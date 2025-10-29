október 29., szerda

Rejtett drágulás

2 órája

Megint kevesebbet kapunk a pénzünkért? Újabb termékekkel trükköznek a multik, mutatjuk a listát!

Címkék#debrecen#zsugorinfláció#drágulás

A pénztárcánkkal együtt egyes élelmiszerek is vékonyabbak lesznek. Van olyan termék, aminek a mennyisége a harmadával lesz kevesebb. Összegyűjtöttük a legfrissebb változásokat és a zsugorinflációs rejtett drágulásokat.

Hajnal László

Nem a zsemle túl kicsi, hanem a pofátok túl nagy – állítólag ezek a szavak hangzottak el Marosán György szájából az átkosban. Az egyébként Hosszúpályi születésű kommunista politikus valószínűleg hasonlókat mondana napjaink kereskedelmi gyakorlatára, a zsugorinflációra. Ennek lényege, hogy a gyártók vagy a forgalmazók körmönfont módon egy trükkel igyekeznek bebiztosítani saját profitjuk: egyes termékeknek nem az árát emelik, hanem a mennyiségét csökkentik apránként. Így lett a kétliteres szénsavas üdítőkből 1,75-ös, majd másfél literes palackba zárt. 

zsugorinfláció
Egyes áruk 20-30 százalékkal lesznek kevesebbek a zsugorinfláció miatt
Forrás:  Illusztráció: MW-archív 

 

Valamikor, valahol a történelem idővonalán a dörzsölt marketingesek kitalálták, hogy az árérzékeny, tudatos vásárlóknak a drágulás egyből feltűnik, azt viszont ritkán ellenőrzi valaki, hogy az ugyanakkora zacskóba 500 vagy 450 gramm élelmiszer kerül.

A zsugorinflációt nem lehet „okosba' megoldani"

Működik? Teljes mértékben. Átverés? Végül is igen. Ugyan nem jogszabályellenes kereskedelmi gyakorlat, de azért rejtett áremelésnek nevezhető. A csomagoláson ugyanis az űrtartalmon kívül (amit jobbára senki sem néz) sehol sem jelzik a változást, így a jóhiszeműségre bízva azt remélik, hogy a lakosságnak nem fog feltűnni, hogy a vásárló a pénzéért valójában egyre kevesebbet kap. 

Pédául a levegőtől puffadt chipses zacskót tapintva végképp nem fog feltűnni a turpisság.

Ennek a trükknek lépett a farkincájára a Nemzetgazdasági Minisztérium 2024 februárjában, miután egy rendeletmódosítással bevezette, hogy a nagyobb bevétellel rendelkező élelmiszer-kereskedőknek kötelező feltüntetni, amennyiben egy terméknek csökken a kiszerelése. Ezzel az indoklás szerint a „fogyasztók körültekintőbb és tudatosabb vásárlási döntését” igyekeztek segíteni. A szabályozás érvényes többek közt élelmiszerekre, zöldségre, gyümölcsre, tejtermékekre, pékárukra, barkács- és vegyiárukra. A változást a hazai forgalmazók és nagykereskedők kötelesek jelenteni a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóságnak. A vásárlók figyelmét pedig egy piros felkiáltójellel ellátott táblával kötelesek felhívni az üzletek, amelyen az alábbi felirat olvasható:

Vigyázzon! A termék kisebb lett!

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a honlapján rendszeresen közzéteszi a mennyiségében csökkentett termékek listáját, a Haon a frissen bejelentett termékekből ezekből szemezgetett.

Ezt a táblát kell figyelnie a vásárlóknak
Forrás:  Illusztráció: MW-archív 

Mostantól itthon is érezhető a kakaó globális drágulása

A 310 grammos Milka szaloncukrok ezentúl 255 grammosak lesznek, így csaknem az ötödével kapjuk kevesebbet a pénzünkért. A Milka egyébként szeptemberben a Sport szaloncukros doboz tartalmát is csökkentette, és a Tender Winter elnevezésű táblás tejcsokoládéja is elindult a fogyókúra útján.

A szélsőséges időjárás miatt világszinten drágult a kakaó, ez begyűrűzni látszik a a boltok polcaira is: a Coop 800-ról 600 grammra csökkenti saját márkás instant kakaóporát, ami 25 százalékos zsugorodás. Ugyanekkora értékben csökenti a Tutti is kakópora kiszerelését, de hasonlóképpen az Auchan is 50 grammal kevesebbet tesz a 250 grammos Kedvenc kakaóporos dobozba. A SPAR augusztusban már meglépte a zsugorítást: instant kakaópor űrtartalma 800 grammról 500-ra változott, vagyis több mint a harmadával lett kisebb. Szintén a kakaó drágulása indokolhatta azt is, hogy az Auchan pedig nyáron a mogyorókrémét szűkítette 750 grammról 400-ra.

Ugyanekkora mértékben zsugorodik a Nestlé babatápszereinek is a mennyisége, a Lactogen szintén fél kilós kiszerelést kap 800 gramm helyett, a Beba Optipro porok viszont 600 grammról csökkentek 500-grammosra. A kisgyermekesek azonban nemcsak emiatt bosszankodhatnak, a Libero is hasonló módszerrel él októbertől: 104 darab helyett 94 pelenkát pakol egy csomagba.

Minimális csökkentésekre is van példa: a Lidl Kania majonéze például 610 grammos lett, mindössze 10 grammal lett kisebb a kiszerelés. Az Auchan majonéze ellenben 600-ról 450-re csökkent egy hónappal korábban. 

