Lazítanak a szabályokon – felpöröghet az éjszakai élet Debrecenben!
Átrajzolnák az alkoholos italok éjszakai árusítására vonatkozó térképet. November elsejétől léphetnek életbe a vendéglátóhelyeket is érintő változások.
Több ponton változtathat Debrecen önkormányzata egyes vendéglátóhelyek nyitvatartási idejével kapcsolatban, illetve a szeszes italok forgalmazásának területi hatókörét is átrajzolhatják. Ez derül ki a testületi ülés egyik tervezett napirendi pontjából. Amennyiben a képviselő-testület az október 30-ai ülésén megszavazza, úgy már a következő naptól érvénybe lépnek a módosítások.
Noha „Az üzletek éjszakai nyitva tartásával és a lakosság nyugalmának biztosításával kapcsolatos egyes helyi szabályokról szóló önkormányzati rendelet módosítása” elnevezésű előterjesztés első hallásra sokatmondó, nincs arról szó, hogy a szórakozni vágyók lehetőségeit korlátoznák vagy kitágítanák. Leginkább a magasabb szintű jogszabályokhoz való igazodás a cél, illetve a lakossági igények megváltozása és a gyakorlati tapasztalatok indokolják a változtatást. A jelenleg érvényes rendelet egyébként 2013. november 1-jén lépett hatályba, amely az előterjesztés szerint sikeresen hangolta össze a lakosság pihenéshez és a kereskedők vállalkozáshoz való jogát.
A turizmust is segítenék a vendéglátóhelyek korlátozásainak enyhítésével
Változhat a Nagyerdei körút által határolt területeken a vendéglátóhelyek nyitva tartása. A korábbi rendelet azon pontját, amely ezen a környéken 22 óra és 6 óra között megtiltotta az egyéb vendéglátóhelyeknek, hogy nyitva legyenek, törölnék.
Erre az indoklás alapján azért van szükség, mert a debreceni turizmus dinamikus fejlesztésének következtében a Nagyerdő és környéke számos programnak és rendezvénynek ad helyszínt. Mint írják, a vendégigények kiszolgálásához elengedhetetlen, hogy a környékbeli vendéglátóhelyek korlátozás nélkül tudjanak működni.
Kifejtik, az érintett területen jelenleg 28 vendéglátó üzlet működik, ezek közül 23 szállodában, strandon, vagy 300 főt meghaladó befogadóképességű kulturális létesítményben, sportlétesítményben található. Vagyis alapvetően nem vonatkozik rájuk a szabályozás, így mindössze 5 üzlethelyiségre kellene alkalmazni a korlátozást, ami a szöveg szerint indokolatlan megkülönböztetést jelent.
A Sámsoni út környékén is változások lehetnek
Némileg átrajzolhatja az előterjesztés a szeszes italok éjszakai kiskereskedelmi árusítására vonatkozó térképet is.
A Sámsoni út egy része mentesülne a 22 és 6 óra közötti tilalom alól. A dokumentum szövege szerint egész pontosan a a Sámsoni út páros oldalán a Cserei utcától a város belterületi határáig, valamint a Sámsoni út páratlan oldalán a Budai Nagy Antal utcától a város belterületi határáig.
Hasonlóképpen az ezen a területen lévő vendéglátóhelyek éjszakai nyitva tartásának korlátozását is eltörölnék. A magyarázat alapján ezen a területen
a korlátozás fenntartása már nem indokolt, mivel a környék funkcionális jellege és lakossági összetétele megváltozott, ezáltal az utóbbi években egyáltalán nem érkezett panasz a jegyzői hatósághoz az ott élőktől, nem mutatható ki érdemi közösségi zavarás a térségben.
Ugyan a tervezet konkrétan nem tér ki rá, de valószínű, hogy az eredeti rendelet 2013-as bevezetésekor még működő Sámsoni úti menekülttábor közelsége okozott problémát a környéken, amely megszűnése miatt vált feleslegessé a korlátozás.
Pontosítanak a jogszabályokon
A korábbi rendelet a belvároson kívüli városrészekben, illetve Józsán tiltotta a szeszesital fogyasztását közterületen, a módosítás alapján azonban ezentúl a közterületen történő árusítás is tilos. Ennek lényege, hogy ezzel a rendelet összhangba kerül a 2012 óta egyébként is hatályos kormányrendelettel.
A tervezet egyik pontja egyes belvárosi vendéglátóhelyek nyitva tartásáról szól, azonban ez mindössze egy formai (azonban jogilag szükséges) módosítást tartalmaz, mivel a nyugati kiskörút megépítésével számos közterület megszűnt, illetve újak létesültek. Így lényegi változás ebben a tekintetben nincs, mindössze a jelenlegi elnevezésekhez igazították a korábbi rendeletet.
