október 20., hétfő

Vendel névnap

+12
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jogszabályváltozás

41 perce

Hamarosan változhat a rendelet, erre készüljenek a zártkertek tulajdonosai!

Címkék#ingatlan-nyilvántartás#rendelet#zártkertek

Már társadalmi egyeztetésen van az ingatlan-nyilvántartási törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet módosítása. Erre számíthatnak a zártkerti ingatlanok tulajdonosai.

Haon.hu

Debrecen környékén több ezer család használja hobbikertként vagy szezonális pihenésre a zártkerti parcellákat. A közeljövőben életbe lépő kormányrendeletnek köszönhetően végre tiszta jogi keretek közé kerülhetnek ezek az ingatlanok, de lesznek új kötelezettségek is. Cikkünkben részletesen bemutatjuk, mit jelent mindez a debreceni zártkerti ingatlanok tulajdonosai számára.

Hamarosan hatályba lép az az új kormányrendelet, amely nyomán a zártkerti ingatlanok tulajdonosai kérhetik, hogy ingatlanjukat kivonják a művelés alól
Hamarosan hatályba lép az az új kormányrendelet, amely nyomán a zártkerti ingatlanok tulajdonosai kérhetik, hogy ingatlanjukat kivonják a művelés alól
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

 

Zártkerti ingatlan művelés alóli kivonása: társadalmi egyeztetésen a módosítás tervezete

A zártkerti ingatlanok­ hosszú évek óta rendezetlenül, sokszor be nem jegyzett tulajdonviszonyokkal működtek. Ez örökösödési vitákhoz, peres ügyekhez és a kerttulajdon piaci értékének bizonytalanságához vezetett. A napokban a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium az ingatlan-nyilvántartási törvény végrehajtását célzó kormányrendelet módosítási tervezetét társadalmi egyeztetésre bocsátotta.

E rendelet célja, hogy  

  • átláthatóvá tegye a tulajdonjogot,
  • egységes ingatlan-nyilvántartási eljárást vezessen be,
  • megszüntesse az „árnyéktelkeket”, ahol a tulajdoni lap nincs naprakész.

Mindezek érdekében A családok támogatásával kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról szóló rendelettervezet szerint az ingatlan-nyilvántartási törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet egy új, a Zártkerti ingatlan művelés alóli kivonása alcímmel egészül ki.

Ennek lényege, hogy – amennyiben a helyi önkormányzat rendeletben lehetővé teszi –, a zártkerttulajdonos az ingatlan-nyilvántartásban zártkertként nyilvántartott ingatlana művelés alól való kivett területként való bejegyzését kérheti.

Könnyebbség a zártkerti ingatlanok tulajdonosai számára

A rendelet két új megnevezést hoz létre a zártkerti ingatlanok számára, amikor művelés alól kivont területté válnak:

  • Zártkerti művelés alól kivett terület: akkor használják, ha az ingatlanon nincs épület a nyilvántartás szerint
  • Zártkerti művelés alól kivett terület + épület rendeltetése: akkor használják, ha az ingatlanon már szerepel épület (például "lakóház" vagy "gazdasági épület" megjelöléssel)

A változtatás legnagyobb előnye, hogy nem kell az ingatlant alrészletekre bontani a művelési ág megváltoztatásakor. Ez jelentősen leegyszerűsíti és meggyorsítja az eljárást, csökkenti a költségeket is.

Ha valaki először építmény nélküli zártkerti telket von ki művelés alól, majd később épületet szeretne feltüntetni rajta, azt külön kérelemmel megteheti a szokásos építési engedélyek beszerzése után. 

Mi az a zártkerti ingatlan?

A zártkertek alapvetően mezőgazdasági hasznosítású, kisebb területű ingatlanok, amelyek történelmileg a városok peremén, falvak körül alakultak ki. Sokan vásároltak vagy örököltek ilyen telkeket, és évtizedek óta laknak rajtuk, de papíron még mindig mezőgazdasági területként vannak nyilvántartva.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu