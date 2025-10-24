október 24., péntek

Véradás

3 órája

Több helyszínen is várják a véradókat Hajdú-Biharban

Címkék#véradási helyszínek#véradás#Hajdú-Bihar

Egyetlen véradással akár három ember életét is megmenthetjük. Hajdú-Biharban október végén is véradást szerveznek.

Haon.hu

A Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat hétfőtől ismét több helyszínen biztosít lehetőséget véradásra, hogy minden rászoruló időben megkaphassa a számára életmentő vérkészítményeket. A szervezők mindenkit arra biztatnak, hogy csatlakozzon a véradók közösségéhez, hiszen egyetlen véradással akár három ember életét is megmenthetjük.

Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Véradási helyszínek és időpontok:

Debrecen, Debreceni Regionális Vérell.Kp. Intézeti (Bem tér 19/B.) október 27. 08:00 - 15:30
Debrecen, Debreceni Regionális Vérell.Kp. Intézeti (Bem tér 19/B.) október 28. 08:00 - 15:30
Debrecen, Debreceni Regionális Vérell.Kp. Intézeti (Bem tér 19/B.) október 29. 10:00 - 17:30
Debrecen, Debreceni Regionális Vérell.Kp. Intézeti (Bem tér 19/B.) október 30. 08:00 - 15:30
Debrecen, Debreceni Regionális Vérell.Kp. Intézeti (Bem tér 19/B.) október 31. 08:00 - 17:30
Hajdúszoboszló, Hajdúszoboszló Kovács M. Városi Művelődési Központ (Szilfákalja u. 2.) október 31. 09:00 - 18:00

A vérellátás folyamatos fenntartása érdekében a szervezők kérik a lakosságot, hogy aki teheti, látogasson el valamelyik véradási helyszínre. Véradóként nemcsak másoknak nyújtunk segítséget, hanem saját egészségünket is ellenőrizhetjük, ugyanis a véradást mindig megelőzi egy orvosi vizsgálat.

