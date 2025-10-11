október 11., szombat

Brigitta névnap

15°
+16
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Támogatás

2 órája

Újabb támogatásnak köszönhetően fejlődik egy hajdú-bihari település

Címkék#Dr Vitányi István#Versenyképes Járások Program#támogatás

Újabb támogatás érkezik Hajdú-Biharba. A Versenyképes Járások Programnak 8 millió forintot nyert Bihardancsháza.

Haon.hu

A Magyar Falu Program után újabb támogatás Bihardancsházának: a Versenyképes Járások Programnak hála 8 millió forintot nyert a település, az erről szóló támogatói okiratot átadták a polgármester úrnak – számolt be róla közösségi oldalán Dr. Vitányi István

A Versenyképes Járások Program támogatói okiratot átadása
A Versenyképes Járások Program támogatói okiratot átadása
Forrás: Facebook / Dr. Vitányi István

Mint írja, a helyiek nagy örömére így megvalósulhat a szociális szolgáltató központ energetikai korszerűsítése is. 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu  Google News oldalán is!

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu