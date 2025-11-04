Ezt a listát várták a hajdú-bihari autósok! Olyat húznak a közlekedésben, hogy Debrecentől Újfaluig megérzik

A közlekedésfejlesztés aktuális helyzetéről szóló tájékoztatót is tárgyalta a Hajdú-Bihar Vármegyei közgyűlés az október 31-ei ülésén. A dokumentumot az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) tájékoztatása alapján állították össze a Hajdú-Bihar vármegyei útfejlesztési projektekről. A Debrecen városát is érintő vármegyei fejlesztések sorában kitérnek a 4-es főút több elemére.

A 4-es főút Debrecen-Hajdúszoboszló-szakaszának négysávosításáról is szó esett

Fotó: Illusztráció: MW-archív

A 4-es főút fejlesztése építési engedélyének beszerzése

Így a 4-es főút Debrecen és Nyíregyháza közötti szakasz négynyomúsítására; a nyomvonalra vonatkozó engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítésére vonatkozóan feltételes közbeszerzési eljárás lezajlott, az ajánlatok bontása 2025. szeptember 11-én megtörtént, jelenleg az ajánlattevőkkel tárgyalnak. Várhatóan 2025. decemberben kerülhet sor a szerződés megkötésére.

A tervezés ideje 3 év. A területszerzés, területelőkészítés becsült időigénye nagyságrendileg 1,5 év, párhuzamosan végezhető folyamat, de legkorábban az építési engedély és a záradékolt kisajátítási tervek elkészültét követően indítható meg. A közbeszerzés majd kivitelezés ideje becsülten 5 év.

A 4-es főút egy másik szakaszának, a Hajdúszoboszlót és Debrecent összekötő útnak a négynyomúsítása kiviteli tervvel rendelkezik. Az Építési és Közlekedési Minisztérium összesen 347 ingatlan vonatkozásában a területszerzési folyamatokat elindította, jelenlegi állás szerint a szakértőt kijelölték. Következő feladatként a területszerzés, területelőkészítés ellátása szükséges, amely becsült időigénye nagyságrendileg 2 év.

A vármegyei közgyűlésen az útszakasz négysávosításáról is szó volt: