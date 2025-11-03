Halálos veszély leselkedik Debrecen közelében – félnek a lakosok az útra lépni – videóval

Sokakban felmerülhet a kérdés, hogy vajon miért történik ennyi baleset Debrecen egyébként forgalmas útszakaszán, ezért megkérdeztük a környéken élőket, hogy mit tapasztalnak, és mit gondolnak.

Miért van ennyi súlyos baleset a 4814-es úton Debrecen határában?

Az biztos, hogy a bánki lakosokban meghűl a vér, amikor a 4814-es úton közlekednek. És hogy ezt honnan tudjuk? Az út mellett a postásra váró helybéli, Marcsi részletesen beszámolt nekünk tapasztalatairól:

Engem már ütöttek is el, amikor itt bicikliztem, hátulról csaptak el. Kint van ugyan a hatvanas tábla, kanyarodik az út, de egyikkel se törődnek az autósok... Sokan lakunk itt az út mentén, de nincs zebra, se lámpa, ami lassíthatná a közlekedést. Ez a 10-es (mutatott a meghajlott kilométerkőre – a szerk.) már annyiszor volt kitörve... Nem beszélve a posta átvételi pontról, amin ugyan meglátszik az idő vasfoga, de ment már bele autó is

– mondta. Ezt azzal fokozta, hogy szerinte még a szülők is aggódnak, hiszen az út szomszédságában van az óvoda és az iskola is, így a gyerekek is ki vannak téve a veszélynek.

Még láthatók az úton a legutóbbi baleset helyszínelésének nyomai

Fotó: Vida Marton Peter

András úgy véli, rendkívül megnőtt a forgalom az elmúlt évtizedekben, és még tovább erősödött, miután megnyitották a magyar-román határt.

– Én inkább biciklivel közlekedek, mert félek, és a lakosok is félnek. Hiába van kint a tábla, hogy mennyivel lehet menni, nem tartják be a szabályokat az autósok, jönnek nagy sebességgel, és még előznek is az amúgy szűk úton

– osztotta meg velünk. Hozzátette, szerinte a Panoráma út Debrecen egyik igen veszélyes része közlekedési szempontból.