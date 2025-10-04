1 órája
Így (nem) szabályos a vonóhorog használata – ezekre figyelj, ha nem szeretnél büntetést kapni
Ha nem figyelsz, meg is büntethetnek! Nem árt tisztában lenni azzal, hogyan szabályos a vonóhorog használata.
Drága tanulópénz lehet a vonóhorog helytelen használata
Így ne akadjon senki horogra! Nem játék a vonóhorog használata, akár meg is büntethetnek, ha az autón marad. De vajon miért? Horváth László gépjármű-szakoktatótól kaptunk erre választ, aki részletesen kifejtette, mikor nem szabályos, ha fent hagyják a horgot, és egyáltalán, milyen formában szabályellenes a vonóhorog felszerelése.
Egyszerűnek tűnhet a vonóhorog használata, de van, amit érdemes szem előtt tartani
A vonóhorgot mindig úgy kell elhelyezni, hogy ne takarja ki a rendszámot. Egyes autóknál ha leszereljük az utánfutót, de fent marad a vonóhorog, és kitakarja a rendszámot, az szabályellenesnek minősül. Ha a rendszám feljebb van elhelyezve, mint a vonóhorog szeme, akkor az már nem szabályellenes. Egyedül a rendszám olvashatósága a kérdés, a lámpákat már nem takarja ki
– fejtette ki a debreceni oktató, hozzátéve, hogy a büntetés akár súlyos tízezer forintokba is kerülhet.
Felhívta a figyelmet, hogy
az autó forgalmi engedélyében benne kell lennie a vonóhorognak, abban az esetben pedig, ha valaki úgy vásárol autót, hogy a horog nincs beépítve gyárilag, akkor egy tanúsítvánnyal ellátott bizonyítványt kell a kocsiban tartani, és utána következhet a műszaki vizsga, ami szintén elengedhetetlen.
Horváth László szerint a felsoroltakon túl még az is problémát idézhet elő a vonóhorog használata kapcsán, ha baleset történik (például hátulról szalad bele valaki az autóba), és a vonóhorog felfogja valamelyest az ütközést, viszont nagyon komoly kárt tesz a másik járműben.
