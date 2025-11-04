25 perce
Ezt a listát várták a hajdú-bihari autósok! Olyat húznak a közlekedésben, hogy Debrecentől Újfaluig megérzik
Hajdú-Biharban számos útfejlesztési projekten dolgoznak a szakemberek. Például a 4-es főút számos eleme fog átesni felújításon a következő időszakban.
A közlekedésfejlesztés aktuális helyzetéről szóló tájékoztatót is tárgyalta a Hajdú-Bihar Vármegyei közgyűlés az október 31-ei ülésén. A dokumentumot az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) tájékoztatása alapján állították össze a Hajdú-Bihar vármegyei útfejlesztési projektekről. A Debrecen városát is érintő vármegyei fejlesztések sorában kitérnek a 4-es főút több elemére.
A 4-es főút fejlesztése építési engedélyének beszerzése
Így a 4-es főút Debrecen és Nyíregyháza közötti szakasz négynyomúsítására; a nyomvonalra vonatkozó engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítésére vonatkozóan feltételes közbeszerzési eljárás lezajlott, az ajánlatok bontása 2025. szeptember 11-én megtörtént, jelenleg az ajánlattevőkkel tárgyalnak. Várhatóan 2025. decemberben kerülhet sor a szerződés megkötésére.
A tervezés ideje 3 év. A területszerzés, területelőkészítés becsült időigénye nagyságrendileg 1,5 év, párhuzamosan végezhető folyamat, de legkorábban az építési engedély és a záradékolt kisajátítási tervek elkészültét követően indítható meg. A közbeszerzés majd kivitelezés ideje becsülten 5 év.
A 4-es főút egy másik szakaszának, a Hajdúszoboszlót és Debrecent összekötő útnak a négynyomúsítása kiviteli tervvel rendelkezik. Az Építési és Közlekedési Minisztérium összesen 347 ingatlan vonatkozásában a területszerzési folyamatokat elindította, jelenlegi állás szerint a szakértőt kijelölték. Következő feladatként a területszerzés, területelőkészítés ellátása szükséges, amely becsült időigénye nagyságrendileg 2 év.
A vármegyei közgyűlésen az útszakasz négysávosításáról is szó volt:
Forráshiány akadályozza, pedig sürgős lenne a 4-es főút négysávosítása
Közbeszerzési eljárás: úfejlesztések Debrecen belterületén
A 4-es főút debreceni belterületén a Kassai út fejlesztése is tervben van, ennek előkészítése zajlik. A feladat első lépéseként, az út Árpád tér és Zákány utca közötti szakasz szolgáltatási színvonalának fenntartása érdekében az ÉKM tanulmánytervet készíttetett. Az engedélyezési és a kiviteli tervek elvégzésére irányuló közbeszerzési eljárás előkészítése van folyamatban van, megindítására még idén sor kerülhet.
A Rakovszky utca Ótemető utcai csomópontjának kapacitásbővítő fejlesztésére irányulóan a kivitelezési közbeszerzési eljárás 2024-ben eredménytelenül zárult. A kivitelező kiválasztására irányuló ismételt, feltételes tárgyalásos közbeszerzési eljárás 2025. augusztus 1-én elindult, a nyertes ajánlattevővel várhatóan 2026. második negyedévében kötnek szerződést. A fejlesztés megvalósítása várhatóan 16 hónapig tart majd.
A 4814-es jelű út, a Vágóhíd utcai vasút feletti híd és a kapcsolódó úthálózat fejlesztésének előkészítése zajlik. A projektnek nem része a 100-as vasútvonal feletti híd rossz műszaki állapotából adódó újjáépítése, hanem kizárólag a Vágóhíd utca fejlesztése kapcsán szükségessé váló új sávok vasút feletti átvezetését biztosító új híd építése. A feladat első lépéseként 2025. májusában elkészült a tanulmányterv, várhatóan 2025. novemberében tervzsűrizés lesz. Ez alapján írják ki az engedélyezési és a kiviteli terv készítésére vonatkozó közbeszerzési eljárást, melynek előkészítése folyamatban van.
Zajlik a 33-as főút Debrecen, Nyíl utcai szakasz fejlesztésének előkészítése is. jelenleg a bruttó 16 millió forint értékű tervezés van folyamatban. A tervező a tanulmánytervet leszállította, ennek alapján a hatóság azzal adta ki a határozatot, hogy jelentős környezeti hatás feltételezhető, ezért Környezeti Hatástanulmány benyújtását írta elő. A csúszás miatt szerződésmódosítási folyamat indult. Ennek lezárulta után kezdődhet meg a tervezési folyamat; a környezetvédelmi engedély megszerzésének határideje tervezetten 2026. III. negyedév.
Dél és nyugat felé is
A berettyóújfalui nyugati elkerülőt illetően az engedélyezési és kiviteli tervek elkészültek, a műtárgy és útépítési engedélyek rendelkezésre állnak. A területszerzési és területelőkészítési feladatok elkezdődtek, amelyek várhatóan még idén befejeződnek. Egy friss, 2025. szeptember 29-ei miniszteri döntés alapján az elkerülő harmadik szakaszának feltételes kivitelezési közbeszerzési eljárása elindulhat. A megvalósításra vonatkozó forrás biztosítása a kormányra vár. Amennyiben ez megvan, a harmadik szakasz 30 hónap alatt készülhet el.
Az M4-es Kisújszállás (Kelet) – Püspökladány – Berettyóújfalu közötti gyorsforgalmi út előkészítésének részeként a karcagi elkerülő út tanulmányterve elkészült. Bár a Kisújszállás (Kelet) – Püspökladány közötti szakasz engedélyezési és kiviteli tervdokumentációra vonatkozó közbeszerzési dokumentáció összeállítása 2022-ben megkezdődött, azonban az eljárás megindítására nem került sor, a projektet felfüggesztették egy kormányhatározat alapján. Egy másik kormányhatározat biztosította a forrást Karcag elkerülő tervezésére (kiviteli terv szintig), míg az M4 érintett szakaszára építési engedély megszerzéséig.
A 47-es főút Berettyóújfalu – Békéscsaba közötti szakasz 2x2 sávos közúti kapcsolat kialakítása [M4 gyorsforgalmi út (Berettyóújfalu)- M44 gyorsforgalmi út (Békéscsaba) M47] részeként jelenleg a Berettyóújfalu-Békéscsaba projekt rendelkezik jóváhagyással. Egy kormányhatározat biztosította a mintegy bruttó 13 milliárd forintos forrást a kiviteli terv szintű tervezési feladatokra.
A tervezés több részszakaszra bontva történik:
- I. szakasz: Berettyóújfalu – Körösladány tanulmányterv: a tervezés zajlik, érétke bruttó 1,5 milliárd forint, 2026. II. negyedévében lezárul.
- II. szakasz: Körösladány elkerülő: a tervezés egy éve zajlik, értéke bruttó 2 milliárd forint.
- III. szakasz: Köröstarcsa elkerülő: a tervezés egy éve zajlik, értéke bruttó 1,3 milliárd forint.
- IV. szakasz: Mezőberény elkerülő: a tervezés egy éve zajlik, értéke bruttó 828 millió forint.
- V. szakasz: Mezőberény – Békéscsaba engedélyezési- és kiviteli terv: a tervezés egy éve zajlik, értéke bruttó 1,1 milliárd forint.
A II., III., IV. és V. szakasz esetén várhatóan 2027. második negyedévében állhatnak rendelkezésre a tervek.
Fentieken túl a beszámoló kitér még a 4. számú főút és a 49101 jelű út (Hajdúhadház felé) közötti közúti kapcsolat előkészítésére is. Ezen projekt keretében mintegy 3,30 km új út építése szükséges, keresztezve a 100. sz. Budapest-Debrecen-Nyíregyháza-Záhony vasútvonalat is. Tervelőzmény nem áll rendelkezésre, így jelenleg a pontos nyomvonal még nem ismert. A fent említett „4-es főút Debrecen és Nyíregyháza közötti szakaszának négynyomúsítása” fejlesztéssel ez a projekt összekapcsolódik. A tervezési közbeszerzési eljárás már folyamatban van.
A tervezett vasúti fejlesztésekről itt írtunk:
A most zajló nagy debreceni útfejlesztésekről itt:
A tervezett debreceni útfejlesztésekről pedig ebben a cikkben írtunk:
Ajánljuk még:
Új bevásárlóközpont érkezik Debrecenbe? Vagy mi lesz itt? Valami nagyon épül a Diószegi úton!
Bejelentették a debreceni advent új elemét, ez lopja idén a show-t! Most biztos, hogy az egész város fényképezi majd