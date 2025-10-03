Vidámpark
1 órája
Örülhetnek a bölcsisek, ovisok, iskolások – mindannyiukra meglepetés vár!
Nagyon kellemes meglepetésben lehet része a mikepércsi gyerekeknek, mint az kiderült a mikepércsi önkormányzat Facebook-posztjából. A bejegyzésben az áll, hogy megállapodott a településre érkező vidámpark és az önkormányzat, melynek keretében ajándék jegyeket adtak át minden mikepércsi bölcsis, ovis és iskolás részére.
