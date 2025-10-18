október 18., szombat

Véradás

2 órája

Véradást szerveznek Debrecenben

Egyetlen véradással akár három ember életét is megmenthetjük. Hajdú-Biharban ismét véradást szerveznek.

Haon.hu

A Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat hétfőtől ismét több helyszínen biztosít lehetőséget véradásra, hogy minden rászoruló időben megkaphassa a számára életmentő vérkészítményeket. A szervezők mindenkit arra biztatnak, hogy csatlakozzon a véradók közösségéhez, hiszen egyetlen véradással akár három ember életét is megmenthetjük.

Hajdú-Biharban ismét véradást szerveznek
Forrás:  Illusztráció / MW-archív
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Véradási helyszínek és időpontok:

Debrecen, Debreceni Regionális Vérell.Kp. Intézeti (Bem tér 19/B.) október 20. 08:00 - 15:30
Debrecen, Debreceni Regionális Vérell.Kp. Intézeti (Bem tér 19/B.) október 21. 08:00 - 15:30
Debrecen, Debreceni Regionális Vérell.Kp. Intézeti (Bem tér 19/B.) október 22. 10:00 - 17:30
Debrecen, Debreceni Regionális Vérell.Kp. Intézeti (Bem tér 19/B.) október 25. 08:00 - 14:00

A vérellátás folyamatos fenntartása érdekében a szervezők kérik a lakosságot, hogy aki teheti, látogasson el valamelyik véradási helyszínre. Véradóként nemcsak másoknak nyújtunk segítséget, hanem saját egészségünket is ellenőrizhetjük, ugyanis a véradást mindig megelőzi egy orvosi vizsgálat.

