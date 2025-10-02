Lépett az önkormányzat! Nem akármilyen feltételhez kötik, ki költözhet a hajdú-bihari településre! – fotókkal, videóval

Bár az időjárás inkább a szeles, őszies arcát mutatta csütörtök délelőtt, Zsáka rendezettsége és az ott élők kedvessége mégis melegséggel töltötte meg a szívünket. Ez a mintegy 1300 lelkes település körülbelül 15 kilométerre fekszik a térség központjától, Berettyóújfalutól. A helyieknél érdeklődtünk, milyen érzés zsákainak lenni.

A fiatalok számára is vonzó Zsáka

Így látják falujukat a zsákai lakosok

Tiszta és rendezett utcák, nagy és szép játszótér fogadtak minket a település központjában. A szemben lévő parknál pedig beszédbe is elegyedtünk Brumár Tiborral, aki Zsáka szülötte, s igazi lokálpatriótaként ragaszkodik a falujához.

Nem is szeretnék máshol élni. Bejártam az egész országot, laktam Debrecenben és Budapesten is, de mindig hazatértem. Minden emlékem ideköt, itt nőttem fel. Élhető falu, egyre inkább; sok és változatos rendezvény van, sokan látogatják ezeket

– mondta. Hozzátette, kiválónak tartja a közbiztonságot, örül, hogy egyre több a térfigyelő kamera Zsáka utcáin.

– Aki dolgozni szeretne, az talál munkát. Nagyon jó a közösségi élet, az emberek segítik egymást. Szeretünk itt lakni. Bölcsőde, óvoda, iskola és még fogorvos is van. Itt minden jó, kedvesek és befogadóak az emberek – tudtuk meg három helybeli nőtől.

– Berettyóújfaluból költöztünk ide. Itt több a program, folyamatosan van valami, megéri kimozdulni. Olyan környezetet lehet teremteni a gyerekeinknek, hogy nem kell félteni őket, ha kimennek az utcára. Mindenki ismer mindenkit, vannak boltok, játszótér – mondta a 19 éves Sándor, aki jegyesével, Dorinával úgy döntött, hogy Zsáka lesz családjuk új otthona.

Összetartó a helyi közösség Zsákán

Riportunk közben összefutottunk a település polgármesterével, Gitye Jánossal, aki büszkén vezetett körbe bennünket a településen. Rengeteg felújított, illetve felújítás alatt álló épületet láttunk; ezek között pedig akadt nem egy önkormányzati tulajdonú. Megtudtuk azt is, hogy május óta már a Rhédey-kastélyt is a helyhatóság üzemelteti. A hosszú főutca azonban még egy érdekes találkozást is tartogatott számunkra.

Egyedül én vagyok az, akinek a nagyapjának a nagyapja is zsákai volt, akárcsak én. Nagyon szép falu volt akkor is Zsáka. Amikor nyolcadikos voltam, 42-en voltunk az évfolyamban!

– emlékezett vissza Margit néni, akivel az idősek klubjában beszélgettünk. De nemcsak vele, ugyanis épp egy teadélutánba csöppentünk.