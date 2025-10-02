október 2., csütörtök

Összetartó közösség

53 perce

Lépett az önkormányzat! Nem akármilyen feltételhez kötik, ki költözhet a hajdú-bihari településre! – fotókkal, videóval

Címkék#Zsáka#falu#közbiztonság

Van bölcsőde, óvoda, iskola, bolt és fogorvos is. Így látják falujuk mindennapjait Zsáka lakosai.

Bekecs Sándor

Bár az időjárás inkább a szeles, őszies arcát mutatta csütörtök délelőtt, Zsáka rendezettsége és az ott élők kedvessége mégis melegséggel töltötte meg a szívünket. Ez a mintegy 1300 lelkes település körülbelül 15 kilométerre fekszik a térség központjától, Berettyóújfalutól. A helyieknél érdeklődtünk, milyen érzés zsákainak lenni.

20251002_Zsáka_KÁ_HBN (37)
A fiatalok számára is vonzó Zsáka
Forrás: Katona Ákos

Így látják falujukat a zsákai lakosok

Tiszta és rendezett utcák, nagy és szép játszótér fogadtak minket a település központjában. A szemben lévő parknál pedig beszédbe is elegyedtünk Brumár Tiborral, aki Zsáka szülötte, s igazi lokálpatriótaként ragaszkodik a falujához.

Nem is szeretnék máshol élni. Bejártam az egész országot, laktam Debrecenben és Budapesten is, de mindig hazatértem. Minden emlékem ideköt, itt nőttem fel. Élhető falu, egyre inkább; sok és változatos rendezvény van, sokan látogatják ezeket

 – mondta. Hozzátette, kiválónak tartja a közbiztonságot, örül, hogy egyre több a térfigyelő kamera Zsáka utcáin.

– Aki dolgozni szeretne, az talál munkát. Nagyon jó a közösségi élet, az emberek segítik egymást. Szeretünk itt lakni. Bölcsőde, óvoda, iskola és még fogorvos is van. Itt minden jó, kedvesek és befogadóak az emberek – tudtuk meg három helybeli nőtől.

– Berettyóújfaluból költöztünk ide. Itt több a program, folyamatosan van valami, megéri kimozdulni. Olyan környezetet lehet teremteni a gyerekeinknek, hogy nem kell félteni őket, ha kimennek az utcára. Mindenki ismer mindenkit, vannak boltok, játszótér – mondta a 19 éves Sándor, aki jegyesével, Dorinával úgy döntött, hogy Zsáka lesz családjuk új otthona.

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Összetartó a helyi közösség Zsákán

Riportunk közben összefutottunk a település polgármesterével, Gitye Jánossal, aki büszkén vezetett körbe bennünket a településen. Rengeteg felújított, illetve felújítás alatt álló épületet láttunk; ezek között pedig akadt nem egy önkormányzati tulajdonú. Megtudtuk azt is, hogy május óta már a Rhédey-kastélyt is a helyhatóság üzemelteti. A hosszú főutca azonban még egy érdekes találkozást is tartogatott számunkra.

Egyedül én vagyok az, akinek a nagyapjának a nagyapja is zsákai volt, akárcsak én. Nagyon szép falu volt akkor is Zsáka. Amikor nyolcadikos voltam, 42-en voltunk az évfolyamban!

– emlékezett vissza Margit néni, akivel az idősek klubjában beszélgettünk. De nemcsak vele, ugyanis épp egy teadélutánba csöppentünk.

20251002_Zsáka_KÁ_HBN (11)
A helyi idősek klubjában mindig jó a hangulat
Forrás: Katona Ákos

– Ha megmaradt egy kis kenyér, nem dobáltuk el, hanem megpirítottuk; kis fokhagymával nagyon finom volt – emlékeztek vissza a helyi idősek.

A háborúban születtem. Mondta édesanyám: még a kolompér tetején is voltunk a pincében. Az volt a betyárvilág. Majd jöttek a kuláküldözések, jegyért álltunk sorba. Négy évet vártunk egy kocsira. Most meg több az autó a faluban, mint a tyúk. A mai fiatalokra nagyon jó világ van, adja az Isten, mindig így legyen

 – mondta Margit néni.

Településriport Zsákáról

Fotók: Katona Ákos

Rendelettel is védik Zsáka önazonosságát

Az összetartás és a szülőfalu szeretete meghatározó a zsákaiak számára, ezért sem annyira meglepő, hogy az önkormányzat élt a törvény adta lehetőséggel, és saját rendeletet alkotott a helyi önazonosság védelme érdekében.

A település fenntarthatósága, közbiztonsága és a településkép megőrzése érdekében alkottuk meg a rendeletet. Ez egyrészt a betelepülni vágyókkal szemben biztosít elővásárlási jogot a telekszomszéd, a helyi lakos, illetve az önkormányzat számára, másrészt feltételként határoztuk meg, hogy az elmúlt három évben legalább 365 nap biztosított jogviszonnyal kell rendelkeznie annak, aki ide akar költözni

– ismertette Gitye János polgármester. Hozzátette, a helyiek pozitívan fogadták a rendeletet.

20251002_Zsáka_KÁ_HBN (3)
Gitye János, Zsáka polgármestere
Forrás: Katona Ákos

A polgármester elmondta, Zsáka településén az elmúlt hét hónapban nem történt bűncselekmény. A településen körülbelül 500 kamera működik; ezek nagy része lakossági tulajdonú, de van az önkormányzatnak is térfigyelő-kamerarendszere. 

Ajánljuk még:

 

