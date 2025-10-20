37 perce
Változás lép érvénybe több vonat menetrendjében, hajdú-biharit is érint
A menetidőben is lesz némi változás. A vonatok megállóját érdemes figyelni.
Hétfőn kora délutántól a Keleti pályaudvarra érkező és onnan induló vonatok forgalmában változásokra kell számítani, a vonatok egy része más budapesti elővárosi állomásokon fordul vissza, vagy a Keleti pályaudvarról késéssel indulnak – számolt be róla hétfőn a honlapján a MÁV, a változás egy Hajdú-Biharon át is közlekedő vonatot is érint.
Mint írták, a forgalmi változások az alábbi vonatokat érintik:
- A Z60-as vonatok Rákosra érkeznek és onnan indulnak Sülysáp, Szolnok felé. A sülysápi S60-as vonatok nem közlekednek, a Z60-as vonatok Budapest és Sülysáp között minden állomáson és megállóhelyen megállnak.
- A Mátra és az Agria InterRégiók Kőbánya felsőre érkeznek és onnan indulnak Gyöngyös, Eger felé. A gödöllői S80-as vonatok nem közlekednek, az InterRégiók Budapest és Gödöllő között minden állomáson és megállóhelyen megállnak.
- A Keleti pályaudvarra érkező és onnan induló miskolci és Tokaj IC-k Kőbánya felsőn és Rákoson is megállnak.
- A Mecsek IC-k Kelenföldre érkeznek és onnan indulnak Sülysáp, Szolnok felé.
- A békéscsabai IC-k Budapest helyett Szolnokon fordulnak vissza.
Alternatív közlekedés Budapesten belül - a vasúti jegyek érvényesek a BKK járatain:
- M2-es metró: Keleti pályaudvar M – Örs vezér tere M+H között
- M4-es metró teljes vonalán
- H8-as hév teljes vonalán
- 1-es és 1A villamos: Puskás Ferenc Stadion M – Kelenföld vasútállomás között
- 3, 62, 62A villamos: Örs vezér tere M+H – Kőbánya alsó vasútállomás között
- 23, 24-es villamos: Keleti pályaudvar M – Magdolna utca között
- 28, 28A villamos: Blaha Lujza tér M – Új köztemető (Kozma utca) – Izraelita temető között
- 37, 37A villamos: Blaha Lujza tér M – Sörgyár között
- 67-es busz: Fővárosi Kertészet – Örs vezér tere M+H
- 80-as trolibusz: Keleti pályaudvar M – Örs vezér tere M+H között
- 85-ös busz: Örs vezér tere M+H – Harmat utca között
- 97E busz: Rákoskeresztúr, városközpont és Örs vezér tere között a Jászberényi úton át
- 98,98E buszok teljes vonalán
- 161-es busz: Örs vezér tere M+H – Rákoskeresztúr, városközpont között
- 161E buszok: Rákoskeresztúr, városközpont és Örs vezér tere között a Jászberényi úton át
- 168E busz: Rákoshegy vasútállomás és Örs vezér tere között
- 169E busz: Pécel vasútállomás – Örs vezér tere M+H, terelés a Jászberényi úton át
- 176E busz: Rákoscsaba vasútállomás és Örs vezér tere között
- 276E busz teljes vonalán
A Keleti pályaudvaron a biztosítóberendezés meghibásodása miatt ideiglenesen - a hiba elhárításáig - kevesebb vágányon közlekedhetnek a vonatok.
