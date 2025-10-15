Jelentős támogatást kapott Mikepércs

Mikepércs 10 millió forint vis maior támogatásban részesült a július elején elszenvedett viharkárok miatt - számolt be róla közösségi oldalán a település önkormányzata. Mint írták, a támogatást a július 7–8. napján lesújtó heves viharok okozta károk helyreállítására nyerték el, az összeg jelentős segítséget nyújt az önkormányzati ingatlanok és infrastruktúra mielőbbi helyrehozatalához.

A támogató okiratot Tímár Zoltán, Mikepércs polgármestere Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési minisztertől vehette át

Forrás: Facebook / Mikepércs község

További fotók:

