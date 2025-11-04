Hajdú-Bihar minden szegletében áramszünetekre számíthatunk, itt a teljes lista!

Hajdú-Bihar szerte karbantartási munkálatok végez a szolgáltató november első hetében, így számtalan településen számíthatunk majd áramszünetre, áramkimaradásra. Rengeteg településen lesz áramszünet a vármegyében, sőt, Balmazújvárosban lesz olyan településrész, ahol napokig nem lesz szolgáltatás. Összegyűjtöttük, mely utcákat érintik a munkálatok, és hol kell áramkimaradásra számítani Hajdú-Biharban! A teljes listát itt találod: áramszünetek Hajdú-Biharban (november 3-7.)!

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Hétfőn történt:

