Életeket menthet, ha segít – itt adhat vért Hajdú-Bihar vármegyében a jövő héten

A véradás életeket menthet, ezért a Hajdú-Bihar Vármegyei Vérellátó Szolgálat ismét arra biztat mindenkit, hogy aki teheti, menjen el vért adni. A következő napokban több városban és településen is lehetőség lesz erre, köztük Debrecenben, Berettyóújfaluban, Hajdúböszörményben, Szentpéterszegen, Esztáron és Kismarján.

Több városban és településen is szerveznek véradást a jövőhéten

Forrás: Illusztráció / MW-archív

A szervezők hangsúlyozzák: a véradók minden csepp vérrel hozzájárulnak ahhoz, hogy kórházainkban a rászorulók időben hozzájuthassanak az életmentő vérkészítményekhez.

Véradási helyszínek és időpontok Hajdú-Biharban Október 13. (hétfő): Debrecen, Debreceni Regionális Vérellátó Központ, Bem tér 19/B. – 08:00–15:30

Berettyóújfalu, Bessenyei Szakképző Iskola, Honvéd u. 11. – 09:00–11:00

Szentpéterszeg, Faluház, Fekete Borbála u. 9. – 12:00–14:00 Október 14. (kedd): Debrecen, Debreceni Regionális Vérellátó Központ, Bem tér 19/B. – 08:00–15:30

Berettyóújfalu, Arany János Gimnázium, Kossuth u. 33. – 08:30–11:30

Debrecen, Debreceni Egyetem Kossuth Lajos III. Kollégium, Egyetem tér 1. – 13:00–17:00 Október 15. (szerda): Hajdúböszörmény, Polgármesteri Hivatal, Bocskai tér 1. – 08:30–14:00

Debrecen, Debreceni Regionális Vérellátó Központ, Bem tér 19/B. – 10:00–17:30 Október 16. (csütörtök): Debrecen, Debreceni Regionális Vérellátó Központ, Bem tér 19/B. – 08:00–15:30 Október 17. (péntek): Debrecen, Debreceni Regionális Vérellátó Központ, Bem tér 19/B. – 08:00–17:30

Esztár, Művelődési Ház, Kossuth u. 1. – 09:30–12:00

Kismarja, Közösségi Ház, Bocskai u. 16–18. – 13:00–14:30 Október 18. (szombat): Debrecen, Debreceni Regionális Vérellátó Központ, Bem tér 19/B. – 08:00–13:00

A véradáshoz személyi igazolványt, lakcímkártyát és TAJ-kártyát kell vinni.

A szervezők mindenkit arra biztatnak, hogy egy csöpp segítséggel adjanak esélyt mások életének megmentésére.

Ajánljuk még: