Nagy munkálatokra készül a vízmű Debrecenben, több helyen is fennakadás lehet a szolgáltatásban

A Debreceni Vízmű Zrt. Vízhálózati Üzemvezetősége a Debreceni Ivóvíz közüzemi hálózaton az üzembiztonság és a vízminőség megtartása céljából hálózatöblítési műszaki beavatkozásokat fog végezni. A műszaki beavatkozás ideje alatt nyomásingadozás és vízzavarosság léphet fel az érintett körzetben – számolt be róla a vízmű.

Fennakadások lehetnek a vízszolgáltatásban

Forrás: Illusztráció / MW-archív

A munkálatok 2025. október 31-én, pénteken és 2025. november 3-án, hétfőn 22 órától 4 óráig tartanak.

1.körzet

Bartók Béla utca, Szotyori utca, Gyepűsor utca, Vág utca, Nagybotos utca, Dorottya utca, Kunhalom utca

2.körzet

Kishegyesi út, Vulkán utca, Határ út, Pósa utca, Tegez utca, Harsona utca, Császár Péter utca

A következő körzetekben 2025. november 4-én, kedden és 2025. november 5-én, szerdán 22 órától 4 óráig tart a munka.

3.körzet

Mester utca, Bethlen utca, Jókai Utca, Csap utca, Hatvan utca, Garai utca, Zúgó utca, Fűvészkert utca, Csók utca

4.körzet

Egyletkert utca, Epreskert utca, Úszó utca, Kavics utca, Borsovai Utca, Öreg János utca, Villám utca

2025. november 6-án, csütörtökön és 2025. november 7-én pénteken 22 órától 4 óráig az alábbi körzetekben dolgoznak.

5.körzet

István út, Sesztina utca, Erős Lajos utca, Vasáros utca, Küküllő utca, Tőzsér utca

6.körzet

Leiningen utca, Ménróth utca, Lázár utca, Kiss Áron utca, Szávay utca, Kabar utca, Bulgár utca

Ajánljuk még: