Rengeteg zártkerti tulajdonost érinthet az új kormányrendelet
Már társadalmi egyeztetésen a módosítás tervezete. Több ezer zártkerti parcella van Debrecen környékén.
Debrecen környékén több ezer család használja hobbikertként vagy szezonális pihenésre a zártkerti parcellákat. A közeljövőben életbe lépő kormányrendeletnek köszönhetően végre tiszta jogi keretek közé kerülhetnek ezek az ingatlanok, de lesznek új kötelezettségek is.
Az alábbi cikkben részletesen bemutatjuk, mit jelent mindez a debreceni zártkerti ingatlanok tulajdonosai számára.
Hamarosan változhat a rendelet, erre készüljenek a zártkertek tulajdonosai!
Drága lehet a klímás fűtés
A téli fűtési szezon közeledtével egyre többen fordulnak alternatív megoldások felé, hogy otthonukat melegen tartsák gazdaságosan és hatékonyan. Egyre többek választása télen fűtésre a klíma, hiszen könnyen elérhető, gyorsan kiépíthető vele egy hatékony fűtési rendszer.
Ugyanakkor vannak olyan buktatók, amelyekre figyelni kell – különben könnyen a vártnál magasabb költségekkel szembesülhetünk.
Bővebben itt olvashattok erről:
Rámegy a gatyád, és még meleg sem lesz… durván ráfizetős a klímás fűtés, ha te is így használod
Hajdú-bihari gyerekek kéregetnek Szabolcsban
Egészen megrázó történeteket osztott meg egy nő az egyik nyíregyházi csoportban hétfőn: elmondása szerint több kéregető gyerek is szeretett volna segítséget kérni tőle. Az egyik történetben egy hajdúböszörményi testvérpár kért segítséget a nőtől a szabolcsi megyeszékhelyen.
Szabolcsba járnak át kéregetni a hajdú-bihari gyerekek, de nem pénzért szólítgatják le az embereket
Baleset Debrecen határában
Egymásba hajtott egy kisteherautó és egy személykocsi Debrecen mellett, a Külső Vámospércsi úton. A 48-as főút 6-os kilométerénél történt balesethez a vármegyeszékhely hivatásos tűzoltóit riasztották, a raj áramtalanította az autót. A baleset helyszínén készült képeket az alábbi galériában tudjátok megnézni:
Kisteherautó és személyautó ütközött Debrecen határábanFotók: Katona Ákos
Malacka kalandjai véget értek
Szombaton számoltunk be róla, hogy a balmazújvárosi lovarda egyik kedvence elszökött. A malacot napokon át keresték a városban, sokáig hiábavalóan. A Balmazújvárosi Hallottam csoportban végig követhettük a fotók segítségével az állat útvonalát. Mint tudjuk, a lovardai gyerek számára felbecsülhetetlen értéke van a malacnak. Vasárnap este aztán előkerült a kóborló kedvenc. Az öröm pillanatairól az alábbi cikkben találtok videót:
Erre senki nem számított! Így ért véget a Hajdú-Biharban csatangoló állat kalandja – videóval
Már a polgármester is keresi az eltűnt sült
Továbbra is nagy erőkkel keresik a közel két hete, a Jászberényi Állat- és Növénykertből eltűnt tarajos sült. Mint arról korábban már beszámoltunk, a jászberényi állatkert dolgozói október október 7-én vették észre, hogy nemrégiben, a debreceni állatkertből hozzájuk érkezett dél-afrikai sül karanténhelyének ajtaja nyitva volt, az állatok pedig eltűntek.
Senki nem tudja, hol van a debreceni szökevény! Már a polgármester is segítséget kér
