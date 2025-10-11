2 órája
Életeket menthet, ha segít – itt adhat vért Hajdú-Bihar vármegyében a jövő héten
Több településen is várják a véradókat a jövő héten Hajdú-Biharban.
A véradás életeket menthet, ezért a Hajdú-Bihar Vármegyei Vérellátó Szolgálat ismét arra biztat mindenkit, hogy aki teheti, menjen el vért adni. A következő napokban több városban és településen is lehetőség lesz erre, köztük Debrecenben, Berettyóújfaluban, Hajdúböszörményben, Szentpéterszegen, Esztáron és Kismarján.
A szervezők hangsúlyozzák: a véradók minden csepp vérrel hozzájárulnak ahhoz, hogy kórházainkban a rászorulók időben hozzájuthassanak az életmentő vérkészítményekhez.
Véradási helyszínek és időpontok Hajdú-Biharban
Október 13. (hétfő):
- Debrecen, Debreceni Regionális Vérellátó Központ, Bem tér 19/B. – 08:00–15:30
- Berettyóújfalu, Bessenyei Szakképző Iskola, Honvéd u. 11. – 09:00–11:00
- Szentpéterszeg, Faluház, Fekete Borbála u. 9. – 12:00–14:00
Október 14. (kedd):
- Debrecen, Debreceni Regionális Vérellátó Központ, Bem tér 19/B. – 08:00–15:30
- Berettyóújfalu, Arany János Gimnázium, Kossuth u. 33. – 08:30–11:30
- Debrecen, Debreceni Egyetem Kossuth Lajos III. Kollégium, Egyetem tér 1. – 13:00–17:00
Október 15. (szerda):
- Hajdúböszörmény, Polgármesteri Hivatal, Bocskai tér 1. – 08:30–14:00
- Debrecen, Debreceni Regionális Vérellátó Központ, Bem tér 19/B. – 10:00–17:30
Október 16. (csütörtök):
- Debrecen, Debreceni Regionális Vérellátó Központ, Bem tér 19/B. – 08:00–15:30
Október 17. (péntek):
- Debrecen, Debreceni Regionális Vérellátó Központ, Bem tér 19/B. – 08:00–17:30
- Esztár, Művelődési Ház, Kossuth u. 1. – 09:30–12:00
- Kismarja, Közösségi Ház, Bocskai u. 16–18. – 13:00–14:30
Október 18. (szombat):
- Debrecen, Debreceni Regionális Vérellátó Központ, Bem tér 19/B. – 08:00–13:00
A véradáshoz személyi igazolványt, lakcímkártyát és TAJ-kártyát kell vinni.
A szervezők mindenkit arra biztatnak, hogy egy csöpp segítséggel adjanak esélyt mások életének megmentésére.
