Hajdú-Bihar minden szegletében áramszünetekre számíthatunk, itt a teljes lista!

Érdemes lesz időben felkészülni. Mutatjuk, hol várható még áramszünet a következő napokban.

Haon.hu

Hajdú-Bihar szerte karbantartási munkálatok végez a szolgáltató november első hetében, így számtalan településen számíthatunk majd áramszünetre, áramkimaradásra. Rengeteg településen lesz áramszünet a vármegyében, sőt, Balmazújvárosban lesz olyan településrész, ahol napokig nem lesz szolgáltatás. Összegyűjtöttük, mely utcákat érintik a munkálatok, és hol kell áramkimaradásra számítani Hajdú-Biharban! A teljes listát itt találod: áramszünetek Hajdú-Biharban (november 3-7.)!

Hajdú-Bihar szerte karbantartási munkálatok végez a szolgáltató november első hetében, így számtalan településen számíthatunk majd áramszünetre, áramkimaradásra
Hajdú-Bihar szerte karbantartási munkálatok végez a szolgáltató november első hetében, így számtalan településen számíthatunk majd áramszünetre, áramkimaradásra
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

