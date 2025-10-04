október 4., szombat

Ferenc névnap

11°
+13
+1
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlekedés

1 órája

Így (nem) szabályos a vonóhorog használata – ezekre figyelj, ha nem szeretnél büntetést kapni

Címkék#debrecen#kresz#vonóhorog#közlekedés

Ha nem figyelsz, meg is büntethetnek! Nem árt tisztában lenni azzal, hogyan szabályos a vonóhorog használata.

Balogh Efraim
Így (nem) szabályos a vonóhorog használata – ezekre figyelj, ha nem szeretnél büntetést kapni

Drága tanulópénz lehet a vonóhorog helytelen használata

Forrás: Illusztráció/MW-archív

Így ne akadjon senki horogra! Nem játék a vonóhorog használata, akár meg is büntethetnek, ha az autón marad. De vajon miért? Horváth László gépjármű-szakoktatótól kaptunk erre választ, aki részletesen kifejtette, mikor nem szabályos, ha fent hagyják a horgot, és egyáltalán, milyen formában szabályellenes a vonóhorog felszerelése.

vonóhorog, vonóhorog felszerelése, vonóhorog használata, debrecen, haon
Ha helytelen a vonóhorog használata, akkor büntethetnek a rendőrök
Forrás:  Illusztráció/MW-archív

Egyszerűnek tűnhet a vonóhorog használata, de van, amit érdemes szem előtt tartani  

A vonóhorgot mindig úgy kell elhelyezni, hogy ne takarja ki a rendszámot. Egyes autóknál ha leszereljük az utánfutót, de fent marad a vonóhorog, és kitakarja a rendszámot, az szabályellenesnek minősül. Ha a rendszám feljebb van elhelyezve, mint a vonóhorog szeme, akkor az már nem szabályellenes. Egyedül a rendszám olvashatósága a kérdés, a lámpákat már nem takarja ki

 – fejtette ki a debreceni oktató, hozzátéve, hogy a büntetés akár súlyos tízezer forintokba is kerülhet.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Felhívta a figyelmet, hogy 

az autó forgalmi engedélyében benne kell lennie a vonóhorognak, abban az esetben pedig, ha valaki úgy vásárol autót, hogy a horog nincs beépítve gyárilag, akkor egy tanúsítvánnyal ellátott bizonyítványt kell a kocsiban tartani, és utána következhet a műszaki vizsga, ami szintén elengedhetetlen. 

Horváth László szerint a felsoroltakon túl még az is problémát idézhet elő a vonóhorog használata kapcsán, ha baleset történik (például hátulról szalad bele valaki az autóba), és a vonóhorog felfogja valamelyest az ütközést, viszont nagyon komoly kárt tesz a másik járműben. 

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu