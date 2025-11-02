Lesz, ahol napokig nem lesz áram Hajdú-Biharban! Itt a teljes lista!

November elején, 3-a és 7-e között között is tervez karbantartásokat Hajdú-Bihar vármegyében az OPUS Titász Zrt. – derül ki a vállalat áramszünet-értesítőjéből. Rengeteg településen lesz áramszünet a vármegyében, sőt, Balmazújvárosban lesz olyan településrész, ahol napokig nem lesz szolgáltatás. Összegyűjtöttük, mely utcákat érintik a munkálatok, és hol kell áramkimaradásra számítani Hajdú-Biharban!

Áramszünet Hajdú-Biharban: rengeteg településen szünetelni fog a szolgáltatás

Forrás: illusztráció/MW-archív

Több napos áramszünet

Balmazújváros

2025-11-03 09:00 - 2025-11-07 09:00

Nagyhát

November 3.

Bocskaikert

2025-11-03 08:00 - 2025-11-03 16:00

Báthory utca 2 - 40

Báthory utca 3 - 39

Debreceni út 9022 - 14272

Debreceni út 25 - 83

Dienes utca 2 - 68

Dienes utca 1 - 9007

Diószegi Sámuel utca 1 - 3

Diószegi utca 7

Fazekas Mihály út 19 - 20

Fazekas utca 4 - 40

Fazekas utca 3 - 35

Németh László utca 2

Oláh Sándor út 25

Pillangó utca 33

November 4.

Debrecen

2025-11-04 08:00 - 2025-11-04 16:00

Balmazújvárosi út 5

2025-11-04 08:00 - 2025-11-04 10:00

Diószegi út 3 - 5

Hajdúszoboszló

2025-11-04 08:00 - 2025-11-04 17:00

Alma dűlő 9003 - 10493

Alma dűlő 104 - 9018

Csatornakert dűlő 6 - 10726

Csatornakert dűlő 3 - 9019

Csatornakert I. dűlő 104 - 9012

Csatornakert I. dűlő 105 - 10471

Csatornakert II. dűlő 25 - 10681

Csatornakert II. dűlő 104 - 10728

Csatornakert III. dűlő 107 - 10867

Déli sor 4 - 24

Déli sor 1 - 23

Erdő dűlő 2

Keleti utca 2 - 14

Keleti utca 1 - 9

Keleti zug 2 - 6

Keleti zug 1 - 7

Körte dűlő 10705 - 10705

Lehel utca 1 - 9

Lehel utca 2 - 20

Március 15. utca 1 - 9

Március 15. utca 2

Petőfi utca 3 - 27

Petőfi utca 4 - 30

Pityeri dűlő 3 - 63

Pityeri dűlő 9002 - 10680

Rákóczi utca 188 - 190

Szeder dűlő 10729 - 10730

Szováti útfél 2 - 9002

Szováti útfél 3 - 9003

Téglagyári út 2 - 6

Hajdúnánás

2025-11-04 08:00 - 2025-11-04 16:00

Erdő sor utca 2 - 12

Erdő sor utca 1 - 17

Fő utca 2 - 10

Fő utca 9 - 111

Hajnal utca 2 - 8

Hajnal utca 1 - 9

Nánási Oláh Mihály utca 8 - 9000

Tessedik Sámuel utca 2 - 10

Tessedik Sámuel utca 1 - 17

Ujvárosi Miklós utca 2 - 12

Ujvárosi Miklós utca 1 - 13

Zsuzsika Telep föld

