Minden a közösségről szól ebben a hajdú-bihari faluban

Dr. Vitányi István országgyűlési képviselő hétfőn a VII. Vekerdi falunapon járt. Ahogy a bejegyzésében írja, a településen minden a közösségről, a nevetésről és arról szólt, hogy egyszerűen csak jó együtt lenni.

Vitányi István is részt vett a VII. Vekerdi Falunapon

Forrás: Facebook/Vitányi István

Mert ha egy falu nevetni tud, akkor az a falu él. És ha él, akkor van jövője is. Hajrá, Vekerd!

- tette hozzá.

