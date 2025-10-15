Gyanúsan magas a vízszámla? Nézd meg gyorsan a vízórád, meglephet, amit rajta látsz!

Ha a vízszámla hirtelen megemelkedik, miközben a fogyasztás nem változott, érdemes arra gyanakodni, hogy a vízóra hibásan működik. A pontos mérés érdekében a vízórákat időnként hitelesíteni, illetve cserélni kell. A vízmérő – közismert nevén vízóra – a háztartás vízfogyasztását méri. Az általa rögzített adatok alapján készül a vízdíjszámla, ezért különösen fontos, hogy pontosan működjön. Ha a mérő hitelesítése lejár, a vízmű a mérést már nem tekinti hivatalosnak, és a becsült fogyasztás alapján számolja el a díjat, ami gyakran magasabb költséget eredményez. Az alábbiakban összefoglaljuk, mit érdemes tudni a vízmérőkről, a cseréről és a hibás mérés esetén követendő eljárásról.

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Vízóra: Mikor szükséges a csere?

A lakossági vízmérőknek két típusa létezik. Az egyik a bekötési vízmérő, amely a fő vízvezetékhez csatlakozik, és a fogyasztás teljes mennyiségét méri. Ez a vízmű tulajdona, így a hitelesítés és vízóracsere költségét a szolgáltató viseli. A másik a mellékvízmérő, amit akkor alkalmaznak, ha lakásonként külön kívánják mérni a fogyasztást. Ez a mérő a vízhasználó tulajdonában van, így a hitelesítésről és a cseréről neki kell gondoskodnia.

A vízórák karbantartásáért, épségéért, hitelesítéséért és a plomba sértetlenségéért a mérő tulajdonosa felel!

Kétféle csere létezik:

Rendszeres, 8 évenkénti csere: A vízmérők hitelesítési ideje általában nyolc év. A határidő lejárta után a vízmű automatikusan elvégzi a cserét, hogy a mérés továbbra is pontos maradjon. Ilyenkor a vízmű előzetesen értesíti a felhasználót a tervezett időpontról. Amennyiben az időpont nem megfelelő, új időpont egyeztethető. A munkálat után jegyzőkönyv készül, amelyet a vízmű munkatársa és a felhasználó egyaránt aláír. Ha az értesítésekre nem érkezik válasz, a vízmű tértivevényes levelet küld.

Soron kívüli csere meghibásodás esetén: Ha a vízmérő megfagy, eltörik az üvege, vagy pontatlanul működik, a hibát haladéktalanul be kell jelenteni. A szolgáltató 8 napon belül megvizsgálja a mérőt, és ha a hiba beigazolódik, megtörténik a vízóracsere vagy javítás.

