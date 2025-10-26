Lazítanak a szabályokon – felpöröghet az éjszakai élet Debrecenben!

Több ponton változtathat Debrecen önkormányzata egyes vendéglátóhelyek nyitvatartási idejével kapcsolatban, illetve a szeszes italok forgalmazásának területi hatókörét is átrajzolhatják. Ez derül ki a testületi ülés egyik tervezett napirendi pontjából. Amennyiben a képviselő-testület az október 30-ai ülésén megszavazza, úgy már a következő naptól érvénybe lépnek a módosítások.

Változhat egyes vendéglátóhelyek nyitva tartása

Forrás: Illusztráció: Napló-archív

Noha „Az üzletek éjszakai nyitva tartásával és a lakosság nyugalmának biztosításával kapcsolatos egyes helyi szabályokról szóló önkormányzati rendelet módosítása” elnevezésű előterjesztés első hallásra sokatmondó, nincs arról szó, hogy a szórakozni vágyók lehetőségeit korlátoznák vagy kitágítanák. Leginkább a magasabb szintű jogszabályokhoz való igazodás a cél, illetve a lakossági igények megváltozása és a gyakorlati tapasztalatok indokolják a változtatást. A jelenleg érvényes rendelet egyébként 2013. november 1-jén lépett hatályba, amely az előterjesztés szerint sikeresen hangolta össze a lakosság pihenéshez és a kereskedők vállalkozáshoz való jogát.

A turizmust is segítenék a vendéglátóhelyek korlátozásainak enyhítésével

Változhat a Nagyerdei körút által határolt területeken a vendéglátóhelyek nyitva tartása. A korábbi rendelet azon pontját, amely ezen a környéken 22 óra és 6 óra között megtiltotta az egyéb vendéglátóhelyeknek, hogy nyitva legyenek, törölnék.

Erre az indoklás alapján azért van szükség, mert a debreceni turizmus dinamikus fejlesztésének következtében a Nagyerdő és környéke számos programnak és rendezvénynek ad helyszínt. Mint írják, a vendégigények kiszolgálásához elengedhetetlen, hogy a környékbeli vendéglátóhelyek korlátozás nélkül tudjanak működni.

Kifejtik, az érintett területen jelenleg 28 vendéglátó üzlet működik, ezek közül 23 szállodában, strandon, vagy 300 főt meghaladó befogadóképességű kulturális létesítményben, sportlétesítményben található. Vagyis alapvetően nem vonatkozik rájuk a szabályozás, így mindössze 5 üzlethelyiségre kellene alkalmazni a korlátozást, ami a szöveg szerint indokolatlan megkülönböztetést jelent.