Lesz, ahol napokig nem lesz áram Hajdú-Biharban! Itt a teljes lista!
November első hetében is lesznek karbantartások. Rengeteg településen lesz áramszünet Hajdú-Biharban.
November elején, 3-a és 7-e között között is tervez karbantartásokat Hajdú-Bihar vármegyében az OPUS Titász Zrt. – derül ki a vállalat áramszünet-értesítőjéből. Rengeteg településen lesz áramszünet a vármegyében, sőt, Balmazújvárosban lesz olyan településrész, ahol napokig nem lesz szolgáltatás. Összegyűjtöttük, mely utcákat érintik a munkálatok, és hol kell áramkimaradásra számítani Hajdú-Biharban!
Több napos áramszünet
Balmazújváros
2025-11-03 09:00 - 2025-11-07 09:00
- Nagyhát
November 3.
Bocskaikert
2025-11-03 08:00 - 2025-11-03 16:00
- Báthory utca 2 - 40
- Báthory utca 3 - 39
- Debreceni út 9022 - 14272
- Debreceni út 25 - 83
- Dienes utca 2 - 68
- Dienes utca 1 - 9007
- Diószegi Sámuel utca 1 - 3
- Diószegi utca 7
- Fazekas Mihály út 19 - 20
- Fazekas utca 4 - 40
- Fazekas utca 3 - 35
- Németh László utca 2
- Oláh Sándor út 25
- Pillangó utca 33
November 4.
Debrecen
2025-11-04 08:00 - 2025-11-04 16:00
- Balmazújvárosi út 5
2025-11-04 08:00 - 2025-11-04 10:00
- Diószegi út 3 - 5
Hajdúszoboszló
2025-11-04 08:00 - 2025-11-04 17:00
- Alma dűlő 9003 - 10493
- Alma dűlő 104 - 9018
- Csatornakert dűlő 6 - 10726
- Csatornakert dűlő 3 - 9019
- Csatornakert I. dűlő 104 - 9012
- Csatornakert I. dűlő 105 - 10471
- Csatornakert II. dűlő 25 - 10681
- Csatornakert II. dűlő 104 - 10728
- Csatornakert III. dűlő 107 - 10867
- Déli sor 4 - 24
- Déli sor 1 - 23
- Erdő dűlő 2
- Keleti utca 2 - 14
- Keleti utca 1 - 9
- Keleti zug 2 - 6
- Keleti zug 1 - 7
- Körte dűlő 10705 - 10705
- Lehel utca 1 - 9
- Lehel utca 2 - 20
- Március 15. utca 1 - 9
- Március 15. utca 2
- Petőfi utca 3 - 27
- Petőfi utca 4 - 30
- Pityeri dűlő 3 - 63
- Pityeri dűlő 9002 - 10680
- Rákóczi utca 188 - 190
- Szeder dűlő 10729 - 10730
- Szováti útfél 2 - 9002
- Szováti útfél 3 - 9003
- Téglagyári út 2 - 6
Hajdúnánás
2025-11-04 08:00 - 2025-11-04 16:00
- Erdő sor utca 2 - 12
- Erdő sor utca 1 - 17
- Fő utca 2 - 10
- Fő utca 9 - 111
- Hajnal utca 2 - 8
- Hajnal utca 1 - 9
- Nánási Oláh Mihály utca 8 - 9000
- Tessedik Sámuel utca 2 - 10
- Tessedik Sámuel utca 1 - 17
- Ujvárosi Miklós utca 2 - 12
- Ujvárosi Miklós utca 1 - 13
- Zsuzsika Telep föld
November 5.
Debrecen
2025-11-05 08:00 - 2025-11-05 10:00
- Ecsedi István utca 22 - 40
- Ecsedi István utca 19 - 37
- Gogol utca 4 - 36
- Gogol utca 3 - 29
- Hold utca 58 - 66
- Hold utca 69 - 75
- Kádas utca 27
- Kiss József utca 14 - 28
- Kiss József utca 23 - 45
- Mező utca 26 - 30
- Mező utca 21 - 29
- Sajó utca 16 - 36
- Sajó utca 17 - 37
- Veres Péter utca 16 - 28
- Veres Péter utca 13 - 47
2025-11-05 10:00 - 2025-11-05 12:00
- Ábel utca 4 - 6
- Ábel utca 1 - 11
- Beregszászi Pál utca 1 - 23
- Beregszászi Pál utca 4 - 20
- Endre utca 27 - 61
- Endre utca 26 - 54
- Fülöp utca 3 - 69
- Fülöp utca 2 - 64
- György utca 29 - 39
- György utca 28 - 46
- Irén utca 11 - 51
- Irén utca 10 - 52
- Juhász Géza utca 4 - 22
- Juhász Géza utca 3 - 23
- Katalin utca 32 - 54
- Katalin utca 35 - 55
- Sólyom utca 100 - 140
- Sólyom utca 129 - 169
- Szabó Pál utca 19 - 49
- Szabó Pál utca 4 - 48
- Tamási Áron utca 1 - 5
- Tamási Áron utca 4 - 18
Debrecen
2025-11-05 08:00 - 2025-11-05 16:00
- Gyöngyösi utca 3 - 5
- Mikszáth Kálmán utca 2
- Nagy Lajos király tér 5
- Bálint Zoltán utca 46 - 120
- Bálint Zoltán utca 47 - 71
- Építész utca 1 - 9
- Erdei Ferenc utca 45 - 61
- Erdei Ferenc utca 48 - 50
- Jámbor Lajos utca 4 - 78
- Jámbor Lajos utca 3 - 89
- Knézich Károly utca 3 - 51
- Knézich Károly utca 2 - 52
- Lahner utca 50 - 112
- Lahner utca 59 - 125
- Létai út 81
- Őz utca 17 - 19
- Őz utca 14 - 24
- Schweidel József utca 3 - 7
- Schweidel József utca 2 - 6
- Török Ignác utca 1 - 7
- Török Ignác utca 2 - 8
- Vadliba utca 1 - 15
- Vadliba utca 2 - 4
Hajdúnánás
2025-11-05 08:00 - 2025-11-05 16:00
- Erdő sor utca 2 - 12
- Erdő sor utca 1 - 17
- Fő utca 2 - 10
- Fő utca 9 - 111
- Hajnal utca 2 - 8
- Hajnal utca 1 - 9
- Nánási Oláh Mihály utca 8 - 9000
- Tessedik Sámuel utca 2 - 10
- Tessedik Sámuel utca 1 - 17
- Ujvárosi Miklós utca 2 - 12
- Ujvárosi Miklós utca 1 - 13
- Zsuzsika Telep föld
Hajdúsámson
2025-11-05 08:00 - 2025-11-05 16:00
- Kistelek utca 1 - 3
- Mikótelek dűlő 13 - 18
- Mikótelek utca 8 - 9004
- Mikótelek utca 7 - 17
- Szatmári utca 100 - 120
- Szatmári utca 77
Kaba
2025-11-05 08:30 - 2025-11-05 14:30
- Ady Endre utca 1 - 41
- Ady Endre utca 2 - 44
- Bajcsy Zsilinszky utca 1 - 13
- Bajcsy Zsilinszky utca 2 - 32
- Deák Ferenc utca 1 - 9
- Deák Ferenc utca 2 - 16
- Görbe utca 3 - 9
- Görbe utca 2 - 20
- Hajdú utca 1 - 37
- Hajdú utca 2 - 34
- Iskola utca 1 - 15
- Iskola utca 2 - 16
- István király utca 2 - 36
- István király utca 1 - 41
- Jókai utca 1 - 9
- Jókai utca 4 - 6
- Kiss Ernő utca 2 - 18
- Kiss Ernő utca 1 - 5
- Kossuth utca 4 - 26
- Kossuth utca 5 - 17
- Kölcsey utca 2
- Mácsai Sándor utca 1 - 11
- Mácsai Sándor utca 2 - 14
- Petőfi Sándor utca 34
- Rákóczi utca 84 - 112
- Rákóczi utca 45 - 65
- Rózsa utca 2 - 10
- Rózsa utca 1 - 9
Tiszacsege
2025-11-05 08:00 - 2025-11-05 16:00
- Arany János utca 1 - 19
- Arany János utca 2 - 12
- Árpád utca 1 - 35
- Árpád utca 2 - 26
- Bárórész utca 1 - 3
- Bárórész utca 4
- Batthyány utca 1 - 21
- Batthyány utca 2 - 28
- Bem József utca 2 - 16
- Bocskai utca 1 - 71
- Bocskai utca 4 - 878
- Búzavirág utca 1 - 11
- Búzavirág utca 2 - 8
- Diófa utca 2 - 12
- Dobó utca 2 - 56
- Dobó utca 1 - 53
- Dózsa György utca 2 - 4
- Dózsa György utca 3 - 41
- Eötvös utca 1 - 3
- Eötvös utca 2 - 4
- Erdészeti út 1077
- Fő utca 2 - 2078
- Fő utca 1 - 35
- Fürdő utca 4 - 6
- Gárdonyi Géza utca 1 - 13
- Gárdonyi Géza utca 2 - 26
- Gát utca 1 - 3
- Gátőrházak telep 1
- Hársfa utca 2 - 6
- Hársfa utca 1 - 7
- Hataj utca 1 - 79
- Hataj utca 4 - 60
- Határ utca 2 - 22
- Határ utca 1 - 27
- Hold utca 1 - 5
- Hold utca 2 - 6
- Hunyadi utca 1 - 7
- Hunyadi utca 2 - 6
- Ibolya utca 2 - 32
- Ibolya utca 3 - 25
- Iskola utca 3 - 27
- Iskola utca 4 - 26
- Jókai utca 1 - 41
- Kazinczy utca 2 - 48
- Kazinczy utca 1 - 23
- Kisfaludy utca 2 - 86
- Kisfaludy utca 1 - 77
- Kölcsey utca 2
- Kölcsey utca 1 - 17
- Munkácsy utca 2 - 56
- Munkácsy utca 1 - 59
- Muskátli utca 1 - 55
- Muskátli utca 2 - 58
- Nap utca 2 - 8
- Nap utca 1 - 5
- Nyugat utca 1
- Orgona utca 1
- Óvoda utca 2 - 30
- Óvoda utca 1 - 33
- Pipacs utca 1
- Pipacs utca 2 - 4
- Rezeda utca 1 - 23
- Rezeda utca 2 - 24
- Rozmaring utca 1 - 11
- Rozmaring utca 4 - 12
- Rózsa utca 2 - 42
- Rózsa utca 1 - 39
- Szegfű utca 2 - 4
- Szegfű utca 1 - 5
- Szélső utca 19 - 27
- Szélső utca 4 - 2940
- Szilágyi Károly utca 3 - 9
- Szilágyi Károly utca 2 - 8
- Tisza utca 1 - 31
- Tiszavirág utca 1 - 137
- Tiszavirág utca 4 - 9000
- Ültetés I. utca 2 - 40
- Ültetés I. utca 1 - 41
- Ültetés II. utca 3 - 43
- Ürgés utca 2 - 46
- Ürgés utca 1 - 33
- Vadrózsa utca 5 - 7
- Vadrózsa utca 4
- Viola utca 1 - 37
- Viola utca 2 - 50
- Zátony I. utca 1 - 23
- Zátony I. utca 2 - 22
- Zátony II. utca 2 - 26
- Zátony II. utca 1 - 25
- Zátony III. utca 1 - 13
- Zátony III. utca 6 - 22
- Zátony IV. utca 2 - 52
- Zátony IV. utca 1 - 49
- Zátony V. utca 3 - 39
- Zátony V. utca 2 - 38
- Zátony VI. utca 5 - 19
- Zátony VI. utca 2 - 24
- Zátony VII. utca 3 - 17
- Zátony VII. utca 4 - 14
- Zrínyi utca 1 - 45
- Zrínyi utca 2 - 28
November 6.
Debrecen
2025-11-06 08:00 - 2025-11-06 10:00
Galamb utca 16
Gizella utca 2
2025-11-06 10:00 - 2025-11-06 12:00
Bálint Zoltán utca 1125 - 9019
Bálint Zoltán utca 100 - 102
Bayk András kert 29 - 1123
Biczó István kert
Diószegi út 13 - 11125
Diószegi út 54 - 70584
Feketerét utca 2 - 26
Jégvirág utca 2 - 28
Jégvirág utca 3 - 27
Kisbánya utca 9002 - 9002
Kisbánya utca 103 - 9029
Külső Diószegi út 47
Lámpás utca 9014 - 9058
Lámpás utca 3 - 9095
Napfény utca 1 - 11
Napfény utca 2 - 9142
Vadszőlő utca 2
Vadszőlő utca 1 - 5
2025-11-06 08:00 - 2025-11-06 11:00
Agancs utca 6 - 14-
Begónia utca 3 - 15
Begónia utca 4 - 28
Biczó István kert 31
Biczó István kert 590
Csárda út 55 - 9063
Csárda út 52 - 90
Ezüstfenyő utca 9 - 9081
Ezüstfenyő utca 4 - 42
Fátyolka utca 2 - 18
Fátyolka utca 3 - 13
Gerbera utca 5 - 21
Gerbera utca 6 - 9170
Gombvirág utca 4 - 8
Gombvirág utca 5 - 11
Gyöngyvessző utca 1 - 15
Körömvirág utca 1 - 9067
Körömvirág utca 4 - 12
Mécsvirág utca 2 - 34
Mécsvirág utca 1 - 9577
Naspolya utca 1 - 9597
Naspolya utca 2 - 9348
Serli 9052
Szellőrózsa utca 3 - 9135
Szellőrózsa utca 4 - 70590
2025-11-06 12:00 - 2025-11-06 14:00
Bellegelő kert 30296
Biczó István kert 302 - 30316
Cinege utca 29 - 39
Gerle utca 3 - 27
Gerle utca 4 - 12
Kormorán utca 2
Kuvik utca 42 - 30320
Kuvik utca 39 - 81
Légykapó utca
Pelikán utca 5 - 15
Pelikán utca 8 - 18
Poszáta utca 3 - 41
Poszáta utca 4 - 54
Sirály utca 6 - 14
Sirály utca 3 - 13
2025-11-06 08:00 - 2025-11-06 16:00
Alig utca 2 - 10
Alig utca 7
Alma utca 98
Alma utca 175 - 219
Árvácska utca 6
Biczó István kert 84 - 30492
Dancsi Tanya
Ecetfa utca 2 - 28
Ecetfa utca 1 - 29
Erzsébet utca 9486
Faiskola utca 538
Faiskola utca 11 - 43
Fanyűvő utca 4 - 6
Favágó utca 12 - 22
Favágó utca 3 - 15
Fésűs utca 2
Gerle utca 14 - 16
Gerle utca 33 - 35
Gyertyán utca 7 - 461
Gyertyán utca 4 - 28
Halasi Tanya 461
Hosszúpályi út 4 - 9012
Hosszúpályi út 163
Kertség utca 8
Kormorán utca 5 - 23
Kormorán utca 10 - 9022
Lappantyú utca 3 - 6
Légykapó utca 522
Lencz-Telep 9013
Máriás tanya 1 - 1
Mészáros Gergely kert 16 - 17
Mezőség utca 1
Pac 10 - 47210
Pac 11 - 9503
Pac tanya 14
Pac tanya 3 - 13
Róka utca 38
Szántó utca 5 - 21
Vető utca 3
Zártkert 46157
Nyírábrány
2025-11-06 08:30 - 2025-11-06 14:30
Feketerét 2 - 10
Feketerét 3 - 9
Ifjúság utca 4 - 9004
Ifjúság utca 15 - 39
Rákóczi utca 49 - 85
Vágóhíd utca 4 - 64
Vágóhíd utca 1 - 37
Hajdúnánás
2025-11-06 08:00 - 2025-11-06 16:00
Balmazújvárosi út
Csegei Úti tanya 572 - 9000
Csegei Úti tanya 571 - 9005
Csermely utca 1 - 13
Csermely utca 2 - 14
Csiszár Tanya föld
Csónakos utca 2 - 46
Fecske utca 1 - 13
Fürdő utca 8 - 9006
Fürdő utca 7 - 9007
Fürj utca 1 - 19
Fürj utca 2 - 16
Fürjhalmi Csiszár tanya
Galagonya utca 8
Hajdúlúd telep
Harmat utca 1 - 9
Harmat utca 2 - 12
Hőforrás utca 2 - 28
Hőforrás utca 1 - 31
Kajánszik föld 979
Lopóhalom föld 9004
Magitelki Pók tanya 9000
Ökörlegelő
Őz utca 1 - 5
Őz utca 2 - 4
Rét tanya
Réti Bódi tanya dűlő
Sármány utca 1 - 19
Sármány utca 2 - 20
Sirály utca 4
Sirály utca 1 - 11
Strandtelep föld 13 - 121
Strandtelep föld 20 - 116
Sugár utca 2 - 26
Sugár utca 1 - 25
Szárcsa utca 1 - 17
Szárcsa utca 2 - 18
Szikra Tanya föld 9001
Tölgy utca 1 - 21
Tölgy utca 2 - 18
Virág utca 9
Virág utca 6 - 8
November 7.
Debrecen
2025-11-07 08:00
2025-11-07 16:00
Kishegyesi út 2
Segner tér 6
Segner tér 7
Sesztina utca 2
Vasáros utca 2 - 16
Vasáros utca 1 - 13
Fülöp
2025-11-07 08:30 - 2025-11-07 14:30
Bernátrész 4 - 16
Bernátrész 3 - 15
Bernátrész tanya 12
Bernátrész tanya 9
