Ezért lesz zavaros a víz a hajdú-bihari településen

Csőhálózat-mosatást végez a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. a településen.

Haon.hu

Október 7. és 17. között csőhálózat-mosatást végez a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Görbeházán, amely átmeneti vízzavarosodással és enyhe nyomáscsökkenéssel járhat – olvasható Görbeháza közösségi-oldalán.

A munkálatok átmeneti vízzavarosodással és enyhe nyomáscsökkenéssel járhatnak
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Változhat a vízminőség

A munkálatok minden nap 7 és 16 óra között zajlanak majd, az egészséges ivóvíz biztosítása érdekében. A TRV Zrt. tájékoztatása szerint a hálózat mosatása idején a vízminőségben időszakosan észlelhető változás előfordulhat, de amennyiben ez komolyabb minőségi romlással járna, az adott szakasz érintett felhasználóit külön szórólap segítségével értesítik.

A szolgáltató a lakosság megértését és türelmét kéri a munkálatok idejére.

