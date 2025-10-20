Hamarosan változhat a rendelet, erre készüljenek a zártkertek tulajdonosai!

Debrecen környékén több ezer család használja hobbikertként vagy szezonális pihenésre a zártkerti parcellákat. A közeljövőben életbe lépő kormányrendeletnek köszönhetően végre tiszta jogi keretek közé kerülhetnek ezek az ingatlanok, de lesznek új kötelezettségek is. Cikkünkben részletesen bemutatjuk, mit jelent mindez a debreceni zártkerti ingatlanok tulajdonosai számára.

Hamarosan hatályba lép az az új kormányrendelet, amely nyomán a zártkerti ingatlanok tulajdonosai kérhetik, hogy ingatlanjukat kivonják a művelés alól

Zártkerti ingatlan művelés alóli kivonása: társadalmi egyeztetésen a módosítás tervezete

A zártkerti ingatlanok­ hosszú évek óta rendezetlenül, sokszor be nem jegyzett tulajdonviszonyokkal működtek. Ez örökösödési vitákhoz, peres ügyekhez és a kerttulajdon piaci értékének bizonytalanságához vezetett. A napokban a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium az ingatlan-nyilvántartási törvény végrehajtását célzó kormányrendelet módosítási tervezetét társadalmi egyeztetésre bocsátotta.

E rendelet célja, hogy

átláthatóvá tegye a tulajdonjogot,

egységes ingatlan-nyilvántartási eljárást vezessen be,

megszüntesse az „árnyéktelkeket”, ahol a tulajdoni lap nincs naprakész.

Mindezek érdekében A családok támogatásával kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról szóló rendelettervezet szerint az ingatlan-nyilvántartási törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet egy új, a Zártkerti ingatlan művelés alóli kivonása alcímmel egészül ki.

Ennek lényege, hogy – amennyiben a helyi önkormányzat rendeletben lehetővé teszi –, a zártkerttulajdonos az ingatlan-nyilvántartásban zártkertként nyilvántartott ingatlana művelés alól való kivett területként való bejegyzését kérheti.

Könnyebbség a zártkerti ingatlanok tulajdonosai számára

A rendelet két új megnevezést hoz létre a zártkerti ingatlanok számára, amikor művelés alól kivont területté válnak:

Zártkerti művelés alól kivett terület : akkor használják, ha az ingatlanon nincs épület a nyilvántartás szerint

: akkor használják, ha az ingatlanon nincs épület a nyilvántartás szerint Zártkerti művelés alól kivett terület + épület rendeltetése: akkor használják, ha az ingatlanon már szerepel épület (például "lakóház" vagy "gazdasági épület" megjelöléssel)

A változtatás legnagyobb előnye, hogy nem kell az ingatlant alrészletekre bontani a művelési ág megváltoztatásakor. Ez jelentősen leegyszerűsíti és meggyorsítja az eljárást, csökkenti a költségeket is.

Ha valaki először építmény nélküli zártkerti telket von ki művelés alól, majd később épületet szeretne feltüntetni rajta, azt külön kérelemmel megteheti a szokásos építési engedélyek beszerzése után.

Mi az a zártkerti ingatlan? A zártkertek alapvetően mezőgazdasági hasznosítású, kisebb területű ingatlanok, amelyek történelmileg a városok peremén, falvak körül alakultak ki. Sokan vásároltak vagy örököltek ilyen telkeket, és évtizedek óta laknak rajtuk, de papíron még mindig mezőgazdasági területként vannak nyilvántartva.

