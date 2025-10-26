Szorosabbra fűznék a kapcsolatot Biharkeresztes és Nagyvárad között

Lugosi-Teleki Balázs és Enikő civil szervezetük révén közelebb hozzák egymáshoz Biharkeresztest, Nagyváradot és a környező településeket. – Volens – vagyis tenni és akarás. Ez a név egyszerre jelképes és beszédes. Mi nem akarunk mást, csak együtt dolgozni a körülöttünk élőkkel, hogy tartalmasabb közösségi életet építsünk – fogalmaz Lugosi-Teleki Enikő a Cívishírnek. Férjével, Balázzsal közösen álmodták meg az egyesületet, amely immár öt éve működik, és amelynek gyökerei korábbi, Romániában alapított civil szervezeteikhez is visszanyúlnak.

Lugosi-Teleki Balázs és Lugosi-Teleki Enikő hozta létre és vezeti a Volens Egyesületet

Forrás: BDR Média

A Volens célja egyszerűen megfogalmazható: összekötni a határ két oldalán élő embereket, akik kulturálisan és érzelmileg egy közösséget alkotnak. – Nem akarunk egyház lenni, de keresztény értékrendből indulunk ki – tisztelet, megbecsülés, nyitottság. Ha ez jelen van, abból mind a közösség, mind az egyén gazdagodhat – teszi hozzá Balázs.

Az egyesület 14 alapító taggal indult, de azóta többen csatlakoztak. A tagság sokszínű: pedagógusok, sportolók, vállalkozók, gyógytornász. A közös nevező a tettrekészség. A programok palettája széles: a természetvédelemtől a kulturális rendezvényekig sok minden belefér. Az egyik legkedveltebb kezdeményezés a parkmozi. Nyáron szabadtéren, télen zárt térben vetítenek filmeket, felidézve a régi idők hangulatát és értéket közvetítenek a biharkeresztesieknek. – A vetítésekre sokan eljönnek, és öröm látni, hogy újra közösségi élménnyé válik a mozi – meséli Balázs.

A Magyar Falu Program támogatásával beszerzett vetítőgép és kisbusz nemcsak a programokat szolgálja, hanem humanitárius feladatokat is. Például az ukrajnai háború kezdetén menekülteket is szállítottak vele.

A Volens inkább a minőséget választja

A Volens rendezvényei közül kiemelkedik a bál, amelynek hangulatát a minőségi kultúra és a személyes találkozások adják. – Sebestyén Márta fellépése vagy a régi zenei estek nemcsak szórakoztatnak, hanem értéket is közvetítenek – hangsúlyozza Enikő. Hasonló siker a Házasság Hete alkalmából szervezett páros vacsora, amely évről évre egyre több párt vonz.