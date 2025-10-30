30 perce
Erre a debreceni járatra csak a legbátrabbak mernek felszállni – videóval
Halloween éjjelén szellemek, misztikus fények és borzongató hangulat várja az utasokat Debrecenben – a DKV idén először indítja útjára a Rémségek villamosát.
Október 31-én este nem mindennapi látványban lehet része annak, aki Debrecen utcáin közlekedik: a DKV Zrt. útjára indítja a Rémségek villamosát, egy különleges, halloweeni hangulatú nosztalgiajáratot, amely a városban közlekedik majd a „Bengáli” villamos fedélzetén.
A feldíszített jármű sötétbe burkolózva, misztikus fényekkel, titokzatos zugokkal és borzongató részletekkel várja az utasokat, akik elég bátrak ahhoz, hogy felszálljanak. A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött, amelyet a regisztracio.dkv.hu oldalon lehet elvégezni.
A Rémségek villamosa a Nagyállomásról indul a következő időpontokban
- 1-es vonal: 17:02 és 18:52
- 2-es vonal: 17:56
A DKV Facebook-oldalán játékos figyelmeztetést is megosztott:
Vigyázz, könnyen lehet, hogy még így is szellemekkel kell megküzdened az ülőhelyért!
A társaság közlése szerint a járat díjmentesen vehető igénybe, és a programváltozás jogát fenntartják.
A debreceni villamospályán tehát október 31-én nemcsak fények, hanem egy kis borzongás is végiggördül – a bátor utasoknak garantáltan emlékezetes élményben lesz részük.
