14

Csiszár Tanya föld

Csónakos utca 2 - 46

Fecske utca 1 - 13

Fürdő utca 8 - 9006

Fürdő utca 7 - 9007

Fürj utca 1 - 19

Fürj utca 2 - 16

Fürjhalmi Csiszár tanya

Galagonya utca 8

Hajdúlúd telep

Harmat utca 1 - 9

Harmat utca 2 - 12

Hőforrás utca 2 - 28

Hőforrás utca 1 - 31

Kajánszik föld 979

Lopóhalom föld 9004

Magitelki Pók tanya 9000

Ökörlegelő

Őz utca 1 - 5

Őz utca 2 - 4

Rét tanya

Réti Bódi tanya dűlő

Sármány utca 1 - 19

Sármány utca 2 - 20

Sirály utca 4

Sirály utca 1 - 11

Strandtelep föld 13 - 121

Strandtelep föld 20 - 116

Sugár utca 2 - 26

Sugár utca 1 - 25

Szárcsa utca 1 - 17

Szárcsa utca 2 - 18

Szikra Tanya föld 9001

Tölgy utca 1 - 21

Tölgy utca 2 - 18

Virág utca 9

Virág utca 6 - 8

November 7. 

Debrecen

2025-11-07 08:00

2025-11-07 16:00

Kishegyesi út 2

Segner tér 6 

Segner tér 7

Sesztina utca 2

Vasáros utca 2 - 16

Vasáros utca 1 - 13

Fülöp

2025-11-07 08:30 - 2025-11-07 14:30

Bernátrész 4 - 16

Bernátrész 3 - 15

Bernátrész tanya 12

Bernátrész tanya 9

