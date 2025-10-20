Változás lép érvénybe több vonat menetrendjében, hajdú-biharit is érint

Hétfőn kora délutántól a Keleti pályaudvarra érkező és onnan induló vonatok forgalmában változásokra kell számítani, a vonatok egy része más budapesti elővárosi állomásokon fordul vissza, vagy a Keleti pályaudvarról késéssel indulnak – számolt be róla hétfőn a honlapján a MÁV, a változás egy Hajdú-Biharon át is közlekedő vonatot is érint.

A vonatok menetrendjében lesz némi változás

Mint írták, a forgalmi változások az alábbi vonatokat érintik:

A Z60-as vonatok Rákosra érkeznek és onnan indulnak Sülysáp, Szolnok felé. A sülysápi S60-as vonatok nem közlekednek, a Z60-as vonatok Budapest és Sülysáp között minden állomáson és megállóhelyen megállnak.

A Mátra és az Agria InterRégiók Kőbánya felsőre érkeznek és onnan indulnak Gyöngyös, Eger felé. A gödöllői S80-as vonatok nem közlekednek, az InterRégiók Budapest és Gödöllő között minden állomáson és megállóhelyen megállnak.

A Keleti pályaudvarra érkező és onnan induló miskolci és Tokaj IC-k Kőbánya felsőn és Rákoson is megállnak.

A Mecsek IC-k Kelenföldre érkeznek és onnan indulnak Sülysáp, Szolnok felé.

A békéscsabai IC-k Budapest helyett Szolnokon fordulnak vissza.

Alternatív közlekedés Budapesten belül - a vasúti jegyek érvényesek a BKK járatain:

M2-es metró: Keleti pályaudvar M – Örs vezér tere M+H között

M4-es metró teljes vonalán

H8-as hév teljes vonalán

1-es és 1A villamos: Puskás Ferenc Stadion M – Kelenföld vasútállomás között

3, 62, 62A villamos: Örs vezér tere M+H – Kőbánya alsó vasútállomás között

23, 24-es villamos: Keleti pályaudvar M – Magdolna utca között

28, 28A villamos: Blaha Lujza tér M – Új köztemető (Kozma utca) – Izraelita temető között

37, 37A villamos: Blaha Lujza tér M – Sörgyár között

67-es busz: Fővárosi Kertészet – Örs vezér tere M+H

80-as trolibusz: Keleti pályaudvar M – Örs vezér tere M+H között

85-ös busz: Örs vezér tere M+H – Harmat utca között

97E busz: Rákoskeresztúr, városközpont és Örs vezér tere között a Jászberényi úton át

98,98E buszok teljes vonalán

161-es busz: Örs vezér tere M+H – Rákoskeresztúr, városközpont között

161E buszok: Rákoskeresztúr, városközpont és Örs vezér tere között a Jászberényi úton át

168E busz: Rákoshegy vasútállomás és Örs vezér tere között

169E busz: Pécel vasútállomás – Örs vezér tere M+H, terelés a Jászberényi úton át

176E busz: Rákoscsaba vasútállomás és Örs vezér tere között

276E busz teljes vonalán

A Keleti pályaudvaron a biztosítóberendezés meghibásodása miatt ideiglenesen - a hiba elhárításáig - kevesebb vágányon közlekedhetnek a vonatok.

