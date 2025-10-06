október 6., hétfő

Vitézi Rend

1 órája

Székelyföldről is érkeztek segíteni a hajdúszoboszlói romokhoz

Címkék#gyakorlat#vitézi rend#Hajdúszoboszló

Összevont képzést és gyakorlatot tartottak a városban. A Vitézi Rend tagjai érkeztek Hajdúszoboszlóra.

Haon.hu

Ezen a hétvégén a Vitézi Rend katasztrófavédelmi egységeinek összevont képzését és gyakorlatát tartották Hajdúszoboszlón, a Tessedik Sámuel utcai gyakorló pályán – írja vasárnapi bejegyzésében Czeglédi Gyula, a város polgármestere.

Forrás: Facebook/Czeglédi Gyula

A bejegyzésből kiderült, a gyakorlatot megtekintette vitéz gróf Molnár-Gazsó János elnök főkapitány és vitéz losonczi báró Bánffy Szilvia Ildikó főkapitány-helyettes, jószolgálati nagykövet, erdélyi biztos.

A résztvevőket köszöntöttem a város nevében és kiemeltem, mennyire fontos az ő felkészültségük, továbbá megköszöntem  a július 7-i vihar után nyújtott segítségüket

- tette hozzá a polgármester.

A Vitézi Rend tagjainak tartottak gyakorlatot a fürdővárosban
Forrás: Facebook/Czeglédi Gyula

