Közérdekű

2 órája

Robbanás előtt a járvány? Betáraztak a rendelők az ingyenes oltóanyagból

Nem érdemes késlekedni annak, aki élni szeretne a lehetőséggel. A védőoltásokat már lehet igényelni.

Haon.hu

Országszerte elérhető és már igényelhető a térítésmentes influenza elleni védőoltás – közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) hétfőn az MTI-vel. A közlemény szerint a 2025/2026-os szezonra gyártott influenza-oltóanyag kiszállítása lezárult, így országosan minden háziorvosnál és foglalkozás-egészségügyi szolgáltatónál elérhető és igényelhető a vakcina.

Már lehet kérni az ingyenes védőoltást
Már lehet kérni az ingyenes védőoltást
Forrás: Illusztráció / MW-archív

Mint írták, az oltás különösen ajánlott a kockázati csoportba tartozóknak, akik számára az állam az elmúlt évekhez hasonlóan idén is ingyenesen biztosítja a vakcinát – tették hozzá. A kockázati csoportba tartoznak a 60 évnél idősebbek, a krónikus légzőszervi, a szív- és érrendszeri-, illetve anyagcsere-betegségben szenvedők, a csökkent immunitású személyek, továbbá a várandós vagy a gyermekvállalást tervező nők. Ugyancsak ajánlott a védőoltás az egészségügyi és a szociális intézményben dolgozóknak, valamint a tartós ápolást-gondozást nyújtó intézmények ellátottjainak is – írták.

Kiemelték, hogy a védőoltás a leghatékonyabb eszköz az influenza súlyos, akár szövődményekkel járó formáinak megelőzésére; az őszi időszakban gyorsan terjedő influenzavírus elleni védekezés most különösen időszerű, mivel még nem terjed járványosan a vírus. Közölték azt is, hogy Magyarországon a 3 évesnél idősebbek oltásához 650 ezer adag térítésmentesen felhasználható 3Fluart vakcina, míg a 3 éven aluli gyermekek védelmére 4 ezer adag Vaxigrip oltóanyag és 2 ezer adag Fluenz szuszpenziós orrspray áll rendelkezésre.

Hozzátették, hogy a 2024/2025-ös szezonban 557 184 ember kapott térítésmentesen influenza elleni védőoltást, az oltottak több mint 70 százaléka 60 éves vagy annál idősebb volt.

