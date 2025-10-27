október 27., hétfő

Több debreceni háztartásban sincs víz, kiderült, mi az oka

Címkék#víz#hibaelhárítás#debreceni vízmű#Józsa

Az egyik Facebook-csoportban többen is jelezték a problémát. Nincs elérhető vízszolgáltatás Józsán.

Haon.hu

A Józsai Csoportba tettek közzé egy bejegyzés, hogy nincs víz az Elek utcában. A poszthoz rövid időn belül több komment is érkezett, miszerint több utcában sem elérhető a szolgáltatás.

Több józsai lakásban nincs víz
Több józsai lakásban nincs víz
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Hibaelhárítás miatt nincs víz Józsán

2025.10.27-től kezdődően Debrecen-Józsán, a Rózsavölgy utcán, a Bondorhát utcától a Lévai Béla utca irányába a Debreceni Vízmű Zrt. Szennyvízhálózati üzeme öt darab meghibásodott szennyvíz aknafedlap hibaelhárítását végzi – olvasható a Debreceni Vízmű Zrt. oldalán. Mint írják, a Rózsavölgy utca érintett szakasza a munkavégzés ideje alatt zsákutca lesz a 238. számú aknafedlap cseréje miatt.

Továbbá ezen időszak alatt a DKV buszjáratai terelő útvonalon közlekednek az Elek u. - Bondorhát u. - Rózsavölgy u. útvonalon. A buszok biztonságos közlekedése érdekében a Bondorhát u. egyirányúsításra kerül az Elek u. irányából a Rózsavölgy u. irányába, illetve megállási tilalom lép életbe, amely az útpadkára is kiterjed. Valamint az Elek u. 95. számától a Bondorhát u. útkereszteződéséig, illetve a Rózsavölgy u. 104. számától a Bondorhát u. útkereszteződéséig mindkét oldalon – az útpadkát is beleértve – megállási tilalom kerül bevezetésre.

Az ideiglenes forgalmi rend, illetve forgalomkorlátozás 2025.10.25-én lép életbe – a munkálatok befejezésének várható időpontja 2025.11.02.

