Kiderült, ekkor nyit Debrecenben az adventi jégpálya – videóval

Mint arról néhány napja beszámoltunk, már épül Debrecen főterén az idei ünnepi időszak egyik legnagyobb eleme, az adventi jégpálya. A korábbi években több mint 30 ezren éltek a korcsolyázás lehetőségével, és közel 9 ezer iskolás gyermeknek volt lehetősége ingyenesen korcsolyázni. Ráadásul, mivel a helyszínen kölcsönzésre is van lehetőség, így tényleg bárki beszállhatott a ringbe. Most pedig az is kiderült, idén mikor lehet először jégre lépni.

Néhány napja kezdődtek a munkálatok az adventi jégpálya miatt

Forrás: Napló-archív

Széles Diána alpolgármester a közösségi oldalán közölte, hogy a debreceni adventi vásár nemcsak látványban és gasztronómiában nyújt felejthetetlen élményt, hanem a Nagytemplom tövében felépülő korcsolyapályával sportos közösségi programot is kínál. Kiemelte, már zajlik az előkészítő munka, amely lehetővé teszi a november 22-i nyitást.

Hozzátette, a „Mozdulj, Debrecen!” programhoz tartozó iskolák november 5-től regisztrálhatnak az ingyenes korcsolyázási lehetőségre. Tavaly hatalmas sikert aratott a kezdeményezés, idén se maradjanak le a gyerekek.

Így alakul az adventi jégpálya nyitvatartása Debrecenben

A város önkormányzata portálunk megkeresésére közölte, hogyan lesz nyitva az adventi jégpálya:

Hétköznap: 8:00–20:00 (8:00–14:00 között előre regisztrált oktatási intézmények csoportjai számára ingyenes korcsolyázási lehetőség biztosított)

Hétvégén: 9:00–20:00

December 24.: 9:00–16:00

December 25–30.: 9:00–20:00

Szilveszter napján: 2025. december 31-én 9:00-tól, 2026. január 1-jén 1:00-ig

Január 1-jén: 10:00–20:00

Január 2–4.: 9:00–20:00

Hozzáteszik, a jégpálya és a mellette működő hütte előreláthatólag 2026. január 4-ig várja a látogatókat, biztosítva a debreceniek és az ide érkezők számára az ünnepi időszak egyik legkedveltebb téli kikapcsolódási lehetőségét.

Korábban azt is megírtuk, hogy mikortól látogatható Hajdú-Bihar másik népszerű jégpályája. A hajdúszoboszlói pálya nyitvatartását itt lehet megtekinteni: