Vízszolgáltatás

1 órája

Tárazz be vízből, mert nem lesz egy darabig! Erre kell készülni Hajdú-Biharban

Címkék#Bakonszeg#Tiszamenti Regio­nális Vízművek Zrt.#ivóvízmosatás#ivóvíz

Tárazz be vízből, mert nem lesz egy darabig! Erre kell készülni Hajdú-Biharban

Nem lesz víz ezen a hajdú-bihari településen

Forrás: Illusztráció/MW-archív

Csőhálózat-mosatást végez Bakonszeg ivóvízhálózatán a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. A munkálatok enyhe nyomáscsökkenéssel, a víz zavarossá válásával járhatnak. Amennyiben minőségi romlás következhet be a munkálatok során, az adott szakasz mosatása előtt szórólap segítségével tájékoztatják az érintett lakosokat – olvasható a település Facebook-oldalán. Október 8-tól 10-ig 7 és 16 óra között végzik majd a munkálatokat, ebben az időtartamban lehet számítani kimaradásra.

