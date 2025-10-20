október 20., hétfő

Véradás

1 órája

Dedikált mezt nyerhetsz Hajdú-Biharban! Mutatjuk a teendőket, hogy tiéd lehessen!

Címkék#debrecen#véradás#nyeremény

Az eseményen dupla kalóriapótlási utalvány, ajándék és nyereményjáték várja a véradókat! A hosszú hétvége alatt is szerveznek véradásokat.

Haon.hu

Az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSz) október 25-én, szombaton országos véradónapot hirdet „RedSaturday” néven, amelyhez 20 vérellátó intézet csatlakozik, többek között a debreceni is. A kezdeményezés célja, hogy a négynapos hosszú hétvége alatt is biztosított legyen a folyamatos vérellátás, különös tekintettel a rövid lejáratú vérkészítményekre.

A most hétvégi véradáson dedikált mezt is nyerhetsz Hajdú-Biharban
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Az ünnepi időszakokban, így a hosszú hétvégéken és az iskolai szünetek alatt rendszerint csökken a véradók száma, miközben a kórházakban a vérkészítmények iránti igény nem csökken. Különösen igaz ez a trombocita-készítményekre, amelyek csak öt napig tárolhatók, és egy négynapos hétvége utáni napokra már nem állna rendelkezésre tartalék.

Számos ajándékkal várják a véradáson az önkénteseket

A RedSaturday akció célja, hogy legalább 1000 véradó csatlakozzon az akcióhoz, biztosítva ezzel a folyamatos betegellátást. Az eseményen dupla kalóriapótlási utalvány, ajándék és nyereményjáték várja a véradókat! Az MLSZ felajánlásából pedig egy dedikált, magyar válogatott mez talál gazdára.

Az OVSz arra kéri a lakosságot, hogy aki teheti, csatlakozzon, és véradásával segítse, hogy a hosszú hétvége alatt és után is minden rászoruló beteg megkaphassa a számára szükséges életmentő kezelést.

További információk a kampányról az alábbi oldalon érhetők el, míg a véradási helyszínek és időpontok a weboldalon találhatók.

