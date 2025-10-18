Végzetes hiba: többen meghaltak Debrecenben, amikor buszt szakított ketté a tehervonat

„Tegnap reggel fél hét előtt néhány perccel súlyos közlekedési baleset történt Debrecenben a Budai Ézsaiás utca vasúti kereszteződésében. A 6-os számú AKÖV GA busza – mintegy 70-80 utast szállítva – mivel a sorompó nem volt leengedve, át akart haladni a vasúti kereszteződésben. Amikor a sínre ért, a Nyíregyháza felől jövő gyorsteher vonat Diesel-mozdonya elé került. A mozdony a csuklónál kettészakította az autóbuszt, s a pótkocsit – utasaival együtt – maga előtt tolta. Majd a busz, a villamos vezeték tartóoszlopának nekiütközve – azt kidöntve – összeroncsolódott. Az anyaautóbuszt a vonat másik oldalra vágta” – írta a Hajdú-bihari Napló az 1970. évi novemberi számában. Szomorú évfordulóra emlékezünk idén, ugyanis 55 éve, 1970. november 13-án történt a tragikus debreceni vonatbaleset, melynek során hárman veszítették életüket.

Brutális vonatbaleset történt 55 éve Debrecenben

Vonatbaleset Debrecenben

Mint akkor beszámolt róla a Hajdú-bihari Napló, a baleset következtében egy 19 éves fiatalember, egy 61 éves férfi, valamint egy 54 éves asszony (mindannyian debreceni lakosok) a helyszínen meghaltak.

A mentők kilenc sérültet a klinikára szállítottak, hatot közülük haza is engedtek a baleset másnapján, november 14-én. Egy 20, egy 23 és egy 28 éves fiatalt a II. számú sebészeti klinikán ápoltak. A rendőrkapitányság szakértők bevonásával megkezdte a vizsgálatot, valamint a sorompóőr kihallgatását is.

A széles körű, alapos vizsgálat megállapította, hogy a szerencsétlenségért elsősorban a sorompó kezelője a felelős, mivel önhatalmúlag, engedély nélkül nyitotta fel a sorompót, nem számítva arra, hogy a közelben várakozó tehervonat időközben a jelzőtől szabad utat kap és elindul.

Ezért a rendőrség előzetesen letartóztatta a sorompóőrt. A nyomozók figyelme kiterjedt arra is, hibáztatható-e az autóbusz vezetője a bekövetkezett tragédiáért.

Legutóbb egy 40 éve történt vonatbalesetről emlékeztünk meg, akkor 1985. május 25-én történt a tragédia Püspökladánynál, melynek során nyolcan veszítették életüket.