Halloween

30 perce

Erre a debreceni járatra csak a legbátrabbak mernek felszállni – videóval

Címkék#DKV#DKV Zrt.#halloween#Debrecen#villamos

Halloween éjjelén szellemek, misztikus fények és borzongató hangulat várja az utasokat Debrecenben – a DKV idén először indítja útjára a Rémségek villamosát.

Haon.hu

Október 31-én este nem mindennapi látványban lehet része annak, aki Debrecen utcáin közlekedik: a DKV Zrt. útjára indítja a Rémségek villamosát, egy különleges, halloweeni hangulatú nosztalgiajáratot, amely a városban közlekedik majd a „Bengáli” villamos fedélzetén.

A DKV Zrt. útjára indítja a Rémségek villamosát Halloween estéjén
Forrás: dkv

A feldíszített jármű sötétbe burkolózva, misztikus fényekkel, titokzatos zugokkal és borzongató részletekkel várja az utasokat, akik elég bátrak ahhoz, hogy felszálljanak. A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött, amelyet a regisztracio.dkv.hu oldalon lehet elvégezni.

A Rémségek villamosa a Nagyállomásról indul a következő időpontokban

  • 1-es vonal: 17:02 és 18:52
  • 2-es vonal: 17:56

A DKV Facebook-oldalán játékos figyelmeztetést is megosztott: 

Vigyázz, könnyen lehet, hogy még így is szellemekkel kell megküzdened az ülőhelyért!

A társaság közlése szerint a járat díjmentesen vehető igénybe, és a programváltozás jogát fenntartják.

A debreceni villamospályán tehát október 31-én nemcsak fények, hanem egy kis borzongás is végiggördül – a bátor utasoknak garantáltan emlékezetes élményben lesz részük.

