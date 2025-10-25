október 25., szombat

Nem semmi

1 órája

Fiatal lány kért segítséget, megdöbbentő, ami a debreceni vonaton történt

Ilyen emberekből kellene sokkal több. A debreceni vonaton történteket egy darabig biztosan nem felejti el a lány.

Haon.hu

Az már biztos, hogy a hosszú hétvégére sokáig emlékezni fog majd a vonattal Debrecenbe utazó fiatal lány, főleg amiatt, mert több ember is a segítségére sietett. A lány a Debrecenben Hallottam Facebook-csoportban osztotta meg a történetét. 

A debreceni vonaton történtekre biztosan sokáig fog emlékezni a lány
Forrás: Illusztráció / MW-archív

Mint írta, figyelmetlenségből a vonaton hagyta a pénztárcáját, valószínűleg a szék alá esve, még pénteken. Pénz nem sok volt benne, maximum 1500 forint, viszont személyigazolvány, diákigazolvány, adó-, taj-, lakcímkártya, illetve a bérlete benne volt. Hozzátette, Debrecenig utaztak, majd a vonat a Nyugatiba ment vissza 16:37-kor. 

A bejegyzésére több reakció is érkezett, volt, aki azt tanácsolta, hívja fel a MÁV-ot, hátha valaki már leadta a pénztárcát, de kiderült, hogy addig senki nem adott le semmit. Később azonban jött a meglepetés, a társaság egyik dolgozója kommentben jelezte, hogy megtalálták a kereset pénztárcát, két ülés között volt leesve, egy utas vette észre Cegléd után, majd át is adta azt a vasút munkatársának. 

