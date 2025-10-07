október 7., kedd

Falunap

1 órája

Minden a közösségről szól ebben a hajdú-bihari faluban

Címkék#falunap#Vekerd#Vitányi István

Alig százan laknak a településen. Hetedik alkalommal rendeztek falunapot Vekerden.

Haon.hu

Dr. Vitányi István országgyűlési képviselő hétfőn a VII. Vekerdi falunapon járt. Ahogy a bejegyzésében írja, a településen minden a közösségről, a nevetésről és arról szólt, hogy egyszerűen csak jó együtt lenni. 

Vitányi István is részt vett a VII. Vekerdi Falunapon
Forrás: Facebook/Vitányi István

Mert ha egy falu nevetni tud, akkor az a falu él. És ha él, akkor van jövője is. Hajrá, Vekerd!

- tette hozzá. 

Ilyen az élet Vekerden

Július végén portálunk is kilátogatott Vekerdre. Az alig száz lakosú faluban nem működik sem bolt, sem posta, de még kocsma sem. Hogy milyen itt élni, megtudhatjátok, ha elolvassátok az alábbi cikket:

