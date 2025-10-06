1 órája
Székelyföldről is érkeztek segíteni a hajdúszoboszlói romokhoz
Összevont képzést és gyakorlatot tartottak a városban. A Vitézi Rend tagjai érkeztek Hajdúszoboszlóra.
Ezen a hétvégén a Vitézi Rend katasztrófavédelmi egységeinek összevont képzését és gyakorlatát tartották Hajdúszoboszlón, a Tessedik Sámuel utcai gyakorló pályán – írja vasárnapi bejegyzésében Czeglédi Gyula, a város polgármestere.
A bejegyzésből kiderült, a gyakorlatot megtekintette vitéz gróf Molnár-Gazsó János elnök főkapitány és vitéz losonczi báró Bánffy Szilvia Ildikó főkapitány-helyettes, jószolgálati nagykövet, erdélyi biztos.
A résztvevőket köszöntöttem a város nevében és kiemeltem, mennyire fontos az ő felkészültségük, továbbá megköszöntem a július 7-i vihar után nyújtott segítségüket
- tette hozzá a polgármester.
