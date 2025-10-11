Támogatás
2 órája
Újabb támogatásnak köszönhetően fejlődik egy hajdú-bihari település
Újabb támogatás érkezik Hajdú-Biharba. A Versenyképes Járások Programnak 8 millió forintot nyert Bihardancsháza.
A Magyar Falu Program után újabb támogatás Bihardancsházának: a Versenyképes Járások Programnak hála 8 millió forintot nyert a település, az erről szóló támogatói okiratot átadták a polgármester úrnak – számolt be róla közösségi oldalán Dr. Vitányi István.
Mint írja, a helyiek nagy örömére így megvalósulhat a szociális szolgáltató központ energetikai korszerűsítése is.
