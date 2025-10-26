1 órája
Szorosabbra fűznék a kapcsolatot Biharkeresztes és Nagyvárad között
A civil szervezet máris népszerű programokat valósított meg. A Volens gyökerei a határon nyúlnak át.
Lugosi-Teleki Balázs és Enikő civil szervezetük révén közelebb hozzák egymáshoz Biharkeresztest, Nagyváradot és a környező településeket. – Volens – vagyis tenni és akarás. Ez a név egyszerre jelképes és beszédes. Mi nem akarunk mást, csak együtt dolgozni a körülöttünk élőkkel, hogy tartalmasabb közösségi életet építsünk – fogalmaz Lugosi-Teleki Enikő a Cívishírnek. Férjével, Balázzsal közösen álmodták meg az egyesületet, amely immár öt éve működik, és amelynek gyökerei korábbi, Romániában alapított civil szervezeteikhez is visszanyúlnak.
A Volens célja egyszerűen megfogalmazható: összekötni a határ két oldalán élő embereket, akik kulturálisan és érzelmileg egy közösséget alkotnak. – Nem akarunk egyház lenni, de keresztény értékrendből indulunk ki – tisztelet, megbecsülés, nyitottság. Ha ez jelen van, abból mind a közösség, mind az egyén gazdagodhat – teszi hozzá Balázs.
Az egyesület 14 alapító taggal indult, de azóta többen csatlakoztak. A tagság sokszínű: pedagógusok, sportolók, vállalkozók, gyógytornász. A közös nevező a tettrekészség. A programok palettája széles: a természetvédelemtől a kulturális rendezvényekig sok minden belefér. Az egyik legkedveltebb kezdeményezés a parkmozi. Nyáron szabadtéren, télen zárt térben vetítenek filmeket, felidézve a régi idők hangulatát és értéket közvetítenek a biharkeresztesieknek. – A vetítésekre sokan eljönnek, és öröm látni, hogy újra közösségi élménnyé válik a mozi – meséli Balázs.
A Magyar Falu Program támogatásával beszerzett vetítőgép és kisbusz nemcsak a programokat szolgálja, hanem humanitárius feladatokat is. Például az ukrajnai háború kezdetén menekülteket is szállítottak vele.
A Volens inkább a minőséget választja
A Volens rendezvényei közül kiemelkedik a bál, amelynek hangulatát a minőségi kultúra és a személyes találkozások adják. – Sebestyén Márta fellépése vagy a régi zenei estek nemcsak szórakoztatnak, hanem értéket is közvetítenek – hangsúlyozza Enikő. Hasonló siker a Házasság Hete alkalmából szervezett páros vacsora, amely évről évre egyre több párt vonz.
A határmenti közösségépítésnek különösen emlékezetes pillanatai is voltak: a trianoni emlékfutás, amely a biharkeresztesi és ártándi emlékműveket kötötte össze, vagy a január elsejei futás Románia schengeni csatlakozásának ünneplésére. Ezeket az alkalmakat emlékérmek is megörökítették. A jövő tervei között kiállítások, előadások, a korábbi biharkeresztesi művésztelep felelevenítése szerepel. Az önkormányzattól tíz évre kaptak egy épületet, amely felújítás után a közösségi programok központjává válhat.
Nem akarunk tömegprogramokat, inkább keveset, de magas színvonalon. Ez a mi utunk
– mondja Balázs.
A fiatalok bevonása azonban még kihívás. A tagok gyerekei részt vesznek a rendezvényeken, de kérdés, hogy felnőve helyben maradnak-e. – Szeretnénk, ha lenne utánpótlás, ezért pályázatokkal próbálunk lehetőséget teremteni számukra – magyarázza Enikő.
A Volens neve – utalva a latin szóra – nemcsak a tenni akarást, hanem egy mozaikszót is takar: vonz, lendít, segít.
Ez a hármas küldetés jellemzi a szervezet minden vállalását. Az országhatáron innen és túl hidakat építenek, és nemcsak közösségek, hanem generációk között is.
