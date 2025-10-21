Rengeteg zártkerti tulajdonost érinthet az új kormányrendelet

Debrecen környékén több ezer család használja hobbikertként vagy szezonális pihenésre a zártkerti parcellákat. A közeljövőben életbe lépő kormányrendeletnek köszönhetően végre tiszta jogi keretek közé kerülhetnek ezek az ingatlanok, de lesznek új kötelezettségek is.

Fontos kormányrendelet van napirenden a zártkerti tulajdonokkal kapcsolatban

Forrás: illusztráció/MW-archív

Az alábbi cikkben részletesen bemutatjuk, mit jelent mindez a debreceni zártkerti ingatlanok tulajdonosai számára.