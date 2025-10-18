október 18., szombat

Lukács névnap

+16
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

1 órája

Végzetes hiba: többen meghaltak Debrecenben, amikor buszt szakított ketté a tehervonat

Címkék#Debrecen#buszbaleset#évforduló#vonatbaleset

Szörnyű tragédia történt a vasúti kereszteződésnél. Többen meghaltak, és majdnem egy tucatnyian megsérültek a debreceni vonatbalesetben.

Haon.hu

„Tegnap reggel fél hét előtt néhány perccel súlyos közlekedési baleset történt Debrecenben a Budai Ézsaiás utca vasúti kereszteződésében. A 6-os számú AKÖV GA busza – mintegy 70-80 utast szállítva – mivel a sorompó nem volt leengedve, át akart haladni a vasúti kereszteződésben. Amikor a sínre ért, a Nyíregyháza felől jövő gyorsteher vonat Diesel-mozdonya elé került. A mozdony a csuklónál kettészakította az autóbuszt, s a pótkocsit – utasaival együtt – maga előtt tolta. Majd a busz, a villamos vezeték tartóoszlopának nekiütközve – azt kidöntve – összeroncsolódott. Az anyaautóbuszt a vonat másik oldalra vágta” – írta a Hajdú-bihari Napló az 1970. évi novemberi számában. Szomorú évfordulóra emlékezünk idén, ugyanis 55 éve, 1970. november 13-án történt a tragikus debreceni vonatbaleset, melynek során hárman veszítették életüket.

vonatbaleset
Brutális vonatbaleset történt 55 éve Debrecenben
Forrás: Arcanum / Napló-archív

Vonatbaleset Debrecenben

Mint akkor beszámolt róla a Hajdú-bihari Napló, a baleset következtében egy 19 éves fiatalember, egy 61 éves férfi, valamint egy 54 éves asszony (mindannyian debreceni lakosok) a helyszínen meghaltak. 

A mentők kilenc sérültet a klinikára szállítottak, hatot közülük haza is engedtek a baleset másnapján, november 14-én. Egy 20, egy 23 és egy 28 éves fiatalt a II. számú sebészeti klinikán ápoltak. A rendőrkapitányság szakértők bevonásával megkezdte a vizsgálatot, valamint a sorompóőr kihallgatását is.

A széles körű, alapos vizsgálat megállapította, hogy a szerencsétlenségért elsősorban a sorompó kezelője a felelős, mivel önhatalmúlag, engedély nélkül nyitotta fel a sorompót, nem számítva arra, hogy a közelben várakozó tehervonat időközben a jelzőtől szabad utat kap és elindul.

Ezért a rendőrség előzetesen letartóztatta a sorompóőrt. A nyomozók figyelme kiterjedt arra is, hibáztatható-e az autóbusz vezetője a bekövetkezett tragédiáért.

Legutóbb egy 40 éve történt vonatbalesetről emlékeztünk meg, akkor 1985. május 25-én történt a tragédia Püspökladánynál, melynek során nyolcan veszítették életüket.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu