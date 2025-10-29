Megint kevesebbet kapunk a pénzünkért? Újabb termékekkel trükköznek a multik, mutatjuk a listát!

Nem a zsemle túl kicsi, hanem a pofátok túl nagy – állítólag ezek a szavak hangzottak el Marosán György szájából az átkosban. Az egyébként Hosszúpályi születésű kommunista politikus valószínűleg hasonlókat mondana napjaink kereskedelmi gyakorlatára, a zsugorinflációra. Ennek lényege, hogy a gyártók vagy a forgalmazók körmönfont módon egy trükkel igyekeznek bebiztosítani saját profitjuk: egyes termékeknek nem az árát emelik, hanem a mennyiségét csökkentik apránként. Így lett a kétliteres szénsavas üdítőkből 1,75-ös, majd másfél literes palackba zárt.

Egyes áruk 20-30 százalékkal lesznek kevesebbek a zsugorinfláció miatt

Forrás: Illusztráció: MW-archív

Valamikor, valahol a történelem idővonalán a dörzsölt marketingesek kitalálták, hogy az árérzékeny, tudatos vásárlóknak a drágulás egyből feltűnik, azt viszont ritkán ellenőrzi valaki, hogy az ugyanakkora zacskóba 500 vagy 450 gramm élelmiszer kerül.

A zsugorinflációt nem lehet „okosba' megoldani"

Működik? Teljes mértékben. Átverés? Végül is igen. Ugyan nem jogszabályellenes kereskedelmi gyakorlat, de azért rejtett áremelésnek nevezhető. A csomagoláson ugyanis az űrtartalmon kívül (amit jobbára senki sem néz) sehol sem jelzik a változást, így a jóhiszeműségre bízva azt remélik, hogy a lakosságnak nem fog feltűnni, hogy a vásárló a pénzéért valójában egyre kevesebbet kap.

Pédául a levegőtől puffadt chipses zacskót tapintva végképp nem fog feltűnni a turpisság.

Ennek a trükknek lépett a farkincájára a Nemzetgazdasági Minisztérium 2024 februárjában, miután egy rendeletmódosítással bevezette, hogy a nagyobb bevétellel rendelkező élelmiszer-kereskedőknek kötelező feltüntetni, amennyiben egy terméknek csökken a kiszerelése. Ezzel az indoklás szerint a „fogyasztók körültekintőbb és tudatosabb vásárlási döntését” igyekeztek segíteni. A szabályozás érvényes többek közt élelmiszerekre, zöldségre, gyümölcsre, tejtermékekre, pékárukra, barkács- és vegyiárukra. A változást a hazai forgalmazók és nagykereskedők kötelesek jelenteni a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóságnak. A vásárlók figyelmét pedig egy piros felkiáltójellel ellátott táblával kötelesek felhívni az üzletek, amelyen az alábbi felirat olvasható:

Vigyázzon! A termék kisebb lett!

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a honlapján rendszeresen közzéteszi a mennyiségében csökkentett termékek listáját, a Haon a frissen bejelentett termékekből ezekből szemezgetett.