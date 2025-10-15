1 órája
Gyanúsan magas a vízszámla? Nézd meg gyorsan a vízórád, meglephet, amit rajta látsz!
A vízmérőket időnként hitelesíteni kell. Ha nem figyelünk oda, a vízóracsere vagy javítás a mi zsebünknek fájhat majd.
Ha a vízszámla hirtelen megemelkedik, miközben a fogyasztás nem változott, érdemes arra gyanakodni, hogy a vízóra hibásan működik. A pontos mérés érdekében a vízórákat időnként hitelesíteni, illetve cserélni kell. A vízmérő – közismert nevén vízóra – a háztartás vízfogyasztását méri. Az általa rögzített adatok alapján készül a vízdíjszámla, ezért különösen fontos, hogy pontosan működjön. Ha a mérő hitelesítése lejár, a vízmű a mérést már nem tekinti hivatalosnak, és a becsült fogyasztás alapján számolja el a díjat, ami gyakran magasabb költséget eredményez. Az alábbiakban összefoglaljuk, mit érdemes tudni a vízmérőkről, a cseréről és a hibás mérés esetén követendő eljárásról.
Vízóra: Mikor szükséges a csere?
A lakossági vízmérőknek két típusa létezik. Az egyik a bekötési vízmérő, amely a fő vízvezetékhez csatlakozik, és a fogyasztás teljes mennyiségét méri. Ez a vízmű tulajdona, így a hitelesítés és vízóracsere költségét a szolgáltató viseli. A másik a mellékvízmérő, amit akkor alkalmaznak, ha lakásonként külön kívánják mérni a fogyasztást. Ez a mérő a vízhasználó tulajdonában van, így a hitelesítésről és a cseréről neki kell gondoskodnia.
A vízórák karbantartásáért, épségéért, hitelesítéséért és a plomba sértetlenségéért a mérő tulajdonosa felel!
Kétféle csere létezik:
- Rendszeres, 8 évenkénti csere: A vízmérők hitelesítési ideje általában nyolc év. A határidő lejárta után a vízmű automatikusan elvégzi a cserét, hogy a mérés továbbra is pontos maradjon. Ilyenkor a vízmű előzetesen értesíti a felhasználót a tervezett időpontról. Amennyiben az időpont nem megfelelő, új időpont egyeztethető. A munkálat után jegyzőkönyv készül, amelyet a vízmű munkatársa és a felhasználó egyaránt aláír. Ha az értesítésekre nem érkezik válasz, a vízmű tértivevényes levelet küld.
- Soron kívüli csere meghibásodás esetén: Ha a vízmérő megfagy, eltörik az üvege, vagy pontatlanul működik, a hibát haladéktalanul be kell jelenteni. A szolgáltató 8 napon belül megvizsgálja a mérőt, és ha a hiba beigazolódik, megtörténik a vízóracsere vagy javítás.
Mit tehetünk, ha a vízóra nem mér pontosan?
Ha a vízmérő nem működik, nem olvasható le, vagy lejárt a hitelesítése, akkor az adatok nem használhatók számlázásra. Ilyenkor a vízmű átlagfogyasztás alapján állapítja meg a díjat, amely gyakran magasabb lehet a valósnál.
Ha a vízóra pontatlannak tűnik, hivatalos vizsgálat kérhető a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivataltól. A vizsgálatot a vízmű is kezdeményezheti, ha rendellenes működést tapasztal.
Ha a mérő megfelel az előírásoknak, a vizsgálatot kezdeményező fél (a felhasználó vagy a vízmű) fizeti a díjat, amennyiben a mérő hibás, a tulajdonos viseli a cserével és a vizsgálattal járó költségeket. A vizsgálat időpontjáról a vízmű értesítést küld, és a felhasználó részt vehet az ellenőrzésen.
A vízórákkal kapcsolatos ügyintézésben területi eloszlástól függően a Debreceni Vízmű Zrt., a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. és az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. az illetékes. A szolgáltatók személyesen és online ügyfélszolgálaton keresztül is elérhetők, ahol hibabejelentés és információkérés is intézhető.
A vízmérők karbantartása nem bonyolult feladat, azonban nagy odafigyelést igényel. A rendszeres ellenőrzés, az időben történő hitelesítés és a megfelelő védelem segítenek elkerülni a pontatlan mérést, a kellemetlen meglepetéseket és a felesleges kiadásokat. Aki figyel a vízórájára, hosszú távon pontosabb elszámolásra és megbízhatóbb vízfogyasztási adatokra számíthat.
