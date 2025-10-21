október 21., kedd

Orsolya névnap

+13
0
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Összefoglaló

1 órája

Rengeteg zártkerti tulajdonost érinthet az új kormányrendelet

Címkék#fűtés#zártkert#klíma#kéregető#malac#Hajdú-Bihar#baleset#kormányrendelet

Már társadalmi egyeztetésen a módosítás tervezete. Több ezer zártkerti parcella van Debrecen környékén.

Haon.hu

Debrecen környékén több ezer család használja hobbikertként vagy szezonális pihenésre a zártkerti parcellákat. A közeljövőben életbe lépő kormányrendeletnek köszönhetően végre tiszta jogi keretek közé kerülhetnek ezek az ingatlanok, de lesznek új kötelezettségek is.

DSC_4190
Fontos kormányrendelet van napirenden a zártkerti tulajdonokkal kapcsolatban
Forrás: illusztráció/MW-archív

Az alábbi cikkben részletesen bemutatjuk, mit jelent mindez a debreceni zártkerti ingatlanok tulajdonosai számára.

Drága lehet a klímás fűtés

A téli fűtési szezon közeledtével egyre többen fordulnak alternatív megoldások felé, hogy otthonukat melegen tartsák gazdaságosan és hatékonyan. Egyre többek választása télen fűtésre a klíma, hiszen könnyen elérhető, gyorsan kiépíthető vele egy hatékony fűtési rendszer. 

Ugyanakkor vannak olyan buktatók, amelyekre figyelni kell – különben könnyen a vártnál magasabb költségekkel szembesülhetünk. 

Bővebben itt olvashattok erről:

Hajdú-bihari gyerekek kéregetnek Szabolcsban

Egészen megrázó történeteket osztott meg egy nő az egyik nyíregyházi csoportban hétfőn: elmondása szerint több kéregető gyerek is szeretett volna segítséget kérni tőle. Az egyik történetben egy hajdúböszörményi testvérpár kért segítséget a nőtől a szabolcsi megyeszékhelyen. 

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Baleset Debrecen határában

Egymásba hajtott egy kisteherautó és egy személykocsi Debrecen mellett, a Külső Vámospércsi úton. A 48-as főút 6-os kilométerénél történt balesethez a vármegyeszékhely hivatásos tűzoltóit riasztották, a raj áramtalanította az autót. A baleset helyszínén készült képeket az alábbi galériában tudjátok megnézni:

Kisteherautó és személyautó ütközött Debrecen határában

Fotók: Katona Ákos

Malacka kalandjai véget értek

Szombaton számoltunk be róla, hogy a balmazújvárosi lovarda egyik kedvence elszökött. A malacot napokon át keresték a városban, sokáig hiábavalóan. A Balmazújvárosi Hallottam csoportban végig követhettük a fotók segítségével az állat útvonalát. Mint tudjuk, a lovardai gyerek számára felbecsülhetetlen értéke van a malacnak. Vasárnap este aztán előkerült a kóborló kedvenc. Az öröm pillanatairól az alábbi cikkben találtok videót:

Már a polgármester is keresi az eltűnt sült

Továbbra is nagy erőkkel keresik a közel két hete, a Jászberényi Állat- és Növénykertből eltűnt tarajos sült. Mint arról korábban már beszámoltunk, a jászberényi állatkert dolgozói október október 7-én vették észre, hogy nemrégiben, a debreceni állatkertből hozzájuk érkezett dél-afrikai sül karanténhelyének ajtaja nyitva volt, az állatok pedig eltűntek.

Ez is érdekelhet:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu