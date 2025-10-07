1 órája
Minden a közösségről szól ebben a hajdú-bihari faluban
Alig százan laknak a településen. Hetedik alkalommal rendeztek falunapot Vekerden.
Dr. Vitányi István országgyűlési képviselő hétfőn a VII. Vekerdi falunapon járt. Ahogy a bejegyzésében írja, a településen minden a közösségről, a nevetésről és arról szólt, hogy egyszerűen csak jó együtt lenni.
Mert ha egy falu nevetni tud, akkor az a falu él. És ha él, akkor van jövője is. Hajrá, Vekerd!
- tette hozzá.
Ilyen az élet Vekerden
Július végén portálunk is kilátogatott Vekerdre. Az alig száz lakosú faluban nem működik sem bolt, sem posta, de még kocsma sem. Hogy milyen itt élni, megtudhatjátok, ha elolvassátok az alábbi cikket:
„Nincs se bolt, se kocsma, se posta” – Egykor virágzott az élet Vekerden – fotókkal, videóval
