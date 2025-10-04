Így (nem) szabályos a vonóhorog használata – ezekre figyelj, ha nem szeretnél büntetést kapni

Így ne akadjon senki horogra! Nem játék a vonóhorog használata, akár meg is büntethetnek, ha az autón marad. De vajon miért? Horváth László gépjármű-szakoktatótól kaptunk erre választ, aki részletesen kifejtette, mikor nem szabályos, ha fent hagyják a horgot, és egyáltalán, milyen formában szabályellenes a vonóhorog felszerelése.

Ha helytelen a vonóhorog használata, akkor büntethetnek a rendőrök

Forrás: Illusztráció/MW-archív

Egyszerűnek tűnhet a vonóhorog használata, de van, amit érdemes szem előtt tartani

A vonóhorgot mindig úgy kell elhelyezni, hogy ne takarja ki a rendszámot. Egyes autóknál ha leszereljük az utánfutót, de fent marad a vonóhorog, és kitakarja a rendszámot, az szabályellenesnek minősül. Ha a rendszám feljebb van elhelyezve, mint a vonóhorog szeme, akkor az már nem szabályellenes. Egyedül a rendszám olvashatósága a kérdés, a lámpákat már nem takarja ki

– fejtette ki a debreceni oktató, hozzátéve, hogy a büntetés akár súlyos tízezer forintokba is kerülhet.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Felhívta a figyelmet, hogy

az autó forgalmi engedélyében benne kell lennie a vonóhorognak, abban az esetben pedig, ha valaki úgy vásárol autót, hogy a horog nincs beépítve gyárilag, akkor egy tanúsítvánnyal ellátott bizonyítványt kell a kocsiban tartani, és utána következhet a műszaki vizsga, ami szintén elengedhetetlen.

Horváth László szerint a felsoroltakon túl még az is problémát idézhet elő a vonóhorog használata kapcsán, ha baleset történik (például hátulról szalad bele valaki az autóba), és a vonóhorog felfogja valamelyest az ütközést, viszont nagyon komoly kárt tesz a másik járműben.

Ajánljuk még: