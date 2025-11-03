2 órája
Halálos veszély leselkedik Debrecen közelében – félnek a lakosok az útra lépni – videóval
Az ország egyik legveszélyesebb útszakaszán jártunk. A 4814-es úton rengeteg súlyos baleset történt már, és a közelmúltban sem volt ebből hiány – elegük van a környéken élőknek.
Magyarország egyik legveszélyesebb útszakasza a 4814-es út Debrecen határában
Az ország egyik legveszélyesebb útszakasza a Debrecen határában lévő, 33 kilométer hosszú 4814-es mellékút, ahol az elmúlt években sok megrázó baleset történt – erről még tavasszal írtunk egy összefoglaló cikket, benne több súlyos szerencsétlenséggel. A múlt csütörtökön, október 30-án tovább romlott a 4814-es út hírneve, ráadásul nem is egy, hanem két szomorú esemény következtében: elgázoltak egy gyalogost, akihez kihívták a mentőket, akik pedig egy személyautóval frontálisan ütköztek Debrecen és Bánk között. A balesetben mentődolgozók is megsérültek, az elütött gyalogost pedig súlyos állapotban szállították kórházba.
Sokakban felmerülhet a kérdés, hogy vajon miért történik ennyi baleset Debrecen egyébként forgalmas útszakaszán, ezért megkérdeztük a környéken élőket, hogy mit tapasztalnak, és mit gondolnak.
Miért van ennyi súlyos baleset a 4814-es úton Debrecen határában?
Az biztos, hogy a bánki lakosokban meghűl a vér, amikor a 4814-es úton közlekednek. És hogy ezt honnan tudjuk? Az út mellett a postásra váró helybéli, Marcsi részletesen beszámolt nekünk tapasztalatairól:
Engem már ütöttek is el, amikor itt bicikliztem, hátulról csaptak el. Kint van ugyan a hatvanas tábla, kanyarodik az út, de egyikkel se törődnek az autósok... Sokan lakunk itt az út mentén, de nincs zebra, se lámpa, ami lassíthatná a közlekedést. Ez a 10-es (mutatott a meghajlott kilométerkőre – a szerk.) már annyiszor volt kitörve... Nem beszélve a posta átvételi pontról, amin ugyan meglátszik az idő vasfoga, de ment már bele autó is
– mondta. Ezt azzal fokozta, hogy szerinte még a szülők is aggódnak, hiszen az út szomszédságában van az óvoda és az iskola is, így a gyerekek is ki vannak téve a veszélynek.
András úgy véli, rendkívül megnőtt a forgalom az elmúlt évtizedekben, és még tovább erősödött, miután megnyitották a magyar-román határt.
– Én inkább biciklivel közlekedek, mert félek, és a lakosok is félnek. Hiába van kint a tábla, hogy mennyivel lehet menni, nem tartják be a szabályokat az autósok, jönnek nagy sebességgel, és még előznek is az amúgy szűk úton
– osztotta meg velünk. Hozzátette, szerinte a Panoráma út Debrecen egyik igen veszélyes része közlekedési szempontból.
Egy másik helyi lakos arról számolt be, hogy hiába a sebességkorlátozó tábla, hiába az iskola az út mellett, nemtörődöm módon vezetnek az emberek, és képesek 120-szal közlekedni a 60-as jelzésnél.
Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a 4814-es rászolgált arra, hogy halálútnak nevezzék: korábban beszámoltunk róla, hogy
Magyarország legveszélyesebb útszakaszait állította sorrendbe a Magyar Közút a Vezess.hu portál kérésére. A baleseti statisztikák, illetve az utak geometriája és minősége alapján végzett forgalombiztonsági ellenőrzést a 2020-as és 2022-es évek között végezték el, azóta a 79 baleseti gócpont közül a 11. helyen szerepel a hajdú-bihari 4814-es út.
