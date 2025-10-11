Újabb támogatásnak köszönhetően fejlődik egy hajdú-bihari település

A Magyar Falu Program után újabb támogatás Bihardancsházának: a Versenyképes Járások Programnak hála 8 millió forintot nyert a település, az erről szóló támogatói okiratot átadták a polgármester úrnak – számolt be róla közösségi oldalán Dr. Vitányi István.

A Versenyképes Járások Program támogatói okiratot átadása

Forrás: Facebook / Dr. Vitányi István

Mint írja, a helyiek nagy örömére így megvalósulhat a szociális szolgáltató központ energetikai korszerűsítése is.

