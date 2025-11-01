Felkészültek a harcra! Tankok és helikopterek tucatjai lepték el Hajdú-Bihart - fotókkal!

A másfél hónapon át tartó, összhaderőnemi, összkormányzati és NATO-keretek között zajló, megtervezett országvédelmi gyakorlaton a Magyar Honvédség minden haderőneme részt vett, mintegy 22 ezer hivatásos, szerződéses és tartalékos katona bevonásával. Az Adaptive Hussars 2025 a honvédség történetének egyik legnagyobb és legösszetettebb hadgyakorlata volt, amely a nemzeti védelmi szervek és a NATO-partnerek szoros együttműködésében valósult meg - olvasható a Magyar Honvédség sajtóközleményében.

Nagy sikerrel zajlott le az Adaptive Hussars nevű katonai gyakorlat

Forrás: MH Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandár

Mint írják, a gyakorlat célja az volt, hogy valós, összetett helyzeteket szimulálva mérje fel a magyar haderő reagálási, vezetési és együttműködési képességeit. A műveletekben a Magyar Honvédség minden haderőneme részt vett, a hivatásos, szerződéses és tartalékos állomány közös feladatvégrehajtásával. A katonák a védelmi igazgatás, a közigazgatás és a NATO-partnerek szervezeteivel összehangoltan dolgoztak, ezzel is erősítve az országvédelmi rendszer összhangját.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Kiemelik, a gyakorlat logisztikai eredményei is lenyűgözőek: a szállítások összesen 48 467 kilométert tettek ki, meghaladva az Egyenlítő hosszát. A napi 7-15 ezer katona ellátásához összesen 900 ezer adag ételt készítettek. A Lynx gyalogsági harcjárművek átlagosan 185 kilométert tettek meg a gyakorlat idején, a helikopterek pedig több mint 563 órát töltöttek a levegőben és 112 ezer kilométert repültek.

Adaptive Hussars 2025: Hajdú-Biharban is rengeteget gyakorlatoztak

A debreceni MH Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandár is jelentős szerepet vállal a gyakorlatban - közölte portálunkkal korábban a hajdúdandár sajtófelelőse. A gyakorlat alakulásáról korábban többször is beszámoltunk, az alábbi galériában összegyűjtöttük a legfontosabb pillanatokat: