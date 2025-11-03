november 3., hétfő

Győző névnap

11°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlekedésbiztonság

2 órája

Halálos veszély leselkedik Debrecen közelében – félnek a lakosok az útra lépni – videóval

Címkék#debrecen#4814#Panoráma út#baleset

Az ország egyik legveszélyesebb útszakaszán jártunk. A 4814-es úton rengeteg súlyos baleset történt már, és a közelmúltban sem volt ebből hiány – elegük van a környéken élőknek.

Balogh Efraim
Halálos veszély leselkedik Debrecen közelében – félnek a lakosok az útra lépni – videóval

Magyarország egyik legveszélyesebb útszakasza a 4814-es út Debrecen határában

Forrás: Vida Márton Péter

Az ország egyik legveszélyesebb útszakasza a Debrecen határában lévő, 33 kilométer hosszú 4814-es mellékút, ahol az elmúlt években sok megrázó baleset történt – erről még tavasszal írtunk egy összefoglaló cikket, benne több súlyos szerencsétlenséggel. A múlt csütörtökön, október 30-án tovább romlott a 4814-es út hírneve, ráadásul nem is egy, hanem két szomorú esemény következtében: elgázoltak egy gyalogost, akihez kihívták a mentőket, akik pedig egy személyautóval frontálisan ütköztek Debrecen és Bánk között. A balesetben mentődolgozók is megsérültek, az elütött gyalogost pedig súlyos állapotban szállították kórházba. 

4814-es út
Megkérdeztük a környéken élőket, hogy szerintük miért veszélyes a 4814-es út
Forrás: Vida Márton Péter

A mentőautó balesetéről itt írtunk:

Sokakban felmerülhet a kérdés, hogy vajon miért történik ennyi baleset Debrecen egyébként forgalmas útszakaszán, ezért megkérdeztük a környéken élőket, hogy mit tapasztalnak, és mit gondolnak. 

Miért van ennyi súlyos baleset a 4814-es úton Debrecen határában?

Az biztos, hogy a bánki lakosokban meghűl a vér, amikor a 4814-es úton közlekednek. És hogy ezt honnan tudjuk? Az út mellett a postásra váró helybéli, Marcsi részletesen beszámolt nekünk tapasztalatairól:

Engem már ütöttek is el, amikor itt bicikliztem, hátulról csaptak el. Kint van ugyan a hatvanas tábla, kanyarodik az út, de egyikkel se törődnek az autósok... Sokan lakunk itt az út mentén, de nincs zebra, se lámpa, ami lassíthatná a közlekedést. Ez a 10-es (mutatott a meghajlott kilométerkőre – a szerk.) már annyiszor volt kitörve... Nem beszélve a posta átvételi pontról, amin ugyan meglátszik az idő vasfoga, de ment már bele autó is

 – mondta. Ezt azzal fokozta, hogy szerinte még a szülők is aggódnak, hiszen az út szomszédságában van az óvoda és az iskola is, így a gyerekek is ki vannak téve a veszélynek.

VMP20251103_4814_veszélyes_útszakasz_HAON_004
Még láthatók az úton a legutóbbi baleset helyszínelésének nyomai
Fotó: Vida Marton Peter

András úgy véli, rendkívül megnőtt a forgalom az elmúlt évtizedekben, és még tovább erősödött, miután megnyitották a magyar-román határt. 

– Én inkább biciklivel közlekedek, mert félek, és a lakosok is félnek. Hiába van kint a tábla, hogy mennyivel lehet menni, nem tartják be a szabályokat az autósok, jönnek nagy sebességgel, és még előznek is az amúgy szűk úton

 – osztotta meg velünk. Hozzátette, szerinte a Panoráma út Debrecen egyik igen veszélyes része közlekedési szempontból.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Egy másik helyi lakos arról számolt be, hogy hiába a sebességkorlátozó tábla, hiába az iskola az út mellett, nemtörődöm módon vezetnek az emberek, és képesek 120-szal közlekedni a 60-as jelzésnél. 

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a 4814-es rászolgált arra, hogy halálútnak nevezzék: korábban beszámoltunk róla, hogy 

Magyarország legveszélyesebb útszakaszait állította sorrendbe a Magyar Közút a Vezess.hu portál kérésére. A baleseti statisztikák, illetve az utak geometriája és minősége alapján végzett forgalombiztonsági ellenőrzést a 2020-as és 2022-es évek között végezték el, azóta a 79 baleseti gócpont közül a 11. helyen szerepel a hajdú-bihari 4814-es út. 

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu