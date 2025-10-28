Sorra szedik áldozataikat Hajdú-Bihar legveszélyesebb kereszteződései, ezért átépítik őket – fotókkal

Ez a veszélyes kereszteződés a 4-es és a 42-es főutak elválási csomópontja, amelyet jelenleg „Állj! Elsőbbségadás kötelező!” jelzőtábla szabályoz. E tábla figyelmen kívül hagyása miatt több halálos kimenetelű baleset is történt.

A tragikus esetek megelőzése érdekében elengedhetetlen a keresztező járműmozgások megszüntetése.

A jelenlegi csomóponti geometria átalakításával a közúti forgalom biztonsága jelentősen növelhető. A tervezési feladatokra vonatkozó közbeszerzési dokumentumok összeállítása megkezdődött, az eljárás várhatóan feltételesen indul majd. Az eredményes beszerzést követően a tervezés átfutási ideje a szerződés hatályba lépésétől számítva körülbelül 583 nap.

Két veszélyes kereszteződés épülhet át körforgalommá

Két veszélyes kereszteződést is azonosított az ÉKM Hajdúböszörményben, a 35-ös főút mentén. Az egyik az Újvárosi úti csomópont, ahol idén áprilisban például egy személyautó ütközött egy rolleressel.

A balesetveszélyes kereszteződés átépítésének engedélyes és kiviteli tervei már elkészültek. A megoldás körforgalom építése lesz, ami fontos áthaladási pont az M35-ös autópálya felé – nemcsak a hajdúböszörményieknek, hanem a Bocskaikert, Hajdúhadház és Téglás irányából érkezőknek is.

Jelenleg zajlik a területszerzés, valamint a feltételes kivitelezési közbeszerzés előkészítése.

A másik a Baltazár Dezső utcai csomópont, ahol szintén körforgalmat terveznek kialakítani.

A kiviteli tervdokumentáció elkészült, a szükséges engedélyek rendelkezésre állnak, az idegen területek megszerzéséhez szükséges záradékolt vázrajzok is elkészültek.

Jelenleg a területszerzés folyamatban van, valamint előkészítik a feltételes kivitelezési közbeszerzést.

