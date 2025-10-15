Helyi közélet
2 órája
Jelentős támogatást kapott Mikepércs
Az összeget a július elején elszenvedett viharkárok helyreállítására fordíthatják.
Mikepércs 10 millió forint vis maior támogatásban részesült a július elején elszenvedett viharkárok miatt - számolt be róla közösségi oldalán a település önkormányzata. Mint írták, a támogatást a július 7–8. napján lesújtó heves viharok okozta károk helyreállítására nyerték el, az összeg jelentős segítséget nyújt az önkormányzati ingatlanok és infrastruktúra mielőbbi helyrehozatalához.
További fotók:
Ajánljuk még:
Ezt ne hagyja ki!
21 órája
Exkluzív infók! Megnyílt a McDonald’s új étterme Debrecen belvárosában – fotókkal!
Ezt ne hagyja ki!Összefoglaló
3 órája
Rendőrgyilkosság rázta meg Hajdúhadházot, szomorú évfordulóra emlékeztek
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre