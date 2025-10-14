Veszett rókát találtak, Debrecenben derült ki, valóban fertőzött

Veszettség jelenlétét mutatta ki a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma egy, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Uszka közelében kilőtt róka teteméből – közölte a hatóság kedden az MTI-vel. Az állatot még október elején lőtték ki diagnosztikai célból a helyi vadásztársaság szakemberei, a Nébih debreceni laboratóriuma pedig nem sokkal később megerősítette a veszettség jelenlétét. Az idei első esettel összefüggően számos járványügyi intézkedés, többek között fokozott felügyelet és ebzárlat elrendelését kezdeményezte az állategészségügyi hatóság – ismertették.

A rókában kimutatták a veszettséget

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Közelményében a Nébih emlékeztetett: a veszettség 2022 szeptemberében jelent meg ismét Magyarországon, a járványügyi intézkedések eredményeként a mostani volt az első igazolt eset 2024 novembere óta. Eddig valamennyi hazai eset Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében fordult elő, az ország többi területe továbbra is mentes a betegségtől.

A betegség jelenlegi behurcolása feltehetően természetes úton, a vadállomány a szomszédos országok felőli mozgása révén következett be. Emellett a térségben továbbra is magas a járványügyi kockázat, mivel Ukrajnában és Romániában a betegség jelenleg is rendszeresen előfordul

– írták.

Magyarországon a rókák veszettség elleni vakcinázása évente két alkalommal, tavasszal és ősszel zajlik a déli és keleti vármegyékben. Az előző évek megemelkedett esetszámai miatt 2024-től Szabolcs-Szatmár-Beregben a rókák vakcinázása dupla csaléteksűrűséggel történik mindaddig, amíg a járványügyi helyzet indokolja.

Emlékeztettek: a veszettség az egyik legrégebben ismert és legveszélyesebb fertőző betegség, amely állatról emberre is terjedhet. Magyarországon a háziállatok esetében a kutyák veszettség elleni oltása évente kötelező, a macskáké pedig ajánlott.

A Nébih közleményében azt kérte, ha valaki rendellenesen viselkedő, emberre támadó vagy idegrendszeri tüneteket mutató állatot lát, azt haladéktalanul jelentse az illetékes állategészségügyi hatóságnál, az elhullott rókákról pedig a Nébih 06/80/263-244-es zöld számán tehet bejelentést.

