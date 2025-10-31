Rengetegen tették fel a kérdést: Kinyit-e a zsibi hétvégén? Mutatjuk az ünnepi nyitvatartást

A cívisváros egyik népszerű közösségi oldalán, a „Debrecenben hallottam” csoportban tették fel a kérdést, ami úgy tűnik, több ezer debreceni hétvégéjét befolyásolja: „Nem tudom, volt-e már?? Holnap nyitva lesz a zsibi??” – írta az egyik felhasználó. A kérdés több bejegyzésben is visszaköszön. A kommentekben volt, aki humorosan megjegyezte, hogy napok óta nem tud aludni a kérdés miatt, mások pedig konkrét választ próbáltak adni – de ahogy lenni szokott, a biztos információért érdemes a hivatalos forrásokhoz fordulni.

Sokakat érdeklődtek, hogy vajon nyitva lesz-e a Zsibi szombaton?

És hogy mi az igazság a zsibi nyitvatartásáról?

November 1-jén, pénteken – az ünnepnap miatt – a Debreceni Zsibvásár zárva tart, viszont vasárnap, november 2-án reggel 6 és délután 18 óra között újra megnyitja kapuit a vásározók és látogatók előtt.

A Debreceni Zsibogó (közismert nevén Zsibi) évtizedek óta Debrecen egyik legforgalmasabb hétvégi találkozóhelye, ahol minden megtalálható a retró kincsektől kezdve a friss termékekig.

