Földi paradicsom Hajdú-Biharban? Nagyot szakíthat az egész környék, ha ezt meglépik

Az éghajlatváltozás és annak következménye, az egyre szárazabbá váló klíma kedvezőtlen hatásai ellen országosan is egyedülálló megoldással állt elő a Sárréti Vízőrzők Egyesület. Elképzelésük lényege, hogy a mélyebben fekvő, mezőgazdasági művelés alá vont területeket időszakos elöntéssel újra vízhez juttatják. Bár az egyesület székhelye a Békés vármegyei Szeghalmon található, munkájuk szorosan kapcsolódik a Nagy-Sárréthez, amely Hajdú-Bihar déli és délnyugati részére is kiterjed. Vagyis a módszer itt is alkalmazható lenne. Az egyesület elnökét, Czirják Csabát a Cívishír kérdezte.

A Sárréti Vízőrzők a vizet szeretnék visszajuttatni a tájba

Fotó: Illusztráció: MW-archív

Változott a vízügy hozzáállása

Az éghajlatváltozás jelei ma már szemmel láthatók

– mondja Czirják Csaba. – A határban járva feltűnő, hogy a vegetációs időszakban minden szárad és sárgul. Az erős UV-sugárzás égeti a leveleket, kevés a csapadék és a vizek sem úgy érkeznek, mint régen. Hiányoznak a több napig tartó, áztató esők – helyettük hirtelen lezúduló záporok, viharos zivatarok gyakran jéggel pusztítják a növényeket. A változó klíma megváltoztatja a természeti viszonyokat, és ez közvetlenül hat vissza a növényzetre is. A folyóinkban is extrém alacsony a vízállás: télen nem volt hó és eső, elmaradt a zöldár. A Sebes-Körös vízszintje tavasszal annyira lecsökkent, hogy a meder feléig be lehetett gázolni. A Kis-Sárréten egyedül a körösladányi duzzasztó biztosít pótlást. Abban hiszek, hogy a táj adottságait kell kihasználni – mondja az egyesület elnöke, aki meglepő kijelentést tesz:

A Sárrét mindenütt nádas akar lenni.

Mint kifejtette, a Kis-Sárréten egykor 50 ezer, a Nagy-Sárréten pedig 90 ezer hektárt borított víz. A lapályok, gödrök, erek, elhagyott folyómedrek mind természetes víztározók lehetnének. A folyók és csatornák mellett fekvő árterek szintén alkalmasak lennének erre, ha kiengednék oda a vizet. Jó hír, hogy a vízügyi szemlélet változik: a korábbi vízelvezetés helyett ma már előnyben részesítik, hogy a víz visszakerüljön a tájba. Csakhogy nincs hová, mert a mélyebb árterületeket is szántófölddé alakították. Hosszú távon ez nem fenntartható. A megoldás az lenne, ha a szabályozási rendszer lehetővé tenné, hogy a gyengébb minőségű földeket gyepként vagy legelőként hasznosítsák a gazdák, és vízmegtartásra ösztönözzék őket a támogatási rendszer átalakításával.