Hajdú-Bihar minden szegletében áramszünetekre számíthatunk, itt a teljes lista!
Érdemes lesz időben felkészülni. Mutatjuk, hol várható még áramszünet a következő napokban.
Hajdú-Bihar szerte karbantartási munkálatok végez a szolgáltató november első hetében, így számtalan településen számíthatunk majd áramszünetre, áramkimaradásra. Rengeteg településen lesz áramszünet a vármegyében, sőt, Balmazújvárosban lesz olyan településrész, ahol napokig nem lesz szolgáltatás. Összegyűjtöttük, mely utcákat érintik a munkálatok, és hol kell áramkimaradásra számítani Hajdú-Biharban! A teljes listát itt találod: áramszünetek Hajdú-Biharban (november 3-7.)!
Hétfőn történt:
Az ország egyik legveszélyesebb útszakaszán jártunk.
Halálos veszély leselkedik Debrecen közelében – félnek a lakosok az útra lépni – videóval
A Virágkarnevál varázslatos téli testvére idén decemberben kel életre Debrecenben: a város először ad otthont a Jégvirágkarneválnak
Bejelentették a debreceni advent új elemét, ez lopja idén a show-t! Most biztos, hogy az egész város fényképezi majd
Az év hotele versenyben szerepel a hajdúszoboszlói hely.
Ez a szoboszlói szálloda a legjobb az Alföldön, az országos döntőbe jutott!
Apa és fiai rendkívüli helyzetbe kerültek, de tettek, amit kell. Az életmentés sikerrel járt.
Nem sokon múlt a tragédia! Olyat tett a 10 éves kisfiú Mikepércsen, hogy összeszorul a szívünk
Gyomorforgató történet látott napvilágot. Pocsajban csapott le egy rendőrségi akciócsoport.
21 éves lányt találtak fogva tartva egy hajdú-bihari házban, így csinált belőle prostituáltat anya és fia
Sport:
A Debreceni VSC együttese kiválóan teljesít eddig a Fizz Ligában.
Exkluzív interjú–Hegyi Krisztián: A DVSC? Januárban az a terv, hogy…
Most minden debreceni szurkoló boldog! Szuhodovszki Soma nem gondolta volna, hogy az első helyen állnak majd, de mint kiemelte: ez remek visszajelzés számukra, nem dolgoznak hiába.
Szuhodovszki Soma a győzelemről, az ünneplésről és az első helyről fejtette ki gondolatait – VIDEÓVAL!
Micsoda nap volt! Fotók és videón a legjobb pillanatok:
Sorra jönnek a sportesemények, újabb világsztárok érkeznek Debrecenbe!
A MotoGP-ben is felfigyelhetnek rá.
Sidi nagy dobásra készül.