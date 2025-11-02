34 perce
Kiderült, ekkor nyit Debrecenben az adventi jégpálya – videóval
Hatalmas a népszerűsége, ez tagadhatatlan. A korábbi években több mint 30 ezren éltek a korcsolyázás lehetőségével az adventi jégpályán.
Mint arról néhány napja beszámoltunk, már épül Debrecen főterén az idei ünnepi időszak egyik legnagyobb eleme, az adventi jégpálya. A korábbi években több mint 30 ezren éltek a korcsolyázás lehetőségével, és közel 9 ezer iskolás gyermeknek volt lehetősége ingyenesen korcsolyázni. Ráadásul, mivel a helyszínen kölcsönzésre is van lehetőség, így tényleg bárki beszállhatott a ringbe. Most pedig az is kiderült, idén mikor lehet először jégre lépni.
Széles Diána alpolgármester a közösségi oldalán közölte, hogy a debreceni adventi vásár nemcsak látványban és gasztronómiában nyújt felejthetetlen élményt, hanem a Nagytemplom tövében felépülő korcsolyapályával sportos közösségi programot is kínál. Kiemelte, már zajlik az előkészítő munka, amely lehetővé teszi a november 22-i nyitást.
Hozzátette, a „Mozdulj, Debrecen!” programhoz tartozó iskolák november 5-től regisztrálhatnak az ingyenes korcsolyázási lehetőségre. Tavaly hatalmas sikert aratott a kezdeményezés, idén se maradjanak le a gyerekek.
Így alakul az adventi jégpálya nyitvatartása Debrecenben
A város önkormányzata portálunk megkeresésére közölte, hogyan lesz nyitva az adventi jégpálya:
- Hétköznap: 8:00–20:00 (8:00–14:00 között előre regisztrált oktatási intézmények csoportjai számára ingyenes korcsolyázási lehetőség biztosított)
- Hétvégén: 9:00–20:00
- December 24.: 9:00–16:00
- December 25–30.: 9:00–20:00
- Szilveszter napján: 2025. december 31-én 9:00-tól, 2026. január 1-jén 1:00-ig
- Január 1-jén: 10:00–20:00
- Január 2–4.: 9:00–20:00
Hozzáteszik, a jégpálya és a mellette működő hütte előreláthatólag 2026. január 4-ig várja a látogatókat, biztosítva a debreceniek és az ide érkezők számára az ünnepi időszak egyik legkedveltebb téli kikapcsolódási lehetőségét.
Korábban azt is megírtuk, hogy mikortól látogatható Hajdú-Bihar másik népszerű jégpályája. A hajdúszoboszlói pálya nyitvatartását itt lehet megtekinteni:
Ajánljuk még:
Három gyerek is megsérült, autó és traktor ütközött Debrecennél - fotókkal!
Biliárdasztal simaságú utakat építenek Hajdú-Biharban! Csak kapkodjuk a fejünket, annyi helyen lesz fejlesztés