Helyi közélet

2 órája

Jelentős támogatást kapott Mikepércs

Az összeget a július elején elszenvedett viharkárok helyreállítására fordíthatják.

Haon.hu

Mikepércs 10 millió forint vis maior támogatásban részesült a július elején elszenvedett viharkárok miatt - számolt be róla közösségi oldalán a település önkormányzata. Mint írták, a támogatást a július 7–8. napján lesújtó heves viharok okozta károk helyreállítására nyerték el, az összeg jelentős segítséget nyújt az önkormányzati ingatlanok és infrastruktúra mielőbbi helyrehozatalához.

A támogató okiratot Tímár Zoltán, Mikepércs polgármestere Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési minisztertől vehette át
Forrás: Facebook / Mikepércs község

