Sorra szedik áldozataikat Hajdú-Bihar legveszélyesebb kereszteződései, ezért átépítik őket – fotókkal
Sajnos nem múlik el év, hogy ne történne több halálos baleset is Hajdú-Biharban. Ezek számának csökkentése érdekében, a közlekedésbiztonság javítása céljából több veszélyes kereszteződést is átépíthetnek vármegyében.
Több balesetveszélyes kereszteződés átépítése is napirenden szerepel az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) beruházási listáján. Nem véletlen, hiszen van olyan csomópont Hajdú-Biharban, ahol 2023-ban tizenkét baleset történt, köztük halálos is. Tavaly pedig a 4-es főúton jegyezték a legtöbb személyi sérüléssel járó balesetet, amelyből 8 halálos kimenetelű volt.
Október utolsó napján, a Hajdú-Bihar Vármegyei Közgyűlés ülésén számol be az ÉKM több, a vármegyét érintő folyamatban lévő beruházás aktuális állásáról, valamint a tervezett projektekről. Az előterjesztésből kiderül, melyek azok a balesetveszélyes kereszteződések Hajdú-Biharban, amelyek átépítését szükségesnek tartja a szaktárca.
Ezek az utak vannak elátkozva Hajdú-Biharban
Veszélyes kereszteződés Polgárnál
Az egyik ilyen balesetveszélyes kereszteződés Polgárnál található: a 35-ös főút és a 3324-es út csomópontja.
A Tiszaújváros irányából érkező, lekanyarodni szándékozó járművek eltakarják az elkerülő szakaszon továbbhaladókat, ami komoly baleseti kockázatot jelent a Tiszaújváros felé balra kanyarodni készülők számára.
Mindemellett Polgár önkormányzata közel négy kilométer hosszan kerékpárutat, amely azonban ezen csomópont környezetében mintegy kilencszáz méteren nem épült meg, mivel a kereszteződés jelenlegi kialakítása nem alkalmas a kerékpárosok főúton történő biztonságos átvezetésére. A tervezési feladatok ellátására vonatkozó közbeszerzési dokumentumok összeállítása megkezdődött, az eljárás várhatóan feltételesen indul majd el. Az eredményes beszerzést követően a tervezés átfutási ideje a tervezési szerződés hatályba lépésétől számítva mintegy 485 nap.
Több halálos baleset történt a 4-es és 42-es főutak csomópontjában
Összesen tizenkét baleset történt 2022 és 2024 között az egyik püspökladányi kereszteződésben.
Itt történt 2023 októberében az a halálos baleset is, amelynek során egy fiatal püspökladányi mentős autója egy nyerges vontatóval ütközött, majd kettészakadt és kigyulladt.
Halálos baleset Püspökladánynál: nyerges vontatóval ütközött, majd kettészakadt és kigyulladt egy autó - fotókkal, videóval
Két hónappal korábban szintén tragédia történt ebben a kereszteződésben, egy személyautó és egy kisbusz ütközött össze, a balesetben egy személy meghalt és többen megsérültek.
Halálos baleset Püspökladánynál, a 4-es számú főútonFotók: Tóth Imre
Ez a veszélyes kereszteződés a 4-es és a 42-es főutak elválási csomópontja, amelyet jelenleg „Állj! Elsőbbségadás kötelező!” jelzőtábla szabályoz. E tábla figyelmen kívül hagyása miatt több halálos kimenetelű baleset is történt.
A tragikus esetek megelőzése érdekében elengedhetetlen a keresztező járműmozgások megszüntetése.
A jelenlegi csomóponti geometria átalakításával a közúti forgalom biztonsága jelentősen növelhető. A tervezési feladatokra vonatkozó közbeszerzési dokumentumok összeállítása megkezdődött, az eljárás várhatóan feltételesen indul majd. Az eredményes beszerzést követően a tervezés átfutási ideje a szerződés hatályba lépésétől számítva körülbelül 583 nap.
Két veszélyes kereszteződés épülhet át körforgalommá
Két veszélyes kereszteződést is azonosított az ÉKM Hajdúböszörményben, a 35-ös főút mentén. Az egyik az Újvárosi úti csomópont, ahol idén áprilisban például egy személyautó ütközött egy rolleressel.
A balesetveszélyes kereszteződés átépítésének engedélyes és kiviteli tervei már elkészültek. A megoldás körforgalom építése lesz, ami fontos áthaladási pont az M35-ös autópálya felé – nemcsak a hajdúböszörményieknek, hanem a Bocskaikert, Hajdúhadház és Téglás irányából érkezőknek is.
Jelenleg zajlik a területszerzés, valamint a feltételes kivitelezési közbeszerzés előkészítése.
A másik a Baltazár Dezső utcai csomópont, ahol szintén körforgalmat terveznek kialakítani.
A kiviteli tervdokumentáció elkészült, a szükséges engedélyek rendelkezésre állnak, az idegen területek megszerzéséhez szükséges záradékolt vázrajzok is elkészültek.
Jelenleg a területszerzés folyamatban van, valamint előkészítik a feltételes kivitelezési közbeszerzést.
